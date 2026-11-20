Judas Priest зашифрували в пісні заклики до самогубства, Scorpions написали пісню під диктовку ЦРУ, а теракт 11 вересня 2001 року пророкувала обкладинка альбому. Зібрали 10 музичних теорій змови, у які важко повірити при здоровому глузді (хоча одна з них цілком правдива).

Майкл Джексон таємно написав музику для гри Sonic

Майкл Джексон, виявляється, мав ще одну музичну кар’єру — в індустрії відеоігор. Принаймні так роками вважали фанати Sonic the Hedgehog 3, які помітили підозрілу схожість між саундтреком гри та піснями попкороля. Особливо їх зацікавила мелодія фінальних титрів, що нагадувала Stranger in Moscow.

Інколи бути параноїком не означає, що ти не правий: у титрах Джексона не згадували, але 2009 року композитор Бред Баксер підтвердив, що вони зі співаком справді працювали над грою разом. За його словами, Джексон був незадоволений звучанням музики на консолі Sega Mega Drive й не захотів, щоб його ім’я з’явилося в титрах. Баксер також розповів, що одна з мелодій, створених для Sonic 3, згодом перетворилася на Stranger in Moscow.

А ось іще цікавіше: один із творців Соніка Наото Осіма пригадав, як Джексон надіслав команді демозапис, у якому сам голосом імітував барабани, труби та інші інструменти. Розробники були в захваті, але, за словами Осіми, запис так і не використали.

Які саме музичні ідеї Джексона залишилися у фінальній версії Sonic 3 — досі загадка.

Тейлор Свіфт — таємна агентка Пентагону

На початку 2024 року Тейлор Свіфт опинилася в центрі незвичайної теорії змови. Співачку запідозрили у співпраці з Пентагоном, а її світову популярність оголосили частиною секретної операції з впливу на президентські вибори в США.

Чутки набрали обертів 9 січня, коли ведучий Fox News Джессі Воттерс показав уривок виступу на конференції з кібербезпеки 2019 року. На записі дослідниця соціальних мереж Алісія Марі Барґар наводила Свіфт як приклад знаменитості, здатної впливати на поведінку людей через соцмережі. Воттерс оголосив це свідченням того, що американські військові планували використати співачку для психологічної операції. Щоправда, сам визнав, що жодних доказів цього не має.

Незабаром конспірологи знайшли ще один «доказ» — роман Свіфт із футболістом Тревісом Келсі. За їхньою версією, його команда Kansas City Chiefs мала перемогти в Супербоулі, після чого пара нібито публічно підтримає Джо Байдена на президентських виборах. Команда справді перемогла, що лише підігріло чутки.

Барґар пояснила журналістам Business Insider, що її слова вирвали з контексту: вона використала Свіфт як приклад впливової знаменитості й не натякала на причетність співачки до Пентагону. Військове відомство також спростувало теорію, а його речниця Сабріна Сінгх обіграла назву хіта Shake It Off («Не зважай»), запропонувавши просто відмахнутися від вигадок.

Музику налаштували на 440 Гц, щоб контролювати людство

Нацисти, Рокфеллери й таємний план із контролю людства — усе це частина теорії змови про таємничу частоту 440 Гц. Адепти теорії переконані, що цей стандарт навмисно запровадили, аби музика викликала тривогу, агресію та робила людей більш вразливими до маніпуляцій.

Йдеться про частоту ноти ля першої октави, за якою музиканти налаштовують інструменти. Конспірологи стверджують, що раніше використовували «природні» 432 Гц, які нібито заспокоюють, гармонізують організм і навіть лікують. А перехід на 440 Гц приписують нацистському міністру пропаганди Йозефу Геббельсу та родині Рокфеллерів, які начебто прагнули впливати на суспільство аудіально.

Версію про причетність нацистів почали поширювати ще наприкінці 1980-х. Згодом до неї додалися розповіді про таємний вплив музичної індустрії на людську свідомість. Утім, 440 Гц стали американським стандартом ще 1917 року, задовго до приходу Гітлера до влади. У 1939-му цю частоту погодили на міжнародній конференції в Лондоні.

Як пояснює музикознавиця Рут Розенберг, єдиного «природного» музичного строю ніколи не існувало. Проте віра в особливі властивості 432 Гц виявилася напрочуд живучою. У 2014 році навіть Прінс поділився з фанатами статтею, яка закликала переналаштовувати музику на цю частоту.

Judas Priest заховали у своїй пісні заклик до самогубства

Два слова — «Do it» («Зроби це») — привели британський метал-гурт Judas Priest до суду. У 1990 році музикантів звинуватили в тому, що вони заховали цей заклик до дії в пісні Better by You, Better Than Me з альбому Stained Class (1978), щоб впливати на підсвідомість слухачів. Справа в тому, що слів «Do it» немає в пісні, утім чимало слухачів чули їх.

