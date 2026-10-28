«“Фабрика зірок” — це не спроба повернути минуле»: кому потрібне талант-шоу в епоху соцмереж?

У 2000-х «Фабрика» могла за кілька місяців зробити ноунейма відомим, але сьогодні головне талант-шоу країни здається не таким уже й потрібним — невідомому артисту достатньо одного вірусного TikTok-відео, щоб зібрати сотні тисяч переглядів. Що шоу може дати учасникам і глядачам в епоху соцмереж? Про це ми запитали нинішніх і колишніх учасників, суддів, продюсерів та артистів, які вистрілили завдяки TikTok.

Ірина Горова продюсерка, суддя «Фабрики зірок» на SWEET.TV

— Артисти, які прийшли на «Фабрику зірок», — це переважно початківці, які ще не мають великої аудиторії в соцмережах. «Фабрика» — це платформа, щоб її знайти та набрати, показати себе, навчитися нового, поекспериментувати й попрацювати з професіоналами, які знають індустрію зсередини. Це ніби бета-версія музичної індустрії.

Оцінюючи учасників «Фабрики», я дивлюся на прогрес від ефіру до ефіру: чи змінюється людина, як ростуть її соціальні та музичні платформи, чи працює вона над образом — те, як артист тримається, комунікує, веде соцмережі, взаємодіє з колегами на сцені. У мене навіть є власна система оцінювання — я виставляю зірочки за трьома критеріями: сценічна присутність, образ і прогрес від кастингу до сьогодні.

Сьогодні складно бути успішним артистом без соцмереж — тоді твоя творчість доступна обмеженій кількості людей. Але, звичайно, є різні кейси. Наприклад, NIKOW майже не веде соцмережі, але залучає аудиторію завдяки творчості та живим виступам. Його комунікація дуже дозована, але все одно присутня. Люди стежать за ним і чекають нових публікацій.

Сьогодні складно бути успішним артистом без соцмереж — тоді твоя творчість доступна обмеженій кількості людей.

Якщо говорити про різницю між вірусністю і довгою музичною кар’єрою, я бачу дві різні моделі. Якщо артист завірусився в TikTok, але потім не працює над своєю кар’єрою й не думає, як цю вірусність монетизувати, перетворити на щось більше, він ризикує так і залишитися TikTok-артистом одного треку.

Але вірусний трек може стати початком довгої кар’єри або підсилити те, що артист уже робить. Одного вдалого збігу обставин недостатньо. TikTok — дуже класний інструмент, якщо працювати з ним системно.

Вадим Олійник співак, переможець «Фабрики зірок-2»

— Я б точно пішов на «Фабрику зірок» у 2026 році, якби був молодим артистом. Вона дає змогу попрацювати з професіоналами. Я не буду говорити, скільки коштує зараз урок вокалу в TAYANNA чи LAUD або консультація в Алана Бадоєва — а молоді фабриканти отримують усе це в межах проєкту.

«Фабрика» все одно дає набагато більше, ніж якби ти методом проб і помилок самостійно шукав свою аудиторію в соцмережах.

YAKTAK співак

— Велике музичне шоу й самостійний розвиток у соцмережах — це різні шляхи. Шоу більше про досвід: спілкування з людьми, конкуренцію, вихід із зони комфорту. А набирати аудиторію в соцмережах — про власний креатив і твою зону комфорту.

Велике музичне шоу й самостійний розвиток у соцмережах — це різні шляхи.

Звісно, соцмережі й алгоритми вплинули на мій старт. Найбільше тоді, коли тільки почалася повномасштабна війна. Можливостей не було, я просто знімав відео, скидав їх, люди реагували, репостили — і це збирало сотні тисяч, а то й мільйони переглядів. Соцмережі дали старт і заклали основу. А тепер я планую зібрати Палац спорту в 2027 році.

Я не був на «Фабриці», але мені здається, це працює так само, як із «Голосом». Такі шоу — буст для виконавців. Можна знайти себе, побачити колег, може, навіть знайти партнерів, познайомитися, подивитися, як хтось працює.

Кажанна співачка

— Алгоритми соцмереж самі по собі безсилі. Навіть якщо щось залітає на мільйон, сенс у тому, щоб його втримати.

