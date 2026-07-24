Gabagool? Ova here: кіногайд про те, як правильно заходити в італійську хату

Американо-італійські фільми та серіали про мафію можуть налякати жорстокістю, але ніколи не залишать вас без апетиту. Разом із «Власним імпортом» від «Сільпо» згадуємо культові сцени про нарізку габагул, прошуто та брачолу — з цими знаннями ви ніколи не осоромитеся на італійському весіллі, на прийомі в дона чи якщо життя заведе вас у камеру з мафіозі.

« Клан Сопрано »

У цій кіноенциклопедії американо-італійського побуту їдять багато і з апетитом. За всі 86 епізодів в серіалі 13 разів згадують нарізку зі свинини габагул (вона ж коппа), 11 разів говорять про м’ясні рулетики брачола і більш як 20 разів — про макаронну запіканку зіті. Їжа так тісно вплетена в світобудову «Клану Сопрано», що фанати рахують, скільки разів згадують ту чи іншу італійську страву, як рахують, скільки коктейлів випив Чувак із «Великого Лебовські».

Як ви пам’ятаєте, серіал розпочинається з того, що капо нью-джерсійської мафії Тоні Сопрано звертається до психоаналітика через панічні атаки. Щоб не спойлерити сюжет, скажімо тільки, що розгадка його стану криється в дитинстві, пов’язана з улюбленою нарізкою і чекає на вас в епізоді «Щасливчик» третього сезону. Ще одна данина м’ясним делікатесам приховується в назві епізоду Cold Cuts — так американські італійці називають обов’язково холодну і тонко нашинковану свинячу нарізку. У цій серії Тоні, перебуваючи в кабінеті психоаналітикині, каже: «Знаєте, як кажуть: помста — це як подавати холодну нарізку». На що докторка поправляє його: «Помста подається холодною». У цих італійців нарізка живе своїм життям навіть у підсвідомості.

« Славні хлопці »

«Я завжди мріяв стати гангстером». Таким зізнанням починається історія Генрі Гілла (Рей Ліотта). Гангстери панували над вулицею, збиралися в кафе за мітболами, каталися на крутих авто, мали стильний вигляд і не знали злиднів.

Генрі ризикнув, і хтось скаже, що прогадав — через кілька років разом із побратимами по кримінальному цеху він опиняється в тюрмі. Втім, інший глядач скаже, що Генрі не так уже й прогадав, враховуючи, як італійські мафіозі розкошують навіть за ґратами: згадайте культову сцену, де вони нарізають часник бритвою, щоб він танув у соусі, а тюремний стіл завалений салямі, прошуто, сиром та лобстерами. Вміють!

«Довга ніч»

Зробимо виняток і трохи відпочинемо від криміналу. 1950-ті, узбережжя Джерсі. Головні герої — італійські брати-іммігранти Прімо (Тоні Шалуб), геніальний кухар-перфекціоніст, та молодший Секондо (Стенлі Туччі), менеджер їхнього ресторану. Старшого брата дратує несмак клієнтів, які замість автентичної класики просять американізовану, поховану під сиром італійську їжу. Власне, намагання залишитися собою в плавильному котлі Америки і є головним нервом фільму.

Кульмінація фільму припадає на подачу тімпано. Момент, коли цей епічний пиріг з яйцями, фрикадельками, сиром, салямі й соусом розрізають перед гостями, знятий ледве не як одкровення. Впливовий критик Роджер Еберт з Chicago Sun-Times писав: «“Довга ніч” — один із найкращих фільмів про їжу, і все-таки це набагато більше. Він про їжу не як тему, а як мову — мову, за допомогою якої можна розмовляти з богами, творити, спокушати, прагнути досконалості».

« Хрещений батько II »

Сюжет найвидатнішої кримінальної драми всіх часів будується на співставленні двох сюжетів: про становлення дона Майкла Корлеоне (Аль Пачіно) і про те, як його батько, Віто Корлеоне (Роберт Де Ніро), вибивався в люди в Америці 1910-х.

Молодий Віто працює в бакалійній крамниці «Аббандандо» — печері італійських гастрономічних скарбів, де полиці заставлені оливковою олією, сирами та безліччю ковбас. Віто якраз перекусує нарізкою, коли до «Аббандандо» заходить рекетир Фануччі, залякуючи бакалійника і вимагаючи звільнити Віто та найняти замість нього його небожа. Цей немов би другорядний епізод має далекосяжні наслідки. Так у бакалійній крамниці, серед сирів і ковбас, гартувалася сталь та зародилася велика імперія.