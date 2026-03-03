Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону

Мабуть, кожен бачив банку супу Campbell’s. Тільки якщо американці — на своєму столі, решта — як картину, створену Енді Ворголом. Разом із «Власним імпортом» від «Сільпо», що привіз цю попзірку від консервації та мистецтва на полиці супермаркетів, розбираємося в наболілому питанні: як суп став одним з найвпізнаваніших творів мистецтва.

Ранні 60-ті, американське суспільство переживає економічний підйом. Полиці супермаркетів щільно забиті різнокольоровими продуктами — культура споживання вже настоюється. Воргол малює свою першу банку супу Campbell’s. Зараз нам це здається досить симптоматичним, але тогочасна публіка не була до такого готова. І ось чому.

Натюрморт нової епохи

Фото: Leon Neal / AFP

Картини з банкою з червоно-білою етикеткою — це справжня революція проти багатовікової традиції натюрморту. Більше не потрібно оспівувати чуттєві кошики фруктів Караваджо, сяючу мідь і оксамитові персики Шардена. Навіть динамічні композиції яблук Сезанна більше не мають сенсу. Бо «Ось такі продукти впізнаваних брендів і є реальністю», — ніби говорить нам Воргол.

Він прощається з пишними застіллями голландського живопису XVII століття та інтелектуальними спокусами кубістичних столів. Тепер є лише звичайна банка супу, що ізольовано існує в просторі білого тла. Це більше не натюрморт. Це — портрет.

Чому суп?

Паперова сукня «souper dress», створена Енді Ворголом у 1966 році за мотивами етикеток супу Campbell’s, — один із найвідоміших модних об’єктів поп-арту. Фото: Louisa Gouliamaki / AFP

Воргол звертався до незліченної кількості образів попкультури: від Coca-Cola до Мерилін Монро. Його цікавили моментальна впізнаваність і домінування в інформаційному та візуальному просторах.

На запитання, чому саме Campbell’s, художник відповідав: «Я люблю суп. Я їв суп щодня протягом 20 років». Утім, жодної сентиментальності в його творіннях немає — всі вони демонстративно нейтральні. Буденність та масовість — першочергові для Воргола.

Суп Campbell’s став символом стандартизації, стабільності, впізнаваності. Однаковий у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та маленькому містечку, він спонукав художника побачити у цьому нову естетичну стратегію — красу повторюваності.

Ctrl C + Ctrl V

Серійність була для Воргола не просто формальним прийомом, а принципом мислення. У 1962 році він виставив 32 майже однакових полотна із банками супу — саме стільки різновидів смаків тоді виробляла компанія Campbell’s. Полотна були розташовані в один ряд, як товари на полиці супермаркету. Жодної ієрархії, жодного центрального образу.

Повторення знімає з образу емоційне напруження. Погляд більше не шукає унікальності. Те, що в класичному живописі могло би вважатися недоліком — тираж, однаковість, відсутність авторського жесту, — у Воргола стає принциповою позицією.

На аукціоні Christie's у 2006 році учасники торгів розглядають роботу Енді Воргола «Мала розірвана банка супу Campbell’s». Картину було продано за 11 776 000 доларів США. Фото: Timothy A. Clary / AFP

Згодом масштаб тиражування зростає: 100, потім 200 банок. Образ перетворюється на сітку, майже на орнамент. Банка супу втрачає предметність і стає модулем, що механічно повторюється. Картина починає функціонувати як фабрика, яка відтворює продукт знову і знову.

Серійність тут — не про вбогість фантазії, а про радикальну відмову від романтичного міфу про художника–генія. Воргол приймає механіку масового виробництва й перетворює її на художній жест.

Він повертається до теми супу багато років поспіль. Експериментує з кольорами та матеріалами, робить шовкодрук і трафарети, щоб ще більше підкреслити серійність образу. Так ця банка супу починає асоціюватися виключно з Ворголом.

Повернення до супермаркету

Банки супу Campbell’s на полицях магазину Walmart у Х’юстоні. Фото: Brandon Bell / Getty Images via AFP



Мистецьке втручання назавжди змінило сприйняття продукції Campbell's, зробивши з неї символ та художнє висловлювання. Утім, на смакові якості це навряд чи вплинуло. Воргол перетворив банку на мистецтво, а ринок повернув її назад на полиці супермаркетів.