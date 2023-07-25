Смачні кабачки, баклажани на зиму та варення з кавуна: 5 рецептів консервації

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Марія Банько
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Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться своїми улюбленими рецептами консервації. Обирай, що саме готуватимеш цього літа.

Маринований часник

Інгредієнти:

  • Вода – 250 г
  • Очищений часник – 5 головок
  • Яблучний оцет – 250 г
  • Морська сіль – 15 г
  • Перець чилі – 25 г
  • Чебрець – 3-4 гілочки
  • М’ята – 2 г
  • Орегано – 1 г
  • Оливкова олія

Як готувати:

  1. В сотейнику в рівних частинах змішай воду та оцет. Додай морську сіль, постав на вогонь.

  2. Коли рідина закипить, вкинь очищений часник і дай йому прокипіти декілька хвилин. Варити його не треба! Згодом дістань часник з гарячого маринаду і переклади до окремої тари.

  3. Дрібно наріж чилі та додайте до часнику. Туди ж – орегано, сіль, оливкову олію. Перемішай і залиш, доки часник не охолоне.

  4. В стерилізовану банку поклади декілька гілочок чебрецю і листочків м’яти. Переклади туди часник з чилі. До верху наповни банку оливковою олією і закрий кришкою. Тримай в холодильнику. Це чудова закуска всі випадки життя.

    Лайфхак від Марко: Не виливай олію, коли з'їж весь часник з банки. Це чудова заправка для різноманітних салатів.

Баклажани на зиму

Інгредієнти:

  • Баклажани – 600 г
  • Часник – 4 зубки
  • Каперси (бутони) – 20 г
  • Петрушка – 5 г
  • Орегано сухий – 1 г
  • Чилі – на смак
  • Бальзамічний оцет або лимон – 10 мл
  • Оливкова олія – 80 г
  • Сіль – 1 г

Як готувати:

  1. Наріж баклажани "кружечками" та обсмаж на сухій пательні. Перед тим, як перевернути кожен шматочок на інший бік, посоли.

    Лайфхак від Марко: Важливо, щоб баклажани не були гіркими. Виклади їх попередньо в глибоку миску шарами: кожен шар добре посоли. І під прес. За кілька годин з баклажанів вийде вся гіркуватість.
  2. Тепер до обсмажених баклажанів додай інші інгредієнти: бутони каперсів, сухий орегано, нарізану петрушку, подрібнений часник, трошки бальзамічного оцту, оливкову олію. Перемішай все просто руками.
  3. Виклади баклажани в стерилізовану банку, закрий кришкою та зберігай в холодильнику.

Консервована закуска з грибів

Інгредієнти:

  • Сезонні гриби – 350 г
  • Петрушка — 3535 г
  • Біле вино – 60 г
  • Оливкова олія extra virgin – 30 г
  • Сіль – 2 г
  • Чорний перець – 1 г
  • Часник – 3 зубки

Як готувати:

  1. Наріж очищені гриби великими шматочками, а зубки часнику розчави ножем.

  2. Розігрій в пательні оливкову олію і вкиньт туди часник, легко його обсмаж і додай гриби. Відразу посоли. Смаж довго: вся рідина з грибів має вийти.

  3. Наріж петрушку.

  4. Коли з грибів вийшла і випарувалася рідина, додай трошки вина і чорного перцю. Згодом – нарізану петрушку.

  5. Коли в пательні зовсім не залишилося рідини, можна вимикати вогонь та розкладати гриби по стерильних банках. Залий оливковою олією. Їж далі як закуску або додавай гриби до різноманітних страв від пасти до смаженої картоплі.

Zucchine Sott’olio (консервовані кабачки)

Інгредієнти:

  • Кабачки - 3 шт. (800-900 г)
  • Вода - 0,6 л
  • Винний оцет - 250 мл
  • Часник - 6 зубчиків великих
  • Перець чилі - на смак
  • Петрушка - 25 г
  • Оливкова олія - 50 г
  • Морська сіль - 5 г

Як готувати:

  1. Відріж кінці у кабачка і наріж кабачки великою соломкою. Поклади в миску та додай сіль, щоб забрати зайву вологу. Переклади кабачки в друшляк і постав у миску, щоб рідина стікала саме туди. Залиш на 1 годину.
  2. В каструлю налий воду і додай оцет. Коли суміш закипіла, закинь туди кабачки й вари 3 хвилини, не більше, щоб зберегти хрумкість.
  3. Розчави та поріж часник, наріж перець чилі та петрушку. Відправ все це в миску до кабачків і заправ суміш оливковою олією.
  4. Готову суміш розклади по стерилізованих банках і залий їх оливковою олією по самі вінця. Обережно постукай банками, щоб вийшло зайве повітря. Консервовані кабачки готові!

Варення з кавуна

Інгредієнти:

  • Кавун (шкірки) – 500 г
  • Апельсиновий фреш – 100 г
  • Цукор – 200 г
  • Кориця – 1 ціла палиця

Як готувати:

  1. Відріж зі шкірки верхній, найзеленіший шар. Наріж кавун скибочками – і прибери усю червону частину з кожної часточки. Шкірки, що залишилися, наріжте великими кубиками.

  2. Переклади в каструлю нарізані кавунові шкірки та додай цукор, з розрахунку 200-250 грамів цукру на пів кіло шкірок. Влий пів склянки апельсинового фрешу. Постав каструлю на вогонь.

  3. Коли суміш закипить, додай паличку кориці та зменш вогонь.

  4. Вари, доки варення не стане густим та в’язким. Залишилося розлити по банках та поставити в холод.

Опубліковано: 25 липня 2023
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