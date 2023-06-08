Львів'яни створили застосунок Zupa для пошуку закладів і бронювання столиків

У Львові створили застосунок Zupa для пошуку закладів і резервації столиків. З 25 травня він працює у Львові.

Про це повідомляє видання Dev.ua.

Його створили Роман Савицький, Данило Хойда, Макс Гаравський і Роман Коростенський.

Застосунок Zupa працює на основі SaaS-моделі, що включає щомісячну або річну підписку для ресторанів і надає доступ до інструментів управління, орієнтованих на залучення та обслуговування клієнтів.

Для відвідувачів застосунок є безкоштовним. Завантажити його на iOS і Android можна за посиланням .