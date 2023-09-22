Активисты представили концепцию Soloma Sport, которую предлагают построить вместо ЖК – визуализации.

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Валерия Гуржий
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Общественная организация "Сохраним Соломенский Парк" представила концепцию Soloma Sport - современного спортивного комплекса на открытом воздухе возле Соломенского парка, который можно обустроить вместо застройки.

Soloma Sport может стать уникальной концепцией спортивного парка, создающей органическое сочетание природной и рекреационной составляющей парка вместе с современной спортивной инфраструктурой.

Футбольные на баскетбольные площадки, современные теннисные корты, ролледром для детей и взрослых, а также велопрокат. Новая зона тренажеров, а также отдельная площадка для выгула собак. Кроме этого, Soloma Sport это современная фудкорд секция с кофейнями на открытом воздухе. А еще современная фуд коpт зона, с возможностью арендных поступлений в бюджет Киева.

По предварительным подсчетам спортивный парк будет посещать более 40 000 человек ежемесячно и 500 тыс. ежегодно.

Ранее мы писали, что вплоть до Соломенского ландшафтного парка по улице Шаповала 1 – 3 недавно возобновили строительство апарт-комплекса CitiZen.

Напомним, что с начала великой войны строительство было остановлено, но недавно возобновилось.

2019 Киев выдал ООО «Смарт-Девелопмент» градостроительные условия и ограничения на строительство многофункционального комплекса с гостиницами и офисами. В настоящее время целевое назначение участка не отвечает планам застройщика. Там возводят жилые дома для продажи, называя их «апартаментами», чтобы формально не нарушить градостроительную документацию.

Против застройки выступают местные жители. Они объединились в общественную организацию «Сохраним Соломенский парк».

Активисты подали три иска о признании противоправными и отмене градостроительных условий (МУО) и ограничений, разрешения на строительство, детального плана территории (ДПТ). Относительно первого дела было открыто производство. Оно будет рассматриваться судом.

Фото: Soloma Sport

Опубликовано: 22 сентября 2023
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