Колаборація IQOS та Олени Коногорової: витинанки у спейсі на Хрещатику

До новорічних свят вікна найбільшого IQOS Space країни прикрасили триметровими витинанками ручної роботи.

Колаборації глобальних брендів та великих компаній з українськими дизайнерами, митцями і брендами однозначно стали одним з трендів останніх років. Особливо радує око та душу естетика різдвяних колаб та варіації на тему українського традиційного декору там, де цього не чекаєш. Так у святкових вітринах головної вулиці столиці з’являється українська традиційна айдентика: ЦУМ цього року прикрашають великі дідухи, солом’яні різдвяні прикраси та вишиванки, а з іншого боку Хрещатика, у вікнах магазину IQOS, нещодавно з’явилися неймовірні витинанки.

Останні — це витвір Олени Коногорової, майстрині сучасної витинанки. Олена створює унікальний арт з паперу та металу у техніці витинанки. Вона переосмислює традиційний підхід та переносить витинанки у сучасний актуальний формат — викарбовує у металі, створює гігантські паперові інсталяції, декор та аксесуари.

Серед відомих робіт Олени Коногорової — дев’ятиметрові витинанки ручної роботи для Всі. Свої, проєкту #ImFineChallenge з Burning Man Ukraine, автентичні прикраси для українських зірок, декорації для Eurovision Village у Ліверпулі та артлоти для благодійних аукціонів. Майстриня також проводить власні виставки та майстеркласи з витинанки.

Здається, витинанка — це не щось нове та незвичне. Мабуть, їх робив кожен з нас в дитинстві — по суті це ті паперові сніжинки, які ми вирізали на зимові свята та клеїли на вікна або підвішували на ялинці. Ще раніше наші прапрабабусі та прапрадідусі прикрашали витинанками свої домівки, оскільки це був відносно недорогий спосіб зробити святковий декор. Так і з’явився окремий напрям народного декоративно-прикладного мистецтва, який зараз намагаються відродити майстри сучасних витинанок. Тож у переосмисленні від Олени Коногорової x IQOS витинанка набула нових сенсів.

Для IQOS Олена створила сучасну витинанку на цільному папері заввишки 3 м та завширшки 2,7 м. Це повністю ручна робота, не серійне автоматизоване виробництво. Тож кожен унікальний, а його створення може потребувати до місяця роботи майстрині.

Побачити цю красу на власні очі можна за адресою Хрещатик, 17. На другому поверсі магазину є затишний коворкінг-квартира, щоб зігрітися кавою, роздивитися витинанку та зробити скільки завгодно атмосферних фото для інстаграму.

Про всяк випадок нагадаємо: у коворкінг можна лише повнолітнім і вхід безкоштовний.