Знову на слуху: 10 пісень, які отримали друге життя завдяки кіно й серіалам

«Голий» танець Баррі Кеогана у «Солтберні» повернув у чарти хіт Софі Елліс-Бекстор, а завдяки «Дивним дивам» пісня Кейт Буш уперше очолила британський чарт — через 37 років після релізу. Згадуємо 10 пісень, які отримали друге життя завдяки фільмам і серіалам.

Gary Jules & Michael Andrews — Mad World

Якби творцям культового фільму «Донні Дарко» вистачило грошей на пісню U2, одного з найнесподіваніших хітів Британії могло б узагалі не бути. Спочатку для фінальної сцени фільму планували використати трек MLK ірландського гурту, але права виявилися надто дорогими. На заміну взяли кавер Mad World — синті-попового хіта Tears for Fears 1982 року, який композитор Майкл Ендрюс спершу записав для фінальних титрів.

До роботи над кавером Ендрюс запросив шкільного друга Ґері Джулса. Вони прибрали енергійні синтезатори й барабани, залишивши тихий вокал і фортепіано. За спогадами Джулса, запис тривав усього 15 хвилин. Нова версія зрештою прозвучала у фінальній сцені фільму з Джейком Джилленголом.

У прокаті «Донні Дарко» провалився, але згодом став культовим завдяки DVD. Глядачі почали шукати пісню з фіналу й вимагати її окремого релізу. У грудні 2003 року Mad World несподівано очолила британський різдвяний чарт, обійшовши святковий сингл рок-гурту The Darkness.

А одного дня Джулсу зателефонував сам Роланд Орзабал із Tears for Fears. Він сказав, що кавер подобається йому навіть більше за оригінал, бо краще передає суть пісні. Іронічно, що версія Tears for Fears свого часу дісталася лише третього місця британського чарту.

Kate Bush — Running Up That Hill

У 1985 році Running Up That Hill дісталася третього місця британського чарту. Щоб піднятися ще на дві сходинки, пісні Кейт Буш знадобилося 37 років — і четвертий сезон «Дивних див».

У серіалі Running Up That Hill стає улюбленою композицією Макс Мейфілд. Саме вона допомагає дівчині вирватися з пастки монстра Векни. Сцена, в якій Макс щодуху біжить до друзів під голос Буш, стала одним із найвідоміших моментів сезону й запустила нову хвилю популярності пісні.

Після прем'єри Running Up That Hill уперше очолила британський чарт і протрималася на вершині три тижні. У 2022 році композиція встановила одразу три рекорди, а 63-річна Буш стала найстаршою на той момент співачкою, чия пісня посіла перше місце. Сама музикантка зізналася, що приголомшена таким успіхом, і подякувала творцям серіалу за те, що познайомили з її музикою нове покоління.

Seal — Kiss from a Rose

Британський співак Сіл двічі ставив хрест на Kiss from a Rose. Спочатку йому не сподобався демозапис, зроблений ще 1987 року, а коли композиція нарешті вийшла на його другому альбомі, хітом вона так і не стала. Сіл уже працював над наступною платівкою, коли йому несподівано зателефонував режисер «Бетмена назавжди» Джоел Шумахер.

Шумахер шукав музику для романтичної сцени між героями Ніколь Кідман і Вела Кілмера. Менеджер Сіла запропонував Kiss from a Rose, але до епізоду пісня не підійшла. Утім, режисеру вона настільки сподобалася, що він вирішив залишити її для фінальних титрів. А потім ще й безплатно зняв новий кліп: Сіл співав на тлі Бетсигналу, його обдував вентилятор, а між кадрами з'являлися фрагменти фільму.

І це спрацювало. MTV, яке раніше не хотіло показувати кліп на Kiss from a Rose, почало транслювати нову версію. Пісня очолила Billboard Hot 100, а 1996 року принесла Сілу три «Ґреммі». Причому, як наголошував сам співак, для цього не довелося змінювати в записі жодної ноти. Зате з'явилася інша проблема: після виходу кліпу деякі діти були впевнені, що Сіл і є Бетмен. А саму композицію називали «піснею Бетмена».

