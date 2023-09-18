Под Киевом откроют музей старинных автомобилей: когда и где

Под Киевом планируют открыть большой технический музей ХХ века.
Его строительство уже стартовало, сообщает AUTO-Consulting.
Создание музея инициировал коллекционер ретротехники и старинных автомобилей Андрей Ахтырский. Пространство будет размещаться в Золочевской общине Бориспольского района.
В настоящее время идет строительство нескольких корпусов будущего музея. Там будут представлены не только автомобили из коллекции Андрея Ахтырского, но и будут работать инсталляционные зоны.
Открыть музейное пространство планируют в 2026 году.
Фото: Алла Гичка/ Утро в большом городе