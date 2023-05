Что покажет Украина на Лондонской Биеннале дизайна

С 1 по 25 июня на Лондонской Биеннале дизайна Украина представит собственный павильон «Самый темный час перед рассветом» (The Darkest Hour is just Before Dawn).

Об этом сообщает Украинский институт.

Павильон будет показывать Украину как регион, богатый природными ресурсами и культурным наследием, открытый для сотрудничества со всем дружеским миром. Экспозиция продемонстрирует, что даже в таких сложных обстоятельствах дизайн может стать инструментом развития страны и ее культуры.

На экспозиции «Темнейшего часа перед рассветом» представят проекты, созданные несмотря на кризисные времена. Их авторы — Виктория Якуша, Сергей Готвянский и Екатерина Соколова.

Гобелен «Zemlia»

Гобелен «Zemlia», созданный дизайнером Викторией Якушей и мастерами старинного ремесла «лежникарство» с Карпатских гор, демонстрирует непрерывную связь каждого украинца с его корнями, культурой и традициями.

Объекты «Dnipro»

Дизайнер Сергей Готвянский создал объекты, символизирующие типовые индустриальные здания: водонапорную башню, градирню, резервуары для газа и зерна. В то же время мастера из украинских производственных студий Panoptikum Collections, Llab, Noom и керамической мастерской Юрия Карпенко сделали собственные объекты, символизирующие основные ресурсы Украины: уголь из Донбасса, глина из Славянска, дуб из Карпат, гранит из Екатериновского месторождения, железо из Криворожский бассейн и соль из Соледара.

Стул-манифест «Gropius Low Chair Military Edition»

Стул-манифест «Gropius Low Chair Military Edition» создали Екатерина Соколова и команда NOOM. Он показывает два периода украинского дизайна: до российской агрессии против Украины и после нее. А также демонстрирует, как меняется сущность и принцип художественного дизайна в историческом контексте.

Куратором украинского павильона является исследовательница дизайна Лариса Цыбина, арт-директором пространства — Денис Соколов, архитектором пространства — Дмитрий Сивак.

Фото: Украинский институт