Badfinger — Baby Blue

Коли творець «Пуститися берега» Вінс Ґілліґан запропонував завершити серіал піснею Baby Blue, музичний редактор Томас Голубич не одразу зрозумів його задум. Стара любовна композиція здавалася дивним вибором для фіналу кримінальної драми. Але Ґілліґан, який почув її по радіо дорогою на роботу, наполягав на своєму.

У фінальній сцені Волтер Вайт востаннє оглядає нарколабораторію, торкається обладнання й помирає під Baby Blue. Назва пісні відсилає до знаменитого синього метамфетаміну, який виготовляв Вайт, а слова про кохання набувають нового змісту. Побачивши готову сцену, Голубич зрозумів задум: це справді була історія кохання — Волтера до хімії та свого найуспішнішого творіння.

Після фіналу «Пуститися берега» у вересні 2013-го Baby Blue, що вийшла ще 1971 року, пережила нову хвилю популярності. За перші 11 годин її прослуховування на Spotify зросли на 9000%, а цифрові продажі у США після показу фіналу підскочили майже на 3000%.

Sophie Ellis-Bextor — Murder on the Dancefloor

На допрем’єрний показ стрічки «Солтберн» співачка Софі Елліс-Бекстор прийшла з родиною — мамою, чоловіком, старшим сином і братом. Подекуди співачка хапалася за голову: деякі сцени були доволі відвертими для сімейного перегляду трьома поколіннями.

Про те, що у фіналі хтось танцюватиме голим під її Murder on the Dancefloor, Елліс-Бекстор знала заздалегідь. Але побачене все одно її здивувало. Герой актора Баррі Кеогана танцює без одягу кімнатами розкішного маєтку протягом усієї пісні. Сцена миттєво розійшлася соцмережами, а користувачі TikTok почали повторювати танець.

У січні 2024 року Murder on the Dancefloor знову посіла друге місце британського чарту, повторивши результат 2001 року. А через 22 роки після релізу вперше потрапила до американського Billboard Hot 100. Утім, удома цей успіх оцінили не всі. Син Елліс-Бекстор, почувши пісню по радіо, заявив, що вона переоцінена.

The Righteous Brothers — Unchained Melody

За популярною легендою, Білл Медлі та Боббі Гетфілд із The Righteous Brothers підкинули монетку, щоб вирішити, хто співатиме Unchained Melody. Переміг нібито Гетфілд.

Спочатку трек випустили на зворотному боці синглу Hung on You, але радіодіджеї почали крутити саме Unchained Melody — і вона дісталася четвертого місця Billboard Hot 100. Через 25 років пісня знову стала хітом завдяки «Привиду» з Демі Мур і Патріком Свейзі. Саме вона звучить у знаменитій романтичній сцені за гончарним колом. Режисер Джеррі Цукер згадував, що композиція настільки вдало підійшла фільму, ніби її спеціально для нього написали.

Після прем'єри Unchained Melody повернулася в чарти. От тільки The Righteous Brothers не отримували відрахувань від нових продажів оригінального запису, оскільки раніше поступилися правами. Тоді музиканти перезаписали пісню, щоб випустити власну нову версію синглу. Зрештою в Billboard Hot 100 одночасно опинилися два записи: оригінальний піднявся на 13-те місце, а новий — на 19-те. У Великій Британії версія 1965 року вперше очолила чарт і протрималася на вершині чотири тижні.

Queen — Bohemian Rhapsody

Актор Майк Маєрс був готовий відмовитися від головної ролі у «Світі Вейна», якщо у фільмі не прозвучить Bohemian Rhapsody. За спогадами актора, продюсер Лорн Майклз пропонував узяти щось сучасніше, наприклад Guns N’ Roses. Але Маєрс наполіг на Queen — і мав на це особисту причину.

