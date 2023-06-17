На киевских военных кладбищах будут устанавливаться мемориалы и памятники единого образца

Столичные военные кладбища будут упорядочиваться мемориальными сооружениями и памятниками единого образца. Это будет происходить на средства городского бюджета.

Соответствующее решение поддержал Киевский городской совет.

«У места почетных захоронений на столичных кладбищах будут устанавливать надгробные сооружения единого образца. Изготовление и монтаж нагробных сооружений, а также обустройство, благоустройство, содержание секторов для почетных захоронений будет реализовано за счет средств бюджета города Киева», – отметила депутат Олеся Зубрицкая.

Ранее мы писали , что Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Там планируется разместить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением почетных захоронений и музеем.

Фото: Киевский городской совет