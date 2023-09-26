Канада выделит деньги на достройку Музея Голодомора

Правительство Канады выделит средства для строительства второй очереди Музея Голодомора.

Об этом сообщили в Музее Голодомора.

"Отдельно хочу поблагодарить правительство Канады за готовность выделить средства на Музей Голодомора-геноцида, на достройку этого музея", – отметил Владимир Зеленский во время поездки в Оттаву.

Ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект о выделении из госбюджета 573 миллиона гривен в завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди национального музея Голодомора в Киеве.

Тогда общество неоднозначно отреагировало на выделение средств. Некоторые отмечали, что во время войны это неуместно. После этого Зеленский ветировал законопроект о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Напомним, Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году недалеко от Киево-Печерской лавры. В 2010 году открыли первую часть – мемориал, вторая очередь предполагает строительство музея. Комплекс строят по проекту польской архитектурной студии Nizio Design и украинской компании Project Systems LTD. Ранее архитектор Мирослав Низьо из студии Nizio Design также работал над Музеем истории польских евреев Polin.

Фото: Музей Голодомора