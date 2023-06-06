Украинская лента «Памфир» появится на Netflix

Фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука «Памфир» можно будет посмотреть на Netflix с 22 июня.

Об этом сообщила команда фильма в инстаграмме.

История разворачивается вокруг семьи из приграничного села на Буковине. Глава семейства приезжает домой после длительных заработков и сталкивается с постигшими его родными сложностями.

Напомним, что фильм «Памфир» за семь недель проката собрал более 11 млн гривен.

Ранее мы писали, что на Netflix появятся украинские фильмы «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича и «Клондайк» Марины Эр Горбач.

Фото: кадры из фильма