Львів'яни створили застосунок Zupa для пошуку закладів і бронювання столиків

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Марія Іващук
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У Львові створили застосунок Zupa для пошуку закладів і резервації столиків. З 25 травня він працює у Львові.

Про це повідомляє видання Dev.ua.

Його створили Роман Савицький, Данило Хойда, Макс Гаравський і Роман Коростенський.

Застосунок Zupa працює на основі SaaS-моделі, що включає щомісячну або річну підписку для ресторанів і надає доступ до інструментів управління, орієнтованих на залучення та обслуговування клієнтів.

Для відвідувачів застосунок є безкоштовним. Завантажити його на iOS і Android можна за посиланням.

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov

Опубліковано: 08 червня 2023
Львів
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