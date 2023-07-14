КГГА обещает льготные условия парковки жителям Приречной, где хотят построить паркинг

66
Мария Иващук
share share

КГГА разработает и утвердит льготные условия для парковки автомобилей для жителей близлежащих многоквартирных домов на Приречной, где хотят построить паркинг .

Льготы будут действовать в вечернее и ночное время.

Такое решение городской совет принял на пленарном заседании 13 июля.

В КГГА напомнили, что земельный участок для строительства паркинга на Приречной площадью 1,6919 га предоставили КП «Жилинвестстрой-УКС».

В марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить подземно-наземный паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.

Мы писали , что на Оболонском острове во время строительных работ были обнаружены археологические находки старославянских времен, а археологи подтвердили наличие культурного слоя на Оболонском острове и призвали его исследовать.

Опубликовано: 14 июля 2023
share share
В Киеве оцифровали Софийский собор: зачем это нужно В Киеве оцифровали Софийский собор: зачем это нужно Обряд Маланки и пчеловодство из Луганщины: в перечень культурного наследия Украины внесли новые элементы Обряд Маланки и пчеловодство из Луганщины: в перечень культурного наследия Украины внесли новые элементы В Украине сменили даты трех государственных праздников. Среди них – Рождество и День защитников В Украине сменили даты трех государственных праздников. Среди них – Рождество и День защитников В Киеве тестируют сумки для полива деревьев: чем они полезны В Киеве тестируют сумки для полива деревьев: чем они полезны В Музее войны открыли выставку французского уличного художника C215 В Музее войны открыли выставку французского уличного художника C215 Даже при отсутствии обстрелов зимой могут быть отключения света – энергетики Даже при отсутствии обстрелов зимой могут быть отключения света – энергетики В Киеве запретили включать русскоязычные песни в публичных местах В Киеве запретили включать русскоязычные песни в публичных местах В Козине сгорели сооружения комплекса отдыха Queen Country Club В Козине сгорели сооружения комплекса отдыха Queen Country Club
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.