Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо
Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо

Сергій Гулюк 29 грудня 2025
1998 року Сідзука Йокомідзо почала фотографувати незнайомих людей через вікна їхніх квартир. Ці знімки констатували кінець епохи, коли людям було все одно, хто заглядає в їхні помешкання.

Сідзука Йокомідзо, 59 років

Японська фотографиня з Токіо, яка проживає в Лондоні. Вивчала філософію в токійському університеті Тюо й образотворче мистецтво у британських університетах Челсі та Голдсміт. Її роботи виставляли в Лондоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско й Токіо.

— Усе почалося з листів, які я підкладала під двері випадкових квартир.

«Дорогий Незнайомцю, я — художниця. Зараз працюю над фотопроєктом, у якому беруть участь люди, яких я не знаю.

Я хотіла б сфотографувати вас із вулиці ввечері у вашій вітальні.

Моя камера буде встановлена за вікном. Якщо ви не проти, будь ласка, постійте у кімнаті і подивіться крізь вікно в камеру протягом 10 хвилин.

Я не стукатиму у ваші двері, щоб зустрітися з вами, ми залишимося незнайомцями одне для одного».

Мені було цікаво дізнатися, що відбудеться, якщо я створю ситуацію, коли двоє цілком незнайомих людей зустрінуться і підтримуватимуть зоровий контакт протягом тривалого часу, зберігаючи при цьому певні умови — передчування та дистанцію.

За два роки роботи над проєктом було відправлено, ймовірно, понад 60 листів у квартири в Берліні, Лондоні, Нью-Йорку та Токіо. Я запитувала у знайомих адреси їхніх знайомих, хто живе на першому поверсі або у квартирах, розташованих так, щоби я могла підійти близько до вікна. Я просила не розповідати мені, хто ці люди.

Після фотосесії кожному з незнайомців я відправляла невеликий відбиток зі своєю адресою, і згодом від декількох моїх героїв отримала у відповідь поштівки. Одна з жінок у поштівці написала, що під час тієї зустрічі відчувала: ми з нею одночасно дуже близькі й дуже далекі. Насправді я відчувала те саме. Це видавалося і сюрреалістичим, і потойбічним, але водночас здавалося глибоко реальним. Певний час я навіть надсилала їм запрошення на виставки, де експонувалися мої роботи. Дехто з героїв декілька разів приходив, і це був дивний досвід — бачити їх без вікна між нами.

Нинішній світ уже менш поблажливий до незнайомих та незвичних речей, і чутливість людей та їхнє ставлення до приватного життя за ці роки суттєво змінилося. Тому я гадаю, що в наші дні втілити такий самий проєкт було б важко.

До того, як почати фотографувати незнайомців, я знімала знайомих — але також у стані незахищеності та порушення їхнього приватного простору. Наприкінці 1990-х я працювала над Sleeping — серією фото моїх сплячих друзів та знайомих.

Я просто сиділа в кутку кімнати і чекала, поки вони заснуть. Зрештою більшості з них через деякий час це вдалося. Коли людина переді мною засинала, атмосфера в кімнаті змінювалася. Вона ставала більш інтимною, я почувалася непроханою гостею, але з певною індульгенцією довіри. Мої знайомі немов зникали, і на ліжку вже лежало беззахисне тіло, яке більше нагадувало предмет. Тіло перебувало так близько, проте я не могла до нього доторкнутися.



Але ці проєкти були не тільки про вразливість інших, вони були й про мою крихкість також. Завдяки «Незнайомцю» я стала почуватися менш вразливою. Цей проєкт тривав, коли я була такою самою незахищеною, як незнайомці, котрі підходили до вікна. Переставши відчувати цю крихкість, я його припинила.

Фото: Сідзука Йокомідзо
