Смачні кабачки, баклажани на зиму та варення з кавуна: 5 рецептів консервації

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться своїми улюбленими рецептами консервації. Обирай, що саме готуватимеш цього літа.
Інгредієнти:
Як готувати:
В сотейнику в рівних частинах змішай воду та оцет. Додай морську сіль, постав на вогонь.
Коли рідина закипить, вкинь очищений часник і дай йому прокипіти декілька хвилин. Варити його не треба! Згодом дістань часник з гарячого маринаду і переклади до окремої тари.
Дрібно наріж чилі та додайте до часнику. Туди ж – орегано, сіль, оливкову олію. Перемішай і залиш, доки часник не охолоне.
В стерилізовану банку поклади декілька гілочок чебрецю і листочків м’яти. Переклади туди часник з чилі. До верху наповни банку оливковою олією і закрий кришкою. Тримай в холодильнику. Це чудова закуска всі випадки життя.
Лайфхак від Марко: Не виливай олію, коли з'їж весь часник з банки. Це чудова заправка для різноманітних салатів.
Інгредієнти:
Як готувати:
Інгредієнти:
Як готувати:
Наріж очищені гриби великими шматочками, а зубки часнику розчави ножем.
Розігрій в пательні оливкову олію і вкиньт туди часник, легко його обсмаж і додай гриби. Відразу посоли. Смаж довго: вся рідина з грибів має вийти.
Наріж петрушку.
Коли з грибів вийшла і випарувалася рідина, додай трошки вина і чорного перцю. Згодом – нарізану петрушку.
Коли в пательні зовсім не залишилося рідини, можна вимикати вогонь та розкладати гриби по стерильних банках. Залий оливковою олією. Їж далі як закуску або додавай гриби до різноманітних страв від пасти до смаженої картоплі.
Інгредієнти:
Як готувати:
Інгредієнти:
Як готувати:
Відріж зі шкірки верхній, найзеленіший шар. Наріж кавун скибочками – і прибери усю червону частину з кожної часточки. Шкірки, що залишилися, наріжте великими кубиками.
Переклади в каструлю нарізані кавунові шкірки та додай цукор, з розрахунку 200-250 грамів цукру на пів кіло шкірок. Влий пів склянки апельсинового фрешу. Постав каструлю на вогонь.
Коли суміш закипить, додай паличку кориці та зменш вогонь.
Вари, доки варення не стане густим та в’язким. Залишилося розлити по банках та поставити в холод.