Под Киевом откроют музей старинных автомобилей: когда и где

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Ирина Маймур
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Под Киевом планируют открыть большой технический музей ХХ века.

Его строительство уже стартовало, сообщает AUTO-Consulting.

Создание музея инициировал коллекционер ретротехники и старинных автомобилей Андрей Ахтырский. Пространство будет размещаться в Золочевской общине Бориспольского района.

В настоящее время идет строительство нескольких корпусов будущего музея. Там будут представлены не только автомобили из коллекции Андрея Ахтырского, но и будут работать инсталляционные зоны.

Открыть музейное пространство планируют в 2026 году.

Фото: Алла Гичка/ Утро в большом городе

Опубликовано: 18 сентября 2023
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