Як приготувати гаспачо: холодний суп з томатів

135
Марія Банько
share share

Ідеального холодного супу не існує? А як же гаспачо! Пристрасний іспанський суп, ніби створений для спекотного серпня. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться усіма секретами приготування.

Інгредієнти на 3 порції:

  • Томати – 350 г
  • Болгарський перець – 130 г
  • Огірки – 180 г
  • Червона солодка цибуля – 80 г
  • Часник – 7 г
  • Хліб – 150 м’якуш Грінки - 30 г
  • Вода – 30 г
  • Винний оцет – 2 г
  • Оливкова олія – 40 г
  • Сіль, перець

Як готувати:

  1. Відріж товсту скибку якісного ремісничого хліба. Поріж скоринки на кубики та зроби з них грінки (просто підсуши хвилин 10 в духовці). Відклади.

  2. З м’якої частини скибки зроби хлібне пюре: розімни її руками, додай трошки оцту та води і пальцями розімни ще раз до стану каші.

  3. Почисть овочі: з болгарського перцю видали середину, з томатів – плодоніжку, почисть огірки та червону цибулю. Розчави пару зубків часнику. Більшу частину овочів поріж великими шматочками та кинь у блендер разом з часником. Те, що залишилось, наріж однаковими маленькими кубиками: ми потім прикрасимо ними готову страву.

  4. Приправ овочі у блендері сіллю та перцем, додай оливкову олію. Перебий все у смачну овочеву суміш.Спробуй на смак. За бажання додай ще сіль або перець.

  5. На дно глибокої тарілки виклади хлібне пюре. На нього обережно вилий гаспачо з блендера, а зверху виклади грінки, дрібно нарізані томати, цибулю, перець, огірки. Прикрась страву декількома краплями оливкової олії. Смачного!

Опубліковано: 09 серпня 2023
share share
Куди піти у Києві 11-13 серпня: концерт ТНМК, маркет знижок Всі. Свої та День молоді на ВДНГ Куди піти у Києві 11-13 серпня: концерт ТНМК, маркет знижок Всі. Свої та День молоді на ВДНГ У Києві продали колишній завод "Росинка" У Києві продали колишній завод "Росинка" McDonald’s повертає в меню українські бургери McDonald’s повертає в меню українські бургери У центрі Львова реконструюють історичний будинок. Що планується У центрі Львова реконструюють історичний будинок. Що планується На Липинського встановили делініатори, щоб убезпечити велосмугу від паркування На Липинського встановили делініатори, щоб убезпечити велосмугу від паркування Біля Маріїнського парку відкрили Bruncho Cafe із триповерховими сніданками-бранчами Біля Маріїнського парку відкрили Bruncho Cafe із триповерховими сніданками-бранчами Під час реконструкції сходів біля Пейзажки посадовець розтратив 1,4 мільйона гривень Під час реконструкції сходів біля Пейзажки посадовець розтратив 1,4 мільйона гривень У Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг У Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.