Позов подали родини Реймонда Белкнапа та Джеймса Венса. У грудні 1985 року після кількох годин прослуховування Judas Priest молоді чоловіки спробували вчинити самогубство. Белкнап загинув на місці, а Венс зазнав тяжких поранень і помер через три роки. Їхні близькі були переконані, що причиною трагедії стали приховані послання в музиці.

Пошуки таємних команд зайшли так далеко, що суддя Джеррі Вайтгед провів засідання в студії звукозапису. Там досліджували 24 окремі доріжки композиції, намагаючись розібрати загадкове «Do it». Під час процесу вокаліст Роб Гелфорд визнав, що гурт справді експериментував із записом слів задом наперед. Щоправда, в іншій пісні — Love Bites.

Зрештою суддя дійшов висновку, що звуки, схожі на «Do it», виникли випадково. Judas Priest звільнили від відповідальності. Від неправильної інтерпретації звуків та слів був не застрахований не тільки цей бенд: феномен місінтерпретації пісні настільки розповсюджений, що йому навіть дали власну назву — мондеґрін.

The Beatles замінили Пола Маккартні двійником

Пол Маккартні загинув в автомобільній аварії 1966 року, а замість нього в The Beatles виступав двійник на ім’я Вільям Кемпбелл. Принаймні так стверджували прихильники теорії змови, яка восени 1969-го охопила США.

Головні «докази» знайшли на обкладинці Abbey Road. Босий Маккартні нібито символізував небіжчика, решта музикантів — учасників похоронної процесії, а номер автомобіля 28IF натякав, що Полу виповнилося б 28 років, якби він залишився живим. Щоправда, на той момент музикантові було лише 27. Інші підказки фанати шукали в текстах пісень і записах, які програвали задом наперед.

Чутка набрала обертів. Зокрема, під час радіоефіру станції WKNR-FM у Детройті 12 жовтня один зі слухачів подзвонив ведучому й почав перелічувати приховані в піснях The Beatles рядки, які натякали на смерть Маккартні. А в статті студента Фреда Лабура, опублікованій у The Michigan Daily через два дні після ефіру, наводився дуже схожий «фактаж». Згодом він зізнався, що вигадав історію про Вільяма Кемпбелла заради жарту.

Утім, на теорію довелося реагувати навіть великим виданням. У листопаді 1969 року журнал Life опублікував фотографії цілком живого Маккартні, якого журналісти розшукали на фермі в Шотландії. Музикантові довелося пояснити, що він ішов босоніж на обкладинці Abbey Road просто через спеку. Утім, навіть це не переконало найзатятіших прихильників теорії.

Авріл Лавін померла

Після виходу дебютного альбому Let Go у 2002 році Авріл Лавін стала світовою зіркою. Але, за однією з найдивніших інтернет-теорій, справжня співачка так і не встигла насолодитися успіхом: вона нібито померла наступного року, а її місце посіла двійниця Мелісса Ванделла.

Ім’я Ванделли з’явилося на тематичних форумах, присвячених співачці, у 2011 році. Особливу увагу привернула фотографія, на якій на руці Лавін було написано ім’я Melissa. А в піснях з альбому Under My Skin 2004 року шукали приховані зізнання двійниці. Наприклад, слова It's not like we're dead («Ми ж не мертві») з пісні My Happy Ending трактували як натяк на смерть справжньої Авріл, а рядок I'm living a lie («Я живу в брехні») з треку Together — як зізнання двійниці, яка нібито приховувала свою справжню особу. Після цього конспірологи почали порівнювати родимки, форму носа, почерк і голос Авріл на різних етапах кар’єри, шукаючи розбіжності в зовнішності.

Уперше теорія з’явилася 2011 року в бразильському блозі Avril Está Morta. У 2015-му його автор-анонім пояснив, що вигадав теорію як експеримент, аби показати, наскільки легко люди вірять у конспірологію. Проте чутки почали жити власним життям.

Scorpions написали Wind of Change на замовлення ЦРУ

Один із головних хітів про завершення холодної війни нібито написали американські шпигуни. За цією теорією, Wind of Change німецького гурту Scorpions створили в ЦРУ, щоби підштовхнути радянську молодь до антикомуністичної активності.

Про цю історію журналіст The New Yorker Патрік Радден Кіф почув від знайомого, який мав зв’язки в розвідці. Чутка настільки його зацікавила, що 2020 року він випустив восьмисерійний подкаст Wind of Change. Під час розслідування журналіст спілкувався з колишніми агентами ЦРУ, музичними менеджерами та учасниками Moscow Music Peace Festival 1989 року, що став символом поліпшення відносин між СРСР та США й надихнув Scorpions на написання хіта.

