КГГА обещает льготные условия парковки жителям Приречной, где хотят построить паркинг

КГГА разработает и утвердит льготные условия для парковки автомобилей для жителей близлежащих многоквартирных домов на Приречной, где хотят построить паркинг .

Льготы будут действовать в вечернее и ночное время.

Такое решение городской совет принял на пленарном заседании 13 июля.

В КГГА напомнили, что земельный участок для строительства паркинга на Приречной площадью 1,6919 га предоставили КП «Жилинвестстрой-УКС».

В марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить подземно-наземный паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.