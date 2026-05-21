Двигун прогресу: як Ламборґіні змінив уявлення про суперкар

Підприємець Ферруччо Ламборґіні починав з виробництва тракторів, потім вирішив випускати преміальні машини, а в результаті зробив ікону автопрому (і вино). Разом із «Власним імпортом» від «Сільпо» розповідаємо концентровано італійську історію про те, як навіть автомобілебудування може стати мистецтвом.

Ферруччо Ламборґіні народився 1916 року в італійській провінції Емілія-Романья в родині фермерів, що займалися вирощуванням зерна та винограду. Майбутнє хлопця здавалося досить прогнозованим: батьки розраховували, що він продовжить сімейну справу. Але Ферруччо завжди більше цікавила техніка, яка працювала в полях.

Інтерес до двигунів став йому у пригоді — під час Другої світової Ламборґіні призвали до армії та направили на острів Родос обслуговувати військову техніку: в тому числі трактори й вантажівки, якими буксирували літаки. У 1943 році, після битви за Родос, Ферруччо залишився на окупованому німцями острові та відкрив майстерню, де в умовах дефіциту деталей вигадував, як відремонтувати пошкоджені машини.

Ферруччо Ламборґіні на своєму автомобільному виробництві. 1963 рік. Фото: Farabola/Leemage / Bridgeman Images via AFP

Повоєнна Італія переживала економічну кризу, але такі обставини відкривали можливості для тих, хто мріяв відновити країну. Після повернення з фронту Ферруччо вирішив застосувати набутий досвід та почав будувати трактори із залишків військової техніки чи буквально з уламків металу, що залишилися після війни. Перші машини, хоч і були зовні грубими, але працювали досить ефективно — так з’явилася його перша компанія Lamborghini Trattori.

Сільськогосподарська техніка продавалася добре, тож уже на початку 1960-х Ламборґіні міг дозволити собі те, що тоді вважалося символом успіху — дорогі спортивні автомобілі. Зокрема, Ferrari. Авто були розкішні, але Ферруччо все ж знаходив, до чого прискіпатися — зокрема, йому не подобалося зчеплення. За легендою, він звернувся з претензіями безпосередньо до Енцо Феррарі й отримав відповідь: виробнику тракторів не варто повчати творця болідів. Наскільки ця розмова реальна — невідомо, адже її переповідав лише сам Ферруччо. Утім, 1963 року він заснував Automobili Lamborghini — компанію, яка випускала вже не трактори, а автомобілі класу гран-туризмо: потужні, швидкі, призначені для довгих подорожей. Тобто він став напряму конкурувати з Феррарі, який до того домінував у цьому сегменті. Ціль була — робити краще, швидше, технічно досконаліше.

Перший логотип Lamborghini, 1963 рік. Зображення: Lamborghini

Перший логотип Automobili Lamborghini створили одночасно із заснуванням заводу. Ферруччо народився під знаком Тільця й захоплювався коридою. Але зображення бика він обрав також і через італійську приказку «tamugno come un toro» («сильний, як бик») — саме так Ламборґіні описував свій характер і риси, які хотів передати новим машинам.

Перший серійний автомобіль компанії — 350 GT, представлений у 1964 році, — одразу показав, що амбіції не були порожніми. Двигун, розроблений інженером Джотто Біццарріні, який до того працював з Феррарі, дозволяв розганятися до 285 км/год. Але головне — автомобіль поводив себе стабільно й плавно на великих швидкостях, що для спортивних машин того часу було рідкістю. Конкуренти пропонували теж швидкі, але більш «нервові» авто, Lamborghini — контрольовані. І такі, що виглядали при цьому суперстильно.

Lamborghini 350 GT — перший автомобіль, що випустився компанією Lamborghini. Фото: Neilson Barnard / Getty Images via AFP

Lamborghini Miura P400. Фото: Julien Delfosse / DPPI

Не меншу увагу протягом 1960–70-х привертали моделі Islero, Urraco, Jarama та Espada. Утім, першим культовим суперкаром Lamborghini вважається Miura. Команда під керівництвом інженера Джанпаоло Даллара розташувала двигун V12 посередині — позаду сидінь водія та пасажира. Це давало вражаючий баланс і динаміку. Але багато важив і зовнішній вигляд авто: кузов, розроблений дизайнером Марчелло Ґандіні, з низьким хижим профілем і характерними «вічками» навколо фар, перетворив машину на ікону автомобільного дизайну. Зараз ця автівка має колекційний статус і є предметом приватних торгів на аукціоні Сотбіс — ціни на модифікацію P400 S перевищують €5 мільйонів.

