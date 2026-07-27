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Найкращі спортивні драми? Ось 5 штук

Промо БЖ 27 липня 2026
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Мотивація — другорядне. Дисципліна — на першому місці. Для тих, кому треба трохи бусту, БЖ разом з мережею тренажерних залів APOLLO NEXT зібрала добірку спортивних фільмів.

«Мисливець на лисиць»

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У великому спорті складно не розгледіти потрібну драматургію, яка так пасує байопікам і спортивним драмам, утім, дедалі частіше режисери бачать у ній потенціал для трилерів. Хронічна психологічна і фізична напруга, рейтинг та таблиці, які живуть тягарем в голові кожного спортсмена, надвеликі амбіції — все це стає атрибутом спортивних трилерів про занадто сфокусованих на успіху атлетів, чия психіка та тіло не встигають за амбіціями. «Мисливець на лисиць» довго прикидається біографією — і по суті нею і є, — допоки фільм не доходить до свого фіналу (тут краще нам притримати язика за зубами).

Марк Шульц, чемпіон світу та олімпійський призер з боротьби, живе в тіні свого брата Дейва. Вирватися вперед в сімейному рейтингу допомагає пропозиція Джона Дюпона, мультимільйонера й фаната боротьби. Дюпон пропонує Шульцу підготувати молоду команду до змагань: надвисока зарплата, сучасний спортцентр, можливість прокачати кар’єру і вирватися ще далі. Втім, Дюпон — чоловік, що завжди мріяв стати борцем, але так ним і не став, — страждає на комплекс неповноцінності, і їхня взаємодія з Шульцем швидко перетворюється на полювання одного на іншого.

«Невидима сторона»

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Великий Майк Оер був народжений, щоб бути нещасним. Його мати покинула його, коли йому було сім, батько то з’являється, то зникає, а сам Майк блукає морозними вулицями в легких речах, спить де попало та їсть недоїдки. Майка всиновлює одна родина за іншою, але він завжди тікає — і так допоки його не знаходить родина Туї.

Усі бачать у Майкові очевидне — його титанічну міць, велетенський зріст і хист до спорту. Проте нова прийомна мати Оера, Лі Енн, бачить в ньому дещо інше — тягу до звершень, дисципліну та талант, який приховується за роками нестач та колотнеч. І вона не прогадала: наприкінці фільму Майк Оер — гравець, що реально існує, — проходить відбір «Балтімор Рейвенс».

«Невидима сторона» — не стільки фільм про спорт як соціальний ліфт, що виносить аутсайдера з посередніми шкільними оцінками до пристойної університетської спортивної команди. «Невидима сторона» концентрується на іншому — що інколи для великих досягнень достатньо кількох маленьких слів від правильної людини та віри в тебе, навіть коли ти сам у себе не віриш.

«Людина, яка змінила все»

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У Біллі Біна, менеджера бейсбольної команди «Оукленд Атлетікс», тяжкі часи. Його хлопці програють одну гру за іншою, а більш фінансово забезпечені конкуренти переманюють його кращих гравців з тонучого корабля.

Бін шукає нові шляхи побудови команди, маючи обмежений бюджет, і наважується на неортодоксальний, зовсім незвичний для спорту метод — наймає молодого випускника Єльського університету, математика й економіста Пітера Бренда, який створює формулу, як обирати нових гравців. Як вважає Бренд, завдяки математиці можна визначити середню користь гравців згідно з показником, коли бейсболіст виходить на базу (це означає відбити подачу так, щоб м'яч упав у межах ігрового поля, а потім добігти до першої бази раніше, ніж захисники доставлять туди м'яч).

Бін іде на величезний ризик та набирає маловідомих гравців, постійно відчуваючи на собі тиск інших менеджерів і тренера, але він має рацію. «Оукленд Атлетікс» виграє 20 ігор поспіль і встановлює рекорд американської ліги.

«Їх власна ліга»

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1943 рік, США, через масову мобілізацію чоловіків Друга світова війна загрожує закриттям Головної бейсбольної ліги. В час занепаду традиційно чоловічого спорту, один із власників бейсбольної команди пропонує нетрадиційне рішення — вкласти кошти в жіночу лігу.

Дотті Гінсон грає у бейсбол і має хист до гри, але ніколи не мріяла про професіональну кар’єру. Вона чекає на чоловіка, який перебуває на полі бою, і сподівається на його повернення та створення сім’ї. Її молодша сестра Кіт має зовсім інші плани: вона хоче побудувати кар’єру бейсболістки та відмовитися від традиційного набору леді: родини, кухні й очікування чоловіка з роботи. За грою обох дівчат помічає скаут: Дотті має великі перспективи і талант, натомість Кіт не вистачає впевненості. Він пропонує угоду: візьме Кіт у лігу, тільки якщо до команди приєднається й Дотті, яка неохоче дивиться на перспективу грати професіонально. Проте заради сестри Дотті погоджується.

«Їх власна ліга» — передишка для тих, хто втомився від гендерного скосу у бік чоловіків у жанрі спортивної драми. Це багато в чому історичний матеріал про те, як загартовувалося право жінки подавати м’яч не гірше, а може й краще за чоловіків.

«Непідкорений»

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А тут фільм про те, як спорт загартовує націю.

1990 рік. Провівши 24 роки в тюрмі, Нельсон Мандела намагається об’єднати Південну Африканську Республіку після апартеїду — жорсткої сегрегації чорношкірих і білих. Мандела знає, що вже наступного року його країна прийматиме чемпіонат світу з регбі — і ще Мандела знає, що коли політика може роз’єднувати людей, зблизити їх може спорт.

У режисерському кріслі Клінт Іствуд, у головних ролях Морґан Фріман і Метт Деймон — хіба не привід подивитися?

Партнер матеріалу

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Партнер матеріалу — APOLLO NEXT, мережа спортзалів із 20 клубів у шести містах України. Якщо після перегляду цих фільмів вам захочеться більше рухатися чи повернутися до регулярних тренувань — зробити це можна в одному з клубів APOLLO NEXT.

APOLLO NEXT

Зображення на обкладинці: дизайн студія BRATY
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