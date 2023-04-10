В історичній частині Львова хочуть побудувати ЖК преміум-класу

В історичній частині Львова хочуть збудувати житловий комплекс преміум-класу з парковкою у два рівні, пише “Твоє Місто”.

Йдеться про проєкт у районі вул. Тютюнників, Генерала Тарнавського, Кубійовича та площі Василя Вишиваного. На цій ділянці пропонують зводити багатофункціональний комплекс, де має бути дві секції з великими квартирами преміум-класу і парковка в стилобаті у два рівні. Забудова матиме орієнтовно 5-6 поверхів.

«На території було підприємство «Оргрес»... Підприємство багато років не працює, і його адмінкорпус здають в оренду, а гаражі та ремонтні майстерні не використовують, тому їх планують демонтувати», – каже головний архітектор проєкту Юрій Столяров.

Також забудовник обіцяє виділити кошти для благоустрою території. Йдеться про зелену зону з дитячим майданчиком та відпочинковою зоною на Тарнавсього, облаштування додаткових паркомісць і благоустрій дитмайданчика на Тютюнників, капремонт пішохідних сходів з зовнішнім освітленням та лавочками.

Нагадаємо, що у Львові під Високим замком збудують житло, офіси та готелі.