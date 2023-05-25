Що покаже Україна на Лондонській Бієнале дизайну

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Ірина Маймур
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З 1 до 25 червня на Лондонській Бієнале дизайну Україна представить власний павільйон «Найтемніша година перед світанком» (The Darkest Hour is just Before Dawn).

Про це повідомляє Український інститут.

Павільйон відображатиме Україну як регіон, багатий природними ресурсами й культурною спадщиною, відкритий для співпраці з усім дружнім світом. Експозиція продемонструє, що навіть у таких складних обставинах дизайн може стати інструментом для розвитку країни та її культури.

На експозиції «Найтемнішої години перед світанком» представлять проєкти, що були створені попри кризові часи. Їхні автори — Вікторія Якуша, Сергій Готвянський та Катерина Соколова.

Гобелен «Zemlia»

Гобелен «Zemlia», створений дизайнеркою Вікторією Якушею та майстрами старовинного ремесла «ліжникарство» з Карпатських гір, демонструє неперервний зв’язок кожного українця з його корінням, культурою та традиціями.

Обʼєкти «Dnipro»

Дизайнер Сергій Готвянський створив об’єкти, які символізують типові індустріальні будівлі: водонапірну башту, градирню, резервуари для газу та зерна. Водночас майстри з українських виробничих студій Panoptikum Collections, Llab, Noom та керамічної майстерні Юрія Карпенка зробили власні об’єкти, які символізують основні ресурси України: вугілля з Донбасу, глина зі Слов’янська, дуб із Карпат, граніт із Катеринівського родовища, залізо з Криворізького басейну та сіль із Соледару.

Стілець-маніфест «Gropius Low Chair Military Edition»

Стілець-маніфест «Gropius Low Chair Military Edition» створили Катерина Соколова та команда NOOM. Він показує два періоди українського дизайну: до російської агресії проти України та після неї. А також демонструє те, як змінюється суть і принцип художнього дизайну в історичному контексті.

Кураторкою українського павільйону є дослідниця дизайну Лариса Цибіна, артдиректором простору — Денис Соколов, архітектором простору — Дмитро Сівак.

Раніше ми писали, що громадська організація «Музей сучасного мистецтва» запустила проєкт Ukrainian Museum of Contemporary Art (UMCA).

Фото: Український інститут

Опубліковано: 25 травня 2023
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