Знайшлася і несподівана зачіпка. Вокаліст гурту Клаус Майне в одному з інтерв’ю розповів, що в 1990-х у готелі в Мемфісі до нього завітала жінка із ЦРУ. Про її візит музиканта попередив менеджер гурту Док Макґі. Жінка попросила Майне насвистіти Wind of Change, після чого пішла.

Зрештою Кіф зустрівся з Майне і прямо запитав про можливу співпрацю зі спецслужбами. Той заперечив будь-яку причетність ЦРУ й розповів, як написав пісню у вересні 1989 року вдома на синтезаторі Yamaha DX7 після повернення з Москви.

А ось ЦРУ на запит журналіста відповіло, що не може ані підтвердити, ані спростувати свій зв’язок зі Scorpions. Навряд чи конспірологи могли сподіватися на кращу відповідь.

Led Zeppelin приховали сатанинські послання

«За мого милого Сатану!» — саме ці слова прихильники однієї з музичних теорій змови нібито почули в Stairway to Heaven гурту Led Zeppelin. Щоправда, для цього хіт 1971 року потрібно було програти задом наперед.

У 1980-х, під час satanic panic — масової істерії через переконання, що сатаністи проникли всюди, — теорія набула такого розголосу, що зацікавила навіть американських законодавців. 27 квітня 1982 року комітет законодавчих зборів Каліфорнії влаштував прослуховування рок-пісень, відтворених задом наперед. Ініціатор слухань Філіп Ваймен стверджував, що приховані послання прославляють диявола й можуть впливати на підсвідомість молоді.

Разом із Stairway to Heaven присутнім програвали Snowblind гурту Styx та інші композиції. Одна зі свідків, Моніка Вілфлі, розповіла, що після самостійних експериментів зі своїми платівками викинула чимало записів. Ваймен навіть запропонував зобов’язати музичні компанії попереджати покупців про приховані повідомлення на обкладинках альбомів.

Утім, доказів того, що Led Zeppelin навмисно записали прославляння Сатани, не знайшли. Цікаво, що перед прослуховуванням учасникам слухань роздали аркуші з «розшифруваннями». Тож вони заздалегідь знали, які слова шукати у зворотному записі. Це приклад слухової парейдолії — явища, коли мозок знаходить осмислені фрази навіть у випадкових звуках.

Supertramp передбачили теракт 11 вересня 2001 року

За 22 роки до терактів 11 вересня британський гурт Supertramp нібито зашифрував темне передбачення на обкладинці альбому Breakfast in America. Принаймні так вирішили конспірологи, які знайшли на ній одразу кілька підозрілих деталей.

На обкладинці зображена офіціантка зі склянкою апельсинового соку на тлі Нью-Йорка. Якщо придивитися, склянка розташована поруч із вежами-близнюками — прихильники теорії побачили в цьому натяк на вибух: помаранчевий колір нагадував полум’я вибуху. А якщо віддзеркалити зображення, літери U та P у назві гурту нібито перетворюються на цифри 9 і 11. До того ж уся сцена показана так, наче глядач дивиться на місто з ілюмінатора літака.

Насправді обкладинку задумали як іронічний погляд на Америку. Графічний дизайнер Майк Дауд розробив концепцію, а його колега Мік Геггерті створив мініатюрний Нью-Йорк із коробок для пластівців, посуду та столових приборів. Акторка Кейт Мертаг зобразила офіціантку, яка пародіює Статую Свободи. Замість смолоскипа вона тримає склянку соку, а замість таблички — ресторанне меню.

У 1980 році обкладинка здобула «Греммі» за найкраще оформлення альбому. А через кілька десятиліть здобула ще одну, значно несподіванішу славу — серед шукачів таємних знаків.

2Pac інсценував смерть і досі живий

13 вересня 1996 року Тупак Шакур помер у лікарні в Лас-Вегасі через шість днів після стрілянини. Частина фанатів у це не дуже вірить. Вони переконані в альтернативній версії: репер інсценував смерть, аби втекти від ворогів, і почав нове життя далеко від США.

Головним «доказом» став альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory, який вийшов менш ніж через два місяці після загибелі музиканта. На обкладинці Тупак зображений розіп’ятим, а платівку випустили під псевдонімом Makaveli. Це ім’я відсилає до італійського мислителя Нікколо Макіавеллі, якому конспірологи помилково приписували пораду інсценувати власну смерть, щоб обдурити ворогів.

Не давало спокою фанатам і число сім. Альбом нібито створили за сім днів, а сам Шакур помер після стрілянини 7 вересня. Прихильники змови вишукували сімки в датах і назвах пісень, а дехто навіть прогнозував повернення репера через сім років — у 2003-му.

Поки фанати чекали на повернення Тупака, поліція продовжувала розслідувати його вбивство. У 2023 році заарештували Дуейна Девіса, а 31 серпня 2026-го присяжні визнали його винним в організації нападу. 13 жовтня суд засудив його до ув’язнення на строк від 40 років до довічного.