7 українських брендів, які роблять крафтові солодощі без білого цукру

Ми зібрали 7 українських виробників крафтових солодощів, які готують смаколики без білого цукру.

Вони пропонують батончики на меду, цукерки з горіхами та ягодами, десерти без цукру та лактози, а також торти і морозиво, які можуть стати корисною альтернативою популярним солодощам.

“Вільні” – це виробник крафтових солодощів без доданого цукру, лактози та глютену. Виробник пропонує горіхові батончики з кокосовою олією, какао та медом та набори цукерок з маслом какао, медом, сухофруктами й “активованими” горіхами.

Ціни: набір з трьох батончиків кокосова солона карамель з мигдалем – 175 грн/160 г, набір шоколадні трюфелі – 390 грн/360г

Де придбати: Instagram , сайт

Київська кондитерська WeBerry виготовляє веганські десерти без білого цукру, глютену та лактози. Замість білого цукру використовують сироп топінамбура, а глютенове пшеничне борошно замінили мигдалевим, кокосовим і лляним.

Для десертів не використовують продукти тваринного походження. Замість молока та яєць у десертах використовують фініки і кокосове масло.

Зокрема, WeBerry готують корисну альтернативу дитячим сиркам – сирки на основі крем-сиру з кеш’ю. Також тут можна замовити торти, тістечка, печиво і капкейки.

Ціни: торт – асорті – 580 грн/580г, кеш’ю-сирок з вишнею та маком – 114 грн/70г, тістечко ягоди– лаванда – 130 грн/100 г

Де придбати: Instagram , сайт

Ресторан для сироїдів, веганів і вегетаріанців Nebos також має асортимент десертів, які можна замовити через сайт або придбати у закладі. Серед них: морозиво з медом (шоколадне, ванільне, полуничне, спіруліна-малина, лавандове і тропічне), чорничний торт, банановий наполеон, шоколадні батончики, гречане печиво.

Ціни: морозиво – 95-105 грн, чорничний бенто-торт – 700грн/600г, асорті батончиків Nebos у коробці – 325 грн/214 г

Де придбати: сайт , вул. Мала Житомирська, 3/4

Десерти не містять цукор, молоко та будь-які інші продукти тваринного походження, консерванти або барвники. Замість цього використовуються ягоди, фрукти,горіхи та масла холодного віджиму.

Draw cakes готують шоколад з керобу, фінікову карамель, морозиво з кокосових вершків, чізкейки з кокосового йогурту та манни та мусовий торт з додаванням чаю матча.

Солодощі від Draw cakes підходять тим, хто дотримується сироїдіння та веганства.

Ціни: керобовий шоколад в асортименті – 75 грн, кокосовий чізкейк з манго – 875 грн/1 кг

Де придбати: сайт , Instagram

“Жу-жуshop” – це сімейне виробництво солодощів з медом. В асортименті є шоколад, цукерки, батончики і горіхова паста.

Також можна замовити асорті цукерок і подарункові бокси.

Ціни: шоколад з лісовою суницею – 90 грн/90г, шоколад на меду “Кеш'ю смородина” – 65 грн, асорті цукерок 12 шт. – 280 грн

Де придбати: м. Ніжин, вул. Шевченка, 64, сайт

Львівський бренд солодощів пропонує батончики, плитки, цукерки та драже на основі керобу та какао-бобів. Також в асортименті є фундучні та арахісові пасти без цукру. Шоколадні плитки прикрашають сублімованими ягодами, горіхами та кавовими зернами.

Ціни: плитки – 115-135 грн, батончики – 47 грн, арахісова паста – 125 грн

Де придбати: м. Львів, вул. Зелена 204Б, сайт



Виробник пропонує фруктово-ягідну пастилу ручної роботи. Пастила - це висушене при температурі +40-45˚С натуральне пюре з ягід та фруктів без попередньої термічної обробки, що дозволяє зберегти всю природню цінність.

У кожній цукерці 2-3 різних прошарки з різних ягід або фруктів.