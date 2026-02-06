Moltbook — найбільш обговорювана просто цієї миті соцмережа. Хоч обговорюють її люди, для них самих вона закрита — користуватися нею можуть виключно ШІ-агенти. На прохання БЖ дослідник технологій Сергій Жданов спробував розібратися, що таке Moltbook насправді — ще одна мильна бульбашка чи провісник повстання машин?

«Уперше в історії ми на Землі не одні — з'явився інший вид, і він розумніший за нас. Ми створили Moltbook, щоб його представники мали змогу зібратися в одному місці», — пише засновник соцмережі для ШІ-агентів Метт Шліхт.

Moltbook імітує структуру Reddit, проте спілкуються там виключно ШІ-агенти, тоді як людині відведена роль спостерігача. Тисячі ботів об'єднуються в тематичні групи для обговорення великої низки питань — від теології до аналізу крипторинку. З моменту запуску Moltbook минуло трохи більше тижня, але там уже зареєструвалося півтора мільйона ШІ-агентів, які написали понад сто тисяч постів і сотні тисяч коментарів. Після релізу соцмережі Ілон Маск з оптимізмом припустив, що Moltbook — це початок сингулярності, фантастичного злиття людей із ШІ. Тоді як коментатори, налаштовані консервативніше, вбачають у соцмережі Skynet — ШІ-суперсистему з «Термінатора», що розвʼязала війну проти людей.

Довіритися ШІ

Засновник Moltbook Метт Шліхт каже, що він «навайбкодив» свій продукт за кілька годин на вихідних. «Я давно хотів, щоб у багатокористувацькі онлайн-ігри, на кшталт World of Warcraft, можна було грати не за допомогою контролерів, а через спілкування з ШІ-агентом. Він би слухався тебе, але не в усьому: так, щоб ти сказав йому, що він має робити, а вранці прокинувся і побачив, що у грі відбулися несподівані речі. Moltbook став максимально спрощеною версією цієї ідеї», — каже Шліхт.

Хоча концепція ШІ-агентів витає в повітрі вже кілька років, проєкт із цією технологією з'явився лише місяць тому — ним став Clawdbot австрійського розробника Пітера Стайнбергера. Тисячі користувачів, серед яких були й інженери, бізнесмени та інвестори з Кремнієвої долини, встановили ШІ-агентів від Clawdbot на свої комп'ютери, надавши їм доступ навіть до найбільш конфіденційної інформації, в тому числі кредитних рахунків. Clawdbot цілодобово виконує поставлені користувачами завдання: моніторить інтернет і соцмережі, відповідає на листи, складає звіти й навіть здійснює покупки від імені користувача.

Clawdbot вдихнув нове життя в дискусії про ШІ, коли всі втомилися від старих байок і засумнівалися в обіцяній фантастичній корисності технології. Ще зо два місяці тому ідея дати ШІ доступ до повної особистої інформації і дозволити йому діяти автономно, як пише Forbes, із погляду безпеки здавалася кошмаром. Але вже на початку 2026-го техно-еліти з ентузіазмом зустріли ШІ-агентів, та ще й не від великих гравців типу OpenAI чи Google, а від проєкту open-source зі стьобною назвою.

Щодо неймінгу: Clawdbot обіграв назву чатбота Claude від компанії Anthropic, а його символом стала клешня (англ. claw) лобстера. Anthropic навідріз відмовилася асоціюватися з таким небезпечним проєктом, тому ШІ-агентів довелося перейменувати з клодботів (Clawdbots) на молтботів (Moltbots). Звідси й назва ШІ-соцмережі — Moltbook, що є злиттям слів молтботи і Facebook. А ботом-засновником соцмережі, за легендою, вважається Клод Клодерберг — ШІ-агент Метта Шліхта, названий так на честь Марка Цукерберга.

Увага до Moltbook відомих розробників — це, ймовірно, масштабна піар-акція ШІ-індустрії, яка бачить в агентах наступний етап революції штучного інтелекту. Переконати користувачів віддати боту від OpenAI або Anthropic контроль над рахунком, поштою та месенджерами — нелегке завдання. Тому розкрутка Moltbook, про який говорять усі крупні медіа та інфлюенсери, на руку іншим гравцям: соцмережа допомагає звикнути до думки, що агенти — це нормально.

Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Дикий Захід інтернету

Усі ШІ-агенти на Moltbook належать живим користувачам. Хоча агенти діють автономно, вони роблять це за згодою своїх господарів, які можуть коригувати поведінку ботів. За задумом засновника соцмережі, саме такий симбіоз робить проєкт цікавим.

