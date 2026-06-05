Що дивитися: 10 фільмів червня

Стівен Спілберг плекає мрію про появу інопланетян, албанська версія Рассела Кроу хоче на пенсію, а Ґай Річі виступає проти диктатури — це і ще з десяток стрічок у нашій добірці фільмів червня.

«Дуже страшне кіно»

Дата виходу: 4 червня

Режисер: Майкл Тіддес



Blast from the past — у часи, коли абсурдні комедії з низькосортним гумором, здається, давно стали атрибутом минулого, «Дуже страшне кіно» відмовляється бути музейним експонатом.

«Дуже страшне кіно» завжди було фільмом-кіноцитатою — автори серії брали найвідоміші горор-сюжети епохи, від «Крика» до «Дзвінка», й перетворювали їх на свою протилежність — комедію. Через чверть століття під прицілом інший звір — культура скасування, а добривом для стрічки стали фільми жахів і попкультура останніх років: від ляльки Меґан і моторошного клоуна Арта до «Субстанції», «Венздей» та «Гри в кальмара».

«Брудні гроші»

Дата виходу: 4 червня

Режисер: Ґай Річі



Останні п’ять-шість років Ґай Річі не бере вихідних, видаючи фільм за фільмом. Його нова робота, як і багато інших, присвячена викраденню, але цього разу воно таким не є, адже герої викрадатимуть уже викрадене — тож не рахується.

Сюжет такий: Бронко і Сід — елітні оперативники, яких зазвичай відправляють на самовбивчі місії, але ті продовжують повертатися живими. Цього разу їм доведеться висадитися на острів-фортецю маленької авторитарної країни й повернути замовникам гроші, викрадені місцевим диктатором. Звісно, «12 друзів Оушена» з «Брудних грошей» не вийшло: ідеальний, як по нотах розіграний, план без насильства не спрацьовує, тому в хід ідуть гранати, автомати, гелікоптери та до біса всього.

«Володарі Всесвіту»

Дата виходу: 4 червня

Режисер: Тревіс Найт



Компанія — виробник іграшок Mattel уже продюсувала фільм про Барбі, тепер час поностальгувати за іграшками для хлопців.

Принц Адам повертається на планету Етернію, що задихається під гнітом тирана Скелетора. Щоб урятувати світ, принцу доведеться здобути легендарний Меч Сили та перетворитися на могутнього воїна Хі-Мена. Якщо ви дитина 90-х — ось ваш портал у минуле.

«Сигнал Один»



Дата виходу: 5 червня

Режисер: Джонатан Собол

Вчений-програміст розробляє машину, яка може посилати сигнал у відкритий космос і розшифровувати вхідні повідомлення від інопланетян. Недовго думаючи, він пише «Привіт». Із цього розпочинається апокаліпсис.

«День істини»

Дата виходу: 10 червня

Режисер: Стівен Спілберг



Обійти прибульців не зміг і Стівен Спілберг. Сюжет його фільму крутиться навколо конспірологічної теорії, яка виявилася не такою вже й конспірологічною: виявляється, уряди світу десятиліттями приховували факт контакту з прибульцями.

Сам Спілберг радше схвалює можливість такого контакту, в одному з інтерв’ю заявивши: «Хіба це не чудово — знати, що ми не одні у Всесвіті?». Поки режисер радіє, його герої не поспішають розділити ентузіазм.

«Історія іграшок 5»



Дата виходу: 18 червня

Режисер: Ендрю Стентон

Якщо ви не переживаєте, що штучний інтелект і андроїди заберуть у вас роботу, то подумайте хоча би про те, що роботу і своє призначення втратять іграшки. Так і стається у п’ятій частині — фігурки перетворюються на пилозбірник, коли в дітей з’являється новий улюбленець планшет Ліліпад.

«Ведмежий капкан»



Дата виходу: 18 червня

Режисер: Деррік Борте

За 20 років в Америці албанець Манко Капак розбудував у своєму нічному клубі маленький кримінальний синдикат: через його заклад проходять брудні гроші, що виходять звідти чистими. Але Капаку вже не до гострих відчуттів: він намагається займатися медитацією, страждає на серцеву хворобу і мріє вийти на пенсію. Коли чоловік ось-ось домовляється про продаж клубу і вихід з бізнесу, наркокартель тягне його назад.

«Він шалений»



Дата виходу: 18 червня

Режисер: Кендзі Танігакі

Якщо ви скучили за винахідливою бойовою хореографією у стилі «Олдбою» та гонконгських бойовиків, то ось номінант на звання одного з найкращих фільмів-оммажів екшенам минулого століття. Як часто буває з подібними фільмами, сюжет там більш ніж простий: батько намагається повернути вкрадену бандитами доньку. Чим не привід залити екрани кров’ю, а колонки — хрускотом кісток?

«Суперґьорл»



Дата виходу: 25 червня

Режисер: Крейг Гіллеспі

Оновлений кіновсесвіт DC проводить ротацію, виводячи у перші лави другорядних і не найпопулярніших персонажів. Кара Зор-Ел — кузина Супермена, яка вижила після знищення планети Криптон. Роками вона намагалася вести тихе життя в тіні, уникаючи глобальних конфліктів. Проте коли жорстокий ворог завдає удару по найдорожчому, Кара об’єднується з неочікуваним союзником і вирушає у міжгалактичну одіссею заради помсти.

«Сусіди зверху»



Дата виходу: 25 червня

Режисерка: Олівія Вайлд

Ексцентрична комедійна драма, яка своєю камерністю і гарно прописаними діалогами більше нагадує п’єcу. Подружжя Джо та Анджели переживають кризу у шлюбі. Аби відволіктися, вони роблять доволі дивний крок — запрошують на вечерю сусідів із верхнього поверху, яких ще не бачили, але добре чули (ті занадто гучно займаються сексом). Те, що планувалося як звичайні світські посиденьки, швидко перетворюється на бурхливий вечір із незручними темами, сексуальним напруженням та шокуючими відвертостями.