Веселий біт, невеселий сюжет: 10 танцювальних хітів із похмурими текстами

11 жовтня виповнюється 50 років альбому ABBA Arrival, на якому вийшли одні з головних хітів гурту — Dancing Queen та Money, Money, Money. Утім, за легкими мелодіями ABBA часто ховалися зовсім не веселі історії. З нагоди ювілею альбому згадуємо артистів, чиї хіти звучать значно веселіше за тексти пісень.

ABBA — The Winner Takes It All

The Winner Takes It All легко сплутати зі славнем переможців. Її ставлять на конкурсах і спортивних подіях, а 1982 року CBS завершив нею трансляцію футбольного матчу Super Bowl XVI. Насправді ж це пісня про кінець стосунків і людину, яка залишилася ні з чим.

Взаємини тут описані в термінах змагання: є переможець, правила, судді й глядачі. Один забирає все, іншому лишається прийняти результат. Текст до пісні Бйорн Ульвеус написав після розлучення з Агнетою Фельтскуг, а Агнета її заспівала. Це лише підсилило чутки про те, що текст буквально описує їхній шлюб. Ульвеус пізніше заперечував таке прочитання: він писав пісню під враженням особистого досвіду, але в реальному розлученні, казав він, не було ані переможця, ані переможеного.

OutKast — Hey Ya!

Здавалося б, Hey Ya! — ідеальна пісня для вечірки: енергійний ритм, хоровий приспів і знамените «shake it like a Polaroid picture». Проте André 3000, учасник OutKast і автор пісні, називав її доволі похмурою.

У тексті він ставить під сумнів саму ідею «кохання назавжди». Герої залишаються разом, хоча вже нещасливі, — просто тому, що звикли й бояться визнати, що стосунки закінчилися.

Сам André пояснював, що цей контраст був навмисним: музика змушує танцювати, поки текст говорить зовсім про інше. Підказку він залишив у самій пісні — в якийсь момент співак дорікає слухачам, що вони не чують його слів, а хочуть лише танцювати.

Foster the People — Pumped Up Kicks

Свого часу Pumped Up Kicks звучала звідусіль і здавалася майже ідеальним літнім хітом. Насправді ж пісня розповідає про самотнього підлітка, який фантазує про насильство щодо інших дітей.

Фронтмен Foster the People Марк Фостер розповідав, що навмисно писав текст від імені такого персонажа й намагався зазирнути йому в голову. Музиканта цікавили передусім відчуття ізоляції та брак любові. Сам Фостер пояснював задум так: його цікавило, як людина взагалі доходить думок про насильство.

Orchestral Manoeuvres In The Dark — Enola Gay

Пісня Enola Gay звучить так легко, що її синтезаторну мелодію можна наспівувати, навіть не знаючи жодного слова. Насправді ж пісня названа на честь американського бомбардувальника, який скинув атомну бомбу на Хіросіму 6 серпня 1945 року.

Автор пісні й фронтмен колективу Енді Маккласкі розповідав The Guardian, що з дитинства захоплювався військовими літаками, а перед написанням Enola Gay багато читав про бомбардування Хіросіми. Його особливо цікавила моральна дилема: атака забрала десятки тисяч життів, але водночас її виправдовували тим, що вона наблизила завершення війни. Саме навколо цього питання він і побудував пісню.

Контраст із музикою був настільки разючим, що Маккласкі не раз запитували, як узагалі можна було написати настільки життєрадісну поппісню про атомне бомбардування. Сам музикант згадував, що й через десятиліття дивувався, спостерігаючи, як натовп стрибає й танцює під Enola Gay.

Stromae — Papaoutai

У кліпі на пісню Papaoutai хлопчик танцює перед батьком, який сидить поруч, але, наче манекен, зовсім не реагує. І все це під ритмічний і бадьорий електропоп. Насправді ж сама назва побудована на дитячому запитанні «Papa, où t’es?» — «Тату, де ти?».

Тема для Stromae була особистою: батько майже не брав участі в його вихованні, і 1994 року загинув під час геноциду в Руанді. В інтерв’ю ELLE музикант розповідав, що одна з перших версій Papaoutai була значно злішою: він писав її з позиції підлітка, який сердиться на відсутню батьківську фігуру. У першій версії Stromae фактично з’ясовував стосунки з власним батьком. У фінальній — уже питав, яким узагалі має бути хороший батько.

Цю ж ідею він переніс у кліп. Stromae пояснював музичному виданню Pitchfork, що просто прибрати батька з кадру було б надто очевидно — тому зробив його присутнім і водночас недосяжним.

