На киевских военных кладбищах будут устанавливаться мемориалы и памятники единого образца

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Валерия Гуржий
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Столичные военные кладбища будут упорядочиваться мемориальными сооружениями и памятниками единого образца. Это будет происходить на средства городского бюджета.

Соответствующее решение поддержал Киевский городской совет.

«У места почетных захоронений на столичных кладбищах будут устанавливать надгробные сооружения единого образца. Изготовление и монтаж нагробных сооружений, а также обустройство, благоустройство, содержание секторов для почетных захоронений будет реализовано за счет средств бюджета города Киева», – отметила депутат Олеся Зубрицкая.

Ранее мы писали, что Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Там планируется разместить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением почетных захоронений и музеем.

Фото: Киевский городской совет

Опубликовано: 17 июня 2023
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