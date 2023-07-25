Смачні кабачки, баклажани на зиму та варення з кавуна: 5 рецептів консервації

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться своїми улюбленими рецептами консервації. Обирай, що саме готуватимеш цього літа.

Інгредієнти:

Як готувати:

В сотейнику в рівних частинах змішай воду та оцет. Додай морську сіль, постав на вогонь.

Коли рідина закипить, вкинь очищений часник і дай йому прокипіти декілька хвилин. Варити його не треба! Згодом дістань часник з гарячого маринаду і переклади до окремої тари.

Дрібно наріж чилі та додайте до часнику. Туди ж – орегано, сіль, оливкову олію. Перемішай і залиш, доки часник не охолоне.