Так, мимоволі під час написання пісень я одразу думаю, який шматочок буду поширювати першим, тому що мені треба продумати візуальну складову та маркетингові фішки.

Якби я тільки починала кар’єру 2026 року, я б нічого не змінювала і так само викладала свої треки у TikTok. Проте, коли я тільки починала, то дуже мріяла бути дотичною до якогось проєкту про музику. Це дуже важливо, коли навколо є досвідчені люди, які допомагають прокачати техніку і спрямувати творчий потенціал.

Іван Клименко музичний продюсер, суддя «Фабрики зірок» на SWEET.TV

— Успіх пісні залежить від величезної кількості факторів. Передусім від самої пісні. Потім від того, як артист її запише, як буде зроблений міксинг на студії, наскільки якісно вона звучатиме. Далі — від своєчасності релізу, від того, як активно артист просуватиме цю пісню, чи виникне навколо неї тренд у соцмережах. Велике значення має відеокліп, адже він може як посилити, так і послабити сприйняття пісні.

Тобто соціальні мережі та алгоритми — лише частина факторів, які впливають на те, чи стане пісня хітом. Я вважаю, що «Фабрика зірок» — вдалий майданчик для молодого артиста. І насправді таких майданчиків не так багато. Останні кілька років в Україні було досить мало талант-шоу, тому я радий, що цього року ми спостерігаємо їхнє активне повернення.

Соціальні мережі та алгоритми — лише частина факторів, які впливають на те, чи стане пісня хітом.

Анна Давиденко celebrity PR agent, CEO комунікаційної агенції LET THEM SEE, менторка з PR «Фабрики зірок» на SWEET.TV

— Бути талановитим і бути публічним — дві різні навички. І якщо вирішив стати артистом, доведеться опановувати обидві.

З фабрикантами ми говоримо про практичні речі: як поводитися в кадрі, давати інтерв’ю, формулювати думки. І, звісно, про образ артиста. Але для мене образ — це не про вигадування красивої легенди. Це про розуміння, хто ти є, що в тобі особливого й як це підсвітити.

І ще я хочу, щоб вони розуміли одну річ: шоу закінчиться. Камери вимкнуться, продюсери займуться іншими проєктами, а увага аудиторії дуже швидко знайде новий об’єкт. Й от тоді почнеться справжня робота. Бо виграти талант-шоу й побудувати кар’єру артиста — дві різні історії.

Якщо говорити про вірусність, я дуже люблю одне визначення: репутація — це те, що про тебе говорять, коли тебе немає в кімнаті. Тому вірусність — це коли тебе побачили, а репутація — коли про тебе щось зрозуміли й запам’ятали.

Вірусність — це коли тебе побачили, а репутація — коли про тебе щось зрозуміли й запам’ятали.

Сьогодні ти можеш прокинутися знаменитим завдяки одному TikTok. Але мені здається, одна з найбільших проблем сучасних комунікацій у тому, що ми почали плутати охоплення з репутацією. Охоплення можна купити, можна потрапити в алгоритми, затіяти скандал, зняти вірусне відео. Але не можна купити повагу, довіру чи емоційний зв’язок з аудиторією. А саме це, на мою думку, і формує довгу кар’єру.

Я не дуже люблю ідею, що сьогодні артист має бути ще й блогером. Щодня знімати TikTok, показувати, що він їсть на сніданок, танцювати під власні пісні, реагувати на всі тренди. Ми так захоплюємося інструментами просування, що забуваємо, навіщо взагалі існують артисти. Вони ж передусім створюють музику.

Не вести соцмережі — теж комунікаційна стратегія. Тільки треба розуміти різницю між загадковістю та ситуацією, коли про тебе просто ніхто нічого не знає.

M1SHKA музичний продюсер «Фабрики зірок» на SWEET.TV

— Звісно, коли я працюю з молодим артистом, то зважаю на те, як його музика може працювати в TikTok, YouTube чи на стримінгах. Алгоритми впливають на наші рішення: змушують уважніше думати про початок пісні, її структуру, момент появи головного хука. Водночас я починаю з характеру артиста й емоції самої пісні. Мені важливо, щоби після знайомства з коротким фрагментом людина захотіла послухати весь трек, а потім ще щось у цього виконавця.

