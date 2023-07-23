Активисты и киевляне просят Зеленского остановить строительство ЖК H2О на Осокорках

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Валерия Гуржий
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Общественные организации, активисты и киевляне готовят обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить строительство ЖК H2О на Осокорках между озерами Небреж и Тягле.

На месте строительства экологи хотят создать экопарк, ведь "эта территория является уникальным местом для распространения краснокнижных растений и животных". Строительство экопарка активисты отстаивают уже годами.

Они также акцентируют внимание, что в Киеве действует запрет на въезд техники в леса во время действия военного положения, в том числе и к озерам Небреж и Тягле. Но туда заезжает строительная техника через специально оборудованный пропускной пункт.

Ранее мы писали, что строительная компания Stolitsa Group, вероятно, приступила к строительству ЖК H2O. В настоящее время строительные работы проходят на берегу озер Тягле и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки.

Напомним, что Департамент городского благоустройства 4 мая 2023 выдал разрешение на установление временного ограждения на период комплексной застройки территории объектами жилищного и социально-бытового назначения жилого массива Осокорки-Центральные в Дарницком районе.

До этого, недалеко от озера Тягле и Небреж хотели построить ЖК «Патриотика на озерах». Но активисты выступили против. Экологи хотят на этом месте создать экопарк «Осокорки».

Фото: h2o.best

Опубликовано: 23 июля 2023
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