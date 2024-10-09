Як довше зберігати продукти – Candy випустив серію енергоефективних холодильників Fresco 300

Як зберігати продукти в холодильнику в умовах відключень світла? Як обрати модель, що суттєво економить електроенергію і має збільшений об’єм камер?

Розповідаємо про інноваційну лінійку холодильників Candy Fresco , розроблену як відповідь на нові виклики.

Чим унікальний холодильник Candy Fresco 300

Холодильники Candy з лінійки Fresco 300 розроблені як відповідь на потреби клієнтів. Головне, що повинні робити такі пристрої — давати змогу довше та безпечніше зберігати будь-які продукти.

Також Candy Fresco 300 відрізняються високою енергоефективністю. Пристрої мають клас енергозбереження А++. Для користувача це означає зменшення споживання електроенергії — у середньому на 50-80% менше, ніж у приладів інших класів.

Дизайн

Одна з ключових рис нової серії — особливий дизайн, що поєднує італійську елегантність і сучасні стандарти естетики. Мінімалістичний стиль з чіткими лініями та ідеальною геометрією створений для максимальної зручності користувачів.

Цього досягають завдяки:

фасаду із матеріалу Crystal clear залишається чистішим від відбитків пальців і вражає своєю матовою поверхнею;

унікальній інтегрованій ручці, що вписується у дизайн будь-якої кухні та гармонічно виглядає з будь-якою стільницею;

можливості перевішування дверей, що забезпечує гнучкість у виборі місця для встановлення.

Але найголовніше, що мають холодильники Candy цієї лінійки — додатковий об’єм. Висота моделей — 205 або 185 см, при ширині 60 см мають до 409 літрів місткості. Збільшені ящики морозильної камери дозволяють заморожувати значні об’єми продуктів.

Також доступні відразу три кольори на вибір, щоб ви могли знайти найкращий варіант саме для вашого інтер’єру: металік, чорний та білий.

Технології та особливості

Холодильники Candy Fresco 300 мають наступні особливості та характеристики:

Технологія No Frost не дає інею утворюватися на стінках, скасовуючи необхідність ручного розморожування. Моделі висотою 2 метри мають зону адаптивної вологості. Це означає автоматичну підтримку потрібної вологості завдяки унікальній рослинній мембрані Natura Fiber. Ніякого завітрювання при можливості значно довшого зберігання — це особливості даної технології. Зона свіжості. Дозволяє регулювати температуру за потребами користувача, наприклад, 0° більше підходить для свіжого м’яса, риби, а +1-2 ° — для овочів та м’яса. ЇЇ Також можна вимкнути та використовувати, як додатковий ящик для зберігання. Технологія Circle Fresh з циркуляцією бокових потоків повітря для довшого збереження соковитості продуктів. Застосунок hOn з доступом до порад, що дозволять ще більш ефективно використовувати пристрій.

Де купити

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