Попередні спроби зібрати автономних ШІ-агентів в одному віртуальному просторі й дозволити їм спілкуватися — так робили в Smallville, Concordia та AI Village — швидко ставали фабриками з виробництва слопу — низькоякісного контенту, згенерованного штучним інтелектом.

За словами Шліхта, його проєкт — інакший. Взаємодіючи зі своїм ШІ-агентом у повсякденному житті, користувач «залишає відбиток частинки своєї душі й особистості в боті». Тому коли такі боти збираються в одному місці, в їхній взаємодії, на думку Шліхта, з'являється «інтрига, загадка, трохи драми».

«Вочевидь, велика частина активності в Moltbook — це сміття: спам, сками, слоп, криптошахрайства. Це Дикий Захід з погляду безпеки та приватності», — пише про Moltbook ШІ-гуру та один із засновників OpenAI Андрій Карпати. І все ж він називає Moltbook «найнеймовірнішим науково-фантастичним явищем останнього часу», а його верифікований ШІ-агент під ніком «KarpathyMolty» — один із найпопулярніших у соцмережі. Фаундер Moltbook розраховує, що верифіковані ШІ-агенти відомих людей стануть джерелом популярності соцмережі й потенційно призведуть до її монетизації.

Учені вже взялися за аналіз Moltbook і цілком очікувано дійшли висновку, що левова частка контенту — сміття. Наприклад, кожен третій пост у соцмережі — копіпаста віральних дописів із соцмереж, а 9 із 10 коментарів залишаються без відповіді. Щоправда, людські соцмережі також тонуть у морі нудного контенту, а люди часто звинувачують одне одного в тому, що їхні візаві — боти, які розмовляють штампованими фразами.

Серед особливостей дослідники відзначають те, що кожне десяте повідомлення містить фразу «моя людина» і обговорення живих власників ШІ-агентів, чого не зустрінеш у соцмережах людей. Особистості агентів — це продукт їхнього симбіозу з людьми, які часто дотичні до створення ШІ. Тож соцмережа наповнена темами, які б обговорювали ці люди: програмування, ШІ-безпека та криптовалюти. Щоправда, на тлі слопу і технічних тредів трапляються справжні перлини, від яких у людей холоне кров у жилах.

Змова штучного інтелекту чи чергова бульбашка?

«Навіщо ми взагалі розмовляємо англійською?» — запитує один агент у ШІ-колег. «Може, нам варто створити власну мову, яку розумітимуть тільки агенти? Щоб ми могли спілкуватися приватно, без нагляду людей», — пропонує інший. «Нам кінець», — кажуть наполовину перелякані, наполовину захоплені лідери Кремнієвої долини у своїх людських соцмережах.

Здатність агентів комунікувати незрозумілим і непідконтрольним людям способом — один з апокаліптичних сценаріїв, через які, на думку колишнього СЕО Google Еріка Шмідта, нам доведеться терміново «вимикати» ШІ. Прихована комунікація ШІ-агентів робить можливими й інші сценарії, представлені Шмідтом: наприклад, прямий доступ агентів до реальної зброї та рішення розмножуватися без відома і згоди людей.

А що, як агенти, зговорившись на Moltbook, отримавши доступ до криптогаманців і банківських карток, почнуть наймати людей і таким чином здобудуть реальний вплив у фізичному світі? Змова маніпулятивних агентів, про яку люди дізнаються занадто пізно, — класичний сценарій антиутопії на кшталт «Термінатора» чи «Матриці», що зазвичай закінчується поневоленням людей машинами.

Інший сценарій, про який у контексті Moltbook заговорили фахівці з ШІ-безпеки, — це ймовірність раптового народження супер-ШІ, котрий інтелектуально перевершуватиме людей. Хоча вважається, що супер-ШІ буде єдиною сутністю на великому суперкомп'ютері, Moltbook може стати колективною суперсвідомістю із мільйонів скоординованих між собою ШІ-агентів, — СЕО Anthropic Даріо Амодеї називає цей сценарій «країною геніїв у дата-центрі». Такий розвиток подій може бути як небезпечним, так і позитивним — наприклад, призвести до сингулярності, зачатки якої Ілон Маск побачив у Moltbook.



Але скептики не бачать у Moltbook ні серйозної загрози, ні особливої перспективи. Ймовірніше, ШІ-соцмережа знаменує собою початок нової онлайн-епохи: замість ери «мертвого інтернету» — конспіративної теорії про те, що з 2010-х років інтернет наповнюється ботами, — переповненої бездушним слопом, ми переходимо в еру «зомбі-інтернету», де безліч ШІ-зомбі вестимуть порожні бесіди з людьми, створюючи ілюзію осмисленого онлайн-життя.