У дитинстві він із братом та друзями постійно слухав Bohemian Rhapsody в машині. Компанія навіть підлаштовувала поїздки так, щоб в'їжджати до Торонто саме під важку гітарну частину пісні. А ще друзі сварилися, кому дістанеться чергове «Galileo!» — знаменитий вигук з оперної частини композиції. Ці спогади Маєрс і переніс у сцену фільму: його герой Вейн разом із приятелями їде містом, підспівує Фредді Мерк'юрі й трясе головою під гітарний риф.

Після прем'єри «Світу Вейна» Bohemian Rhapsody знову зазвучала на американському радіо й повернулася до Billboard Hot 100. Пісня піднялася на друге місце — вище, ніж під час першого релізу, коли її найкращим результатом у США була дев'ята сходинка.

Знамениту сцену, за словами гітариста Queen Браяна Мея, встиг побачити й сам Фредді Мерк'юрі. Незадовго до смерті співакові показали відеокасету з уривком фільму, яку передав Маєрс. Мерк'юрі сцена неабияк розсмішила.

The Cramps — Goo Goo Muck

Акторка Дженна Ортега вигадала один із найвірусніших танців 2022 року всього за два дні до зйомок. Ортега, яка ніколи професійно не займалася танцями, майже не спала, переглядаючи виступи Siouxsie and the Banshees, відео з готичних клубів 1980-х і записи Лізи Лорінг, яка грала Венздей у серіалі 1960-х.

Результат глядачі побачили на шкільному балу: Венздей дивакувато розмахує руками, смикається й корчить гримаси під Goo Goo Muck американського гурту The Cramps, який поєднував панк, рокабілі й естетику фільмів жахів. Сцена миттєво розлетілася соцмережами, а пісня 1981 року пережила новий сплеск популярності. За п'ять днів після прем'єри кількість її щоденних прослуховувань у США зросла з 2500 до 134 тисяч.

Утім, Goo Goo Muck — не оригінальна пісня The Cramps, а кавер. Першими її виконали Ronnie Cook and the Gaylads ще 1962 року. Тож завдяки одному танцю нову популярність отримала кавер-версія пісні, якій на момент виходу «Венздей» виповнилося 60 років.

Imogen Heap — Hide and Seek

Комп'ютер співачки Імоджен Гіп зламався просто посеред роботи над альбомом — з димом та іскрами. Щоб не марнувати вечір, вона увімкнула гармонайзер для обробки голосу й за кілька хвилин записала основу Hide and Seek. У фінальній версії навіть залишився звук потяга, який проїжджав повз її вікно.

Невдовзі пісня прозвучала у фіналі другого сезону «Одиноких сердець» в сцені стрілянини. Композиція швидко привернула увагу слухачів. Сама Гіп визнавала, що без серіалу її навряд чи почали б ставити на радіо в деяких країнах.

А 2007 року Hide and Seek стала ще й інтернет-мемом завдяки Saturday Night Live. У скетчі під назвою Dear Sister персонажі по черзі стріляють одне в одного, а після кожного пострілу знову звучить приспів пісні. Ще за два роки Джейсон Деруло використав той самий вокальний фрагмент у своєму дебютному хіті Whatcha Say, який очолив Billboard Hot 100.

The Handsome Family — Far From Any Road

Під час гастролей Новою Зеландією подружжя Бретт і Ренні Спаркс із The Handsome Family отримало несподіваного листа: канал преміальних серіалів HBO розглядав їхню пісню для нового кримінального ТВ-шоу. Музикантам знадобилося дві секунди, щоб погодитися, а потім вони ще 15 хвилин сміялися від несподіванки.

Текст пісні Ренні написала, прочитавши про дурман — отруйну рослину, чиї великі білі квіти розкриваються вночі й приваблюють метеликів. Похмуре звучання композиції чудово вписалося в атмосферу першого сезону «Справжнього детектива», знятого в стилі південної готики.

Після прем'єри серіалу Far From Any Road очолила британський рейтинг Spotify Viral 50, а музикантам почали писати слухачі з усього світу. Особливо Ренні здивувала популярність пісні в Україні. В інтерв'ю The Washington Post вона розповіла, що композиція потрапила до українських музичних чартів, і назвала це справжнім божевіллям.