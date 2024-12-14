Дивіться, хто став переможцем літературної премії “Книга року BBC—2024”

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Наталія Габрух
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Редакція BBC News Ukraine оголосила переможців ювілейної 20-ї літературної премії “Книга року BBC—2024”.

Про це йдеться на сайті BBC News Ukraine.

Книгою року ВВС 2024 стала збірка короткої прози “Мої жінки” Юлії Ілюхи видавництва “Білка”. Це серія коротких, емоційно насичених історій про досвід жінок, які переживають війну.

У номінації “Есеїстика” переміг Юрій Рокецький з біографічним романом “Всьо чотко!” Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни” видавництва “Наш Формат”. Це біографія Сергія Кузьмінського, фронтмена українського рок-гурту Брати Гадюкіни. Юрій Рокецький — музикант й лідер гурту “Мертвий півень”.

Переможцем у номінації “Дитяча книга року” стала збірка казок Грасі Олійко “І ніякі це не вигадки” видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”. Грася Олійко — українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Збірка казок “І ніякі це не вигадки” — одна з трьох книжок-картинок письменниці.

Фото: Depositphotos, BBC News Ukraine

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Опубліковано: 14 грудня 2024
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