Robyn — Dancing on My Own

У Dancing on My Own співачка Robyn розповідає про дівчину, яка бачить коханого з іншою і залишається танцювати сама серед натовпу. Історія про ревнощі й самотність при цьому звучить як повноцінний клубний попхіт.

Robyn розповідала Pitchfork, що її давно цікавив парадокс танцмайданчика: навколо можуть бути сотні людей, але це зовсім не рятує від самотності. Цю атмосферу вона добре знала з гастролей, коли багато часу проводила в клубах і спостерігала за людьми.

За словами співачки, люди приходять танцювати, маючи очікування — зустріти когось, закохатися чи просто добре провести ніч. Та все може скластися зовсім інакше. Для самої Robyn танці стали способом проживати такі емоції.

Баррі Манілов — Copacabana

У тексті Copacabana за кілька хвилин розгортається ціла мелодрама. Шоугерл Лола танцює в нічному клубі, її коханий Тоні працює за баром. Потім з’являється Ріко, починається бійка, лунає постріл — і Тоні гине. Далі сюжет переноситься на 30 років уперед: Лола все ще приходить у той самий клуб, п’є й живе спогадами.

Усе це Баррі Манілов поклав на яскраве диско. Ідея пісні з’явилася під час відпочинку в готелі Copacabana в Ріо-де-Жанейро: назва траплялася музикантові всюди — зокрема на рушниках і попільничках. Манілов написав мелодію приблизно за 15 хвилин, а Брюс Сассман і Джек Фелдман взялися за текст і придумали історію Лоли, Тоні та Ріко.

Сам музикант називав Copacabana «повною історією у трьох куплетах». Спочатку великим хітом її ніхто не вважав — ані автори, ані лейбл. Але слухачі почали самі замовляти пісню з альбому на радіо, і зрештою Copacabana вийшла окремим синглом та потрапила до топ-10 Billboard Hot 100.

Earth, Wind & Fire — Boogie Wonderland

Коли слухаєш Boogie Wonderland, здається, ніби проблем у світі не існує: диско, хор і приспів, який буквально тягне на танцмайданчик. Водночас співавторка пісні Еллі Вілліс називала пісню «дуже глибокою і депресивною».

На текст її надихнув похмурий фільм «У пошуках містера Гудбара» із Даян Кітон — про жінку, яка ночами ходить на дискотеки, вживає наркотики й заводить випадкові знайомства, намагаючись утекти від проблем. Цю саму ідею Вілліс разом зі співавтором пісні, сонграйтером Джоном Ліндом, перенесла в Boogie Wonderland: удень герой не дає собі ради з життям, а вночі заходить у клуб і хоча б на кілька годин губиться в танці.

Куплети Вілліс і Лінд спеціально задумували більш темними й тривожними, а приспів — різко світлим і піднесеним. Вілліс згадувала, що люди часто казали їй, як Boogie Wonderland підіймає їм настрій, а вона у відповідь питала: «Ви взагалі слухали слова?».

Scissor Sisters — I Don’t Feel Like Dancin’

Назва «I Don’t Feel Like Dancin’» звучить майже як знущання: це один із тих дискохітів, під які особливо тяжко всидіти на місці. Для фронтмена Scissor Sisters Джейка Ширза вона, однак, була майже буквальним описом його стану.

Після кількох років безперервних гастролей Ширз був виснажений, переживав тривогу й мав одразу братися за другий альбом гурту. В інтерв’ю Out він згадував, що після туру його накривали різкі сплески адреналіну, схожі на панічні атаки.

Тому, коли настав час писати черговий танцювальний трек, Ширз вирішив не вдавати, що йому весело. Так і з’явилася пісня про небажання танцювати, під яку зрештою танцювали всі і всюди. До запису долучився й Елтон Джон — він став одним зі співавторів і зіграв фортепіанну партію.

Third Eye Blind — Semi-Charmed Life

Приспів із безтурботним «doo-doo-doo» зробив Semi-Charmed Life одним із найвпізнаваніших рок-хітів 1990-х. Тільки за ним ховається історія про метамфетамін, секс і залежність.

Фронтмен Third Eye Blind Стефан Дженкінс розповідав, що поштовхом став реальний епізод: якось на концерті гурту Primus хтось із його компанії приніс метамфетамін. До того друзі музиканта його не вживали, а приблизно за три тижні, за його словами, кілька з них уже мали залежність.

І саме тому пісня звучить настільки оманливо легко. Дженкінс пояснював, що метамфетамін спочатку здавався «яскравим і блискучим», тож таким самим він хотів зробити приспів — світлим і мелодійним. Під ним, однак, залишив більш брудне гітарне звучання як відчуття, що ейфорія дуже швидко змінюється чимось іншим — темним і страшним.