Із закону про англійську мову вилучили всі пункти про кіно й телебачення

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Ірина Маймур
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Гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав президентський законопроєкт № 9432 про офіційний статус англійської мови в Україні. Однак усі норми щодо кіно та телебачення з нього вилучили.

Про це повідомив нардеп Володимир В’ятрович.

Він зазначив, що із законопроєкту прибрали все, що могло б якось звузити використання української мови.

Йдеться про вилучення таких норм:

  • обов’язковий показ англомовних фільмів мовою оригіналу в кінотеатрах;
  • зміни до закону про кінематографію;
  • зміни до закону про державну мову в частині кіно;
  • зміни до закону про медіа щодо зниження квоти україномовних програм.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні». Він пропонував визначити англійську мову як мову міжнародного спілкування, а також надати рішення щодо підвищення доступності її вивчення. Зокрема, вивчення англійської починатимуть не зі школи, а з дитсадків.

Водночас норми законопроєкту, що стосуються дубляжу фільмів у кінотеатрах, викликали обурення в суспільстві. Адже йшлося про те, що до 2027 року всі англомовні стрічки в кінотеатрах мали б транслюватися мовою оригіналу.

У Верховній Раді пообіцяли переглянути положення законопроєкту, аби не допустити скорочення української на користь англійської.

Фото: Jon Tyson/Unsplash

Опубліковано: 20 липня 2023
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