Дизайн як провокація

Компанія Lamborghini не намагалася створювати універсально красиві авто й не прагнула подобатися всім. Дизайн її зразків завжди провокував — більше нагадував радикальну архітектуру або авангардне мистецтво, ніж традиційне автомобілебудування. Тому ці екземпляри експонувалися в музеях, зокрема в МоМА, де їх пропонували розглядати не як інженерні досягнення, а як об'єкти індустріального мистецтва.

Багато в чому такий успіх залежав від Марчелло Ґандіні, який працював з Lamborghini довгі роки. Він привніс в автомобільний дизайн те, чого там раніше не було: різкі кути, плоскі площини, сміливу геометрію. Саме з його робіт закінчилася ера плавних ліній і почалася ера «клинової» естетики. Гострі лінії, двері, що відкриваються вгору, низька посадка — все це ввійшло в ДНК сучасного суперкара саме через роботи Ґандіні, і насамперед через Lamborghini Countach 1974 року.

Фото: Martin / JTP / Photononstop / Photononstop via AFP

Countach був радикальнішим за Miura в усьому: стрункіший, гостріший, з іще драматичнішими пропорціями. Шестикутний мотив повторювався в приладах на панелі й сидіннях, оббитих блискучим матеріалом — наче скафандр. Машина виглядала як космічний апарат, що випадково з'явився на звичайній дорозі.

Вплив Ґандіні не обмежувався Lamborghini: він також працював над моделями Bugatti EB110, Lancia Stratos, Maserati Quattroporte IV та Alfa Romeo Montreal. Ferrari, Porsche і McLaren черпали натхнення з його рішень, розробляючи власні знакові авто.

Lamborghini як поп-ікона

Для цілого покоління Lamborghini Countach був буквально плакатом на стіні: червоний, з підіймальними дверима — він видавався чимось із майбутнього. 2021 року Lamborghini навіть випустила нову обмежену серію Countach — через п'ять десятиліть після оригіналу. Ґандіні, до речі, від цього відмежувався — вважав, що оригінал 1970-х не потребує реінкарнацій.

Спорткари компанії з'являлися у фільмах Мартіна Скорсезе «Вовк з Волл-стріт» та «Темний лицар» Крістофера Нолана. 2022 року вийшов біографічний фільм Боббі Мореско «Ламборґіні: Людина, що стоїть за легендою».

Кадр із фільму Мартіна Скорсезе «Вовк з Волл-стріт». Фото: Mary Cybulski / PARAMOUNT PICTURES / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

У музиці — окрема історія. Гуркіт двигуна Miura звучить у пісні «Panama» гурту Van Halen. Щоб записати цей звук, мікрофони прикріпили просто до вихлопної труби авто, що належало гітаристу Едді Ван Халену.

2012 року Каньє Вест разом з Big Sean, Pusha T і 2 Chainz випустив «Mercy» — пісню, назва якої є скороченням від Murciélago, моделі Lamborghini, що виходила з 2001 по 2010 рік.

Повернення Ферруччо

Сам Ферруччо Ламборґіні був дотичний до компанії лише до початку 1970-х: економічна криза та страйки в автопромі підштовхнули його поступово продати свою частку.

Так він повернувся до того, звідки все починалося. Ламборґіні оселився у своєму маєтку в Умбрії, неподалік озера Тразимено, де ще наприкінці 1960-х закладав виноградник. Господарство Tenuta Lamborghini стало для нього головною справою на наступні десятиліття. Той самий раціоналізм, що колись став йому в пригоді у конструкторському цеху, підприємець переніс у виноградарство — розширення ділянок, експерименти із сортами, вихід за межі локальних традицій. Але виноробство підкоряється іншій логіці: якщо в авто можна щось переробити або вдосконалити, то врожай не «переконструюєш». Тож до кінця життя Ферруччо балансував між бажанням усе контролювати та умінням приймати невизначеності.

Ферруччо Ламборґіні позує з Lamborghini Miura на своїх виноградниках. Фото: Lamborghini Wines

Після смерті Ламборґіні у 1993 році справу продовжила його донька Патріція. Вона оновила виноградники, вивела господарство на міжнародний ринок і зміцнила позиції Lamborghini Wines у преміальному сегменті. Компанія випускає переважно червоні вина — часто купажі санджовезе з міжнародними сортами. Флагманським вважається Campoleone (Umbria IGT) — поєднання місцевих і бордоських сортів. У портфоліо є й білі вина на основі гречетто та шардоне.