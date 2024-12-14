Найцікавіше за тиждень: Історія першої енергонезалежної багатоповерхівки у Києві та 10 цікавих фактів про київські мости
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Історія першої енергонезалежної багатоповерхівки у Києві, яка заробляє на продажу електроенергії
ОСББ “Порядок Шептицького, 12” на Лівобережному масиві у Києві стало першим будинком, який не лишень має автономне енергозабезпечення, а й продає надлишкову електроенергію в мережу. Ми поговорили з головою ОСББ Станіславом Донцовим, який розповів, як будинок пройшов шлях від відключень світла до повної енергонезалежності.
Підбірки
10 будиночків у Карпатах для відпочинку на Новий Рік і Різдво
Чимало будиночків у Карпатах вже пропонують свої послуги для корпоративів чи новорічно-різдвяного періоду. Тож ми вирішили зібрати для вас добірку хатинок у горах, на які точно варто звернути увагу, якщо ви зібратися у цю подорож.
Тетяна Яблонська, Іван Марчук, Марія Примаченко: 10 виставок грудня у Києві, які варто відвідати
Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій останнього місяця року.
Червона Рута, Ковзанка, Вертеп на вірші Жадана: 8 вистав грудня у київських театрах
Ми зібрали для вас добірку найактуальніших на найцікавіших вистав цього місяця, які вартують вашої уваги.
10 цікавих фактів про київські мости і те, чому вони “втомилися”
Розповідаємо цікаві факти про історію будівництва головних мостів Києва і про те, в якому вони стані зараз.
5 рецептів домашнього печива на Різдво
Зібрали для вас п'ять рецептів домашнього печива на будь-який смак: імбирне, шоколадне, лимонне, апельсиново-шоколадне і вівсяне.
10 знакових книг 2024 року від українських видавництв
Ми підготували для вас добірку знакових світових новинок і творів вітчизняних авторів, що вийшли у друк в українських видавництвах 2024 року.
Новини
На Байковому кладовищі почали демонтовувати історичне огородження
Історичне огородження Байкового кладовища знову почали демонтовувати.
КМДА у 2025 році планує ремонтувати вулиці, які цього не потребують
У 2025 році КМДА планує проводити капітальні ремонти здебільшого тих вулиць, які цього не потребують і де можна було б обмежитись середнім ремонтом. Наприклад це стосується проспекту Лобановського, вулиці Міської та проспекту Свободи.
“Київпастранс” за 288 млн гривень хоче закупити три трамваї із низьким рівнем підлоги
У межах оновлення трамвайного парку КП “Київпастранс” закупить три сучасних трамваї із низьким рівнем підлоги.
Кафе на березі озера незаконно збудували у Святошинському районі: тепер його знесуть
У Святошинському районі на вулиці Миколи Ушакована на березі озера незаконно збудували кафе. Тепер підприємці мають повернути у комунальну власність земельну ділянку та знести заклад на ній.
Uklon запускає щотижневий автобус із Києва до Буковеля
Сервіс таксі Uklon запускає трансфер Uklon Ski Bus із Києва до Буковеля.
Київська кільцева електричка знову курсуватиме щопівгодини та повертає найпізніший рейс
З 15 грудня 2024 року кільцева електричка Києва знову курсуватиме щопівгодини. Причина — завершення будівельних робіт на Воскресенці.
Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” набрала голоси
Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” і зберегти саму будівлю закладу набрала голоси.
На місці знесеної 150-річної садиби Лошевичів розпочалося нове будівництво
На місці 150-річної садиби Лошевичів на вулиці Саксаганського, 76 почалось нове будівництво. Проєкт передбачає надбудову вже знесеної історичної будівлі.
Біля реабілітаційного центру на Оболоні облаштували підвищений пішохідний перехід
Підвищений наземний перехід облаштували на Оболоні біля Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю.
У Київській області встановлять 24 мобільні котельні для соцзакладів
У Київській області встановлять 24 мобільні котельні для потреб закладів освіти, медицини та житлового сектора.
20-метрову незаконну вивіску демонтували в Голосіївському районі
20-метрову рекламну вивіску демонтували з фасаду будинку в Голосіївському районі. Вивіска перекривала огляд із вікон квартир, тому місцеві мешканці звернулися зі скаргами до міської влади.
Змієві вали Київщини під загрозою знищення: городище IX століття руйнують заради будівництва котеджів
Змієві вали Київщини під загрозою знищення. В області почалися будівельні роботи на території "Великого Ходосівського городища". Це одна з найдавніших археологічних пам’яток України, розташована біля села Ходосівка Обухівського району.
Суд заборонив передавати землю під будинком Родіна для забудови
Північний апеляційний господарський суд заборонив Київраді укладати договори оренди землі для забудови ділянки за адресою вулиця Гончара, 71.
Критий зимовий скейт-парк відкриють на ВДНГ: що там буде
Критий зимовий скейт-парк 14 грудня запрацює на території ВДНГ.
Верховний суд повернув громаді Києва землю біля Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень
Верховний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким зобов’язав повернути громаді Києва земельні ділянки на вулиці Архітектора Городецького, 6А.