Як приготувати гаспачо: холодний суп з томатів

Ідеального холодного супу не існує? А як же гаспачо! Пристрасний іспанський суп, ніби створений для спекотного серпня. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться усіма секретами приготування.



Відріж товсту скибку якісного ремісничого хліба. Поріж скоринки на кубики та зроби з них грінки (просто підсуши хвилин 10 в духовці). Відклади.

З м’якої частини скибки зроби хлібне пюре: розімни її руками, додай трошки оцту та води і пальцями розімни ще раз до стану каші.

Почисть овочі: з болгарського перцю видали середину, з томатів – плодоніжку, почисть огірки та червону цибулю. Розчави пару зубків часнику. Більшу частину овочів поріж великими шматочками та кинь у блендер разом з часником. Те, що залишилось, наріж однаковими маленькими кубиками: ми потім прикрасимо ними готову страву.

Приправ овочі у блендері сіллю та перцем, додай оливкову олію. Перебий все у смачну овочеву суміш.Спробуй на смак. За бажання додай ще сіль або перець.