Пиво мало свої злети й падіння — в одні часи воно вважалося напоєм бідняків і роботяг, а в інші на його честь називали навіть королів. Разом із Beermaster розбираємося, як цей напій падав, але завжди підіймався.

Напій святих і дітей

Навіть сьогодні існує гастрономічна ієрархія, в якій розпиття вина приписують інтелектуалам і знавцям світової літератури й кінематографа, у той час як пиво дісталося невигадливим простакам. Утім, у Середньовіччі все було інакше: вино, яке називали напоєм із «низьких вичавків», нібито будило найгірше в людині; інша справа — пиво, продукт, облагороджений євангельською гідністю.

Ось як це ілюструє сюжет із «Житія святого Колумбана». VI століття, король Хільдеберт їде на розбірки з ченцем на ім’я Карілеф, який незаконно зайняв ділянку лісу. Намагаючись підмаслити короля, ченець протягує чашу вина з винограду, але отримує відмову — король поважає пиво, напій від Бога, у той час як вино походить від лукавого. Після цього «Житіє святого Колумбана» перетворюється на горор: у сюжет вводять чари, демона, але головне тут інше — якщо хочеш потрапити в царство небесне, пий пиво.

Взагалі пиво мало потужних союзників: його варили ченці, у нього був офіційний покровитель із церкви, єпископ Арнольд Суасонський, його пили святі Бригіта та Патрик Ірландські. Нарешті пінне пили навіть діти, яким давали так зване мале пиво — напій малої міцності (до речі, пиво в шкільних їдальнях розливали й у Бельгії до 1980-х років). Однак вино відвоювало позиції — під час святої літургії, як відомо, п’ють вино, а не IPA.

Королева пивна, напівчервона

Якщо сумніваєтеся, чи пропустити ще по келиху, згадайте давньоірландський вислів «adcota cuirm clotha» — «Пиво приносить славу». Будучи поціновувачами епічних саг і одними з перших винахідників супергероїв, які могли однією рукою підняти десять биків, ірландці зробили пиво атрибутом знаті та воїнів.

Наприклад, згідно з легендою про міфічну королеву Медб, розливати пиво в давній Ірландії — те саме, що розливати Dom Pérignon; кожному не довіриш. Розлив пива був прерогативою знаті та дружин королей. До речі, Медб прозвали Leth-derg, тобто напівчервоною, відсилаючи до червоного елю, який асоціювався зі шляхетністю.

Пиво ірландці старовини називали laith — слово настільки престижне, що воно ставало частиною імен можновладців (тому землями там правили місцеві Пивослави). Так, ім’я Гормлайт (Gorm-laith) носили кілька королев у X–XII століттях.

Енергетик для роботяг

Портер повторив шлях лобстерів, якими раніше годували в’язнів і називали куркою моря — сьогодні за це темне пиво, зварене в країнах Балтії чи Скандинавії, можна викласти й усі 800 гривень, але три століття тому він вважався дешевим питвом роботяг.

Світле пиво вважалося напоєм аристократії й заможних леді та джентльменів, а портер — долею робітничого класу. Через високу калорійність портер став одним із найпопулярніших напоїв Британії: як казав один бровар із лондонського району Саутерк, його статки перевершували «найсміливіші мрії про багатство».

Наприкінці XIX століття продажі портера у Великій Британії почали падати — темне пиво приїлося, крани захопили нові стилі. Останню партію портера там зварили на початку Другої світової війни, а потім про напій надовго забули.

Воскресив цього Лазаря від пива Майкл Джексон — ні, не той, що Thriller. Британський журналіст і пивознавець Джексон у книзі «Світовий гід пивом» 1977 року назвав портер «пивом, яке зникло, але не було забуте». Уже наступного року, після 40-річної перерви, у Британії зварили нову партію портера в йоркширській броварні Timothy Taylor. Тепер завдяки Джексону цей стиль — особливо зварений скандинавами чи балтійцями — можна придбати за чималі кошти. Наостанок, якщо захочете гуляти на всі гроші, не змішуйте портер із лобстером.