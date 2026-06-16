Знищений костюмний цех студії Довженка — на фотографіях Віки Темнової

У костюмному цеху Національної кіностудії ім. Довженка зберігалося близько 3 мільйонів предметів одягу. До початку повномасштабного вторгнення оцифрувати асортимент планувала київська фотографка й поціновувачка вінтажу Віка Темнова . Не встигла. Втім, її улюблені образи живуть у цих знімках.

— Поціновувачі вінтажу почувалися в цеху, як у музеї. Там зберігалося вбрання до будь-якого історичного сюжету — Османська імперія, вікторіанська Британія, військові форми армій десятків країн.

Костюмний цех займав два поверхи витягнутих у довжину приміщень. Маленькі вікна, мало світла, тому інколи доводилося шукати потрібні образи з ліхтариком. Треба було мати натреновані руки, щоб вистачило сили розсунути щільні ряди одягу — настільки великим був реквізит. Думаю, самі працівники не знали всіх найменувань.

Я орендувала реквізит близько 30 разів. Він являв собою каталог образів будь-якого десятиліття, за ним можна було вивчати моду — 30-ті, 70-ті… Там було все, що передувало 1990-м.

Якось я провела там сім чи вісім годин. Найбільше запам’ятала взуття 1930-х, вм’ятини, залишені десятками акторів, витоптані у процесі роботи. Віяло з мережива. Але найтепліше я полюбила парасольку, зроблену з мережива. Я часто мріяла її вкрасти.

Разом із подружками ми думали оцифрувати всі костюми — зняти їх на моделях. Але швидко зрозуміли обсяг роботи: над цим мала би працювати величезна команда, а не кілька ентузіасток.