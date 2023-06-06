Украинская лента «Памфир» появится на Netflix

188
Ирина Маймур
share share

Фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука «Памфир» можно будет посмотреть на Netflix с 22 июня.

Об этом сообщила команда фильма в инстаграмме.

История разворачивается вокруг семьи из приграничного села на Буковине. Глава семейства приезжает домой после длительных заработков и сталкивается с постигшими его родными сложностями.

Напомним, что фильм «Памфир» за семь недель проката собрал более 11 млн гривен.

Ранее мы писали, что на Netflix появятся украинские фильмы «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича и «Клондайк» Марины Эр Горбач.

Фото: кадры из фильма

Опубликовано: 06 июня 2023
share share
Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Киева Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Киева Возле "Довженко-центра" застройщик в ходе незаконного строительства заблокировал вход в укрытие Возле "Довженко-центра" застройщик в ходе незаконного строительства заблокировал вход в укрытие В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход В Киеве у половины наземного транспорта нет кондиционеров В Киеве у половины наземного транспорта нет кондиционеров Во Львове открыли центр для переселенцев, объединяющий жилье с популяризацией уличных культур Во Львове открыли центр для переселенцев, объединяющий жилье с популяризацией уличных культур Работает с 1998 года: История "Каффы", одной из первых кофеен Киева Работает с 1998 года: История "Каффы", одной из первых кофеен Киева В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10-20% В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10-20% В переходе возле «Университета» сбивают аутентичный камень, чтобы положить гранитную плитку В переходе возле «Университета» сбивают аутентичный камень, чтобы положить гранитную плитку
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.