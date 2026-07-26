Берлінський прайд завершився смертельним нападом: як пройшов Christopher Street Day

У Берліні відбувся один із найбільших прайдів Європи — Christopher Street Day, який цього року зібрав сотні тисяч людей. 25 липня вулицями німецької столиці пройшли представники ЛГБТК+ спільноти та їхні союзники. Однак уже після завершення основної ходи неподалік Бранденбурзьких воріт автомобіль в'їхав у натовп людей. Свято, що закінчилось трагедією, зафіксувала фотографка Віка Темнова.

Цьогорічний Christopher Street Day проходив під гаслом «Haltung ist hot» («Мати позицію — це гаряче»). Марш традиційно став не лише святом різноманіття, а й політичною демонстрацією на підтримку рівності, боротьби з дискримінацією та захисту прав ЛГБТК+ людей. За оцінками організаторів, у заходах взяли участь сотні тисяч людей, а сам фестиваль вперше тривав два дні.

Після завершення ходи учасники залишалися біля Бранденбурзьких воріт і в парку Тіргартен, де мала відбутися фінальна концертна програма. Близько 22:00 за місцевим часом білий мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у натовп. Після наїзду автомобіль врізався в дерево, а водій утік пішки. Організатори негайно скасували завершальні заходи та закликали людей залишити територію.

Унаслідок нападу загинула одна людина, ще щонайменше 16 отримали поранення, зокрема кілька перебувають у критичному стані. Поліція розгорнула операцію із пошуку підозрюваного. За даними правоохоронців, це 21-річний Абдул Б., відомий через зв'язки з ісламістським середовищем Берліна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав атаку «нападом на наше відкрите суспільство», а мер Берліна Кай Вегнер висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. Через трагедію в місті скасували концерт, який мав завершити святкування Christopher Street Day.