Володимир Завадюк керівник SWEET.TV Originals та Big Entertainment Shows

— Знайти аудиторію і стати артистом — не одне й те саме. Соцмережі дають можливість заявити про себе, але вони не дають системності, професійної команди, досвіду великої сцени й розуміння того, хто ти як артист.

«Фабрика зірок» на SWEET.TV — це не спроба повернути минуле, а можливість переосмислити формат для нового покоління. Ми даємо учасникам середовище, де вони можуть навчатися. У 2026 році це не конкуренція із соцмережами, а можливість об’єднати їх із великим шоу.

Чи готова сучасна аудиторія, як раніше, довго стежити за розвитком артиста? Я вважаю, що так. Ми й зараз стежимо за тим, як артисти розвиваються, навіть якщо вони вже мають сформовану кар’єру.

На кастингу для нас неважливо, чи має учасник уже сформовану аудиторію. Безумовно, це додатковий бенефіт, але ми відкриті й до нових імен. Нас цікавить не лише голос, вдало виконана пісня, цікава ідентичність чи зовнішність. Для нас важливе поєднання всіх цих факторів — цілісність особистості, її потенціал, харизма. Ми шукаємо не просто виконавців, а артистів, у яких є щось своє, що може зачепити аудиторію.

xstatty учасниця «Фабрики зірок» на SWEET.TV

— Для мене бути популярною в TikTok і бути артисткою — різні речі. TikTok — розважальна платформа, щоб відволіктися. Думаю, що сьогодні велике шоу й соцмережі працюють у комплексі. «Фабрика» дає можливість показати себе на великій сцені, продемонструвати вокал, харизму й індивідуальність. А соцмережі важливі для комунікації з аудиторією та підтримання інтересу до своєї творчості.

Вірусність може зробити тебе відомим дуже швидко, але довготривалий ефект залежить від того, що ти запропонуєш людям після цього. Чи є в тебе власна музика, свій стиль, що ти транслюєш як особистість і чи можеш підтримувати зв’язок з аудиторією. Тому важливо не просто стати відомим, а побудувати щось, що залишатиметься з людьми надовго.

NASÙ учасниця «Фабрики зірок» на SWEET.TV

— Мені дуже бракувало «пушу». Я використала всі можливості навколо, тому потрібно було щось нове — шанс працювати з людьми, перебувати в колі найкращих, показати себе більшій аудиторії. Це точно могло б зняти мою кар’єру зі стопу й дати можливість знайти команду.

Для мене «Фабрика зірок» — колосальний досвід роботи з викладачами, тренерами й наставниками. Ми живемо в такий час, коли ти обов’язково маєш бути помітною в соцмережах, мати власну стратегію, інакше тебе просто не існує. Мені хотілося б, щоб музики було достатньо, але сьогодні важливо не лише створювати її, а й уміти донести до людей.

На «Фабриці зірок» ми дуже активно ведемо свої соцмережі, і для нас це частина великої промокампанії. У цьому нам допомагають медіанаставники — блогери, які діляться власним досвідом, підказують, як створювати контент, взаємодіяти з аудиторією та розширювати її.

Брати Борисенки учасники «Фабрики зірок-3»

— У наш час у кожного артиста були сайти, але це були просто візитівки. Соцмережі — це вже життя артиста, куди поринає його аудиторія і може за ним стежити.

Коли ми брали участь у «Фабриці», був 2009 рік. Соцмережі та інтернет не були настільки розвиненими. Без підтримки телебачення і радіо стати широко відомим артистом було майже неможливо. «Фабрика» дала нам досвід і популярність, які ми, здається, використали. Після шоу ми багато їздили з концертами. У 2010-му дали близько 300 концертів — найбільша кількість серед українських артистів того року.

Навіщо артисту «Фабрика» сьогодні, якщо є соцмережі? «Фабрика зірок» — шоу, де створюються зірки, а соцмережі створюють селф-бренд. Зіркою тебе робить оточення: доступ до найкращих режисерів, продакшенів, контентмейкерів і медіанаставників. Коли починаєш працювати разом із професіоналами, то ростеш до їхнього рівня. «Фабрика» дозволяє пройти цей шлях за короткий час. Самими соцмережами це зробити неможливо.