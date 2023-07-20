Із закону про англійську мову вилучили всі пункти про кіно й телебачення

Гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав президентський законопроєкт № 9432 про офіційний статус англійської мови в Україні. Однак усі норми щодо кіно та телебачення з нього вилучили.

Про це повідомив нардеп Володимир В’ятрович.

Він зазначив, що із законопроєкту прибрали все, що могло б якось звузити використання української мови.

Йдеться про вилучення таких норм:

обов’язковий показ англомовних фільмів мовою оригіналу в кінотеатрах;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа щодо зниження квоти україномовних програм.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні». Він пропонував визначити англійську мову як мову міжнародного спілкування, а також надати рішення щодо підвищення доступності її вивчення. Зокрема, вивчення англійської починатимуть не зі школи, а з дитсадків.

Водночас норми законопроєкту, що стосуються дубляжу фільмів у кінотеатрах, викликали обурення в суспільстві. Адже йшлося про те, що до 2027 року всі англомовні стрічки в кінотеатрах мали б транслюватися мовою оригіналу.

У Верховній Раді пообіцяли переглянути положення законопроєкту, аби не допустити скорочення української на користь англійської.