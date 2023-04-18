На Буковині в колишній станції переливання крові облаштують квартири для переселенців

У Хотині Чернівецької області стартував проєкт реконструкції колишньої станції переливання крові під житлову забудову для ВПО.

У будівлі планують облаштувати 32 квартири, де проживатимуть родини, які втратили житло через війну.

Наразі завершені відповідні експертизи, триває проєктування.

Реконструкцію будівлі планують завершити до жовтня 2024 року. Також наразі розглядають наступні проєкти з реконструкції та будівництва житла, які можна реалізувати у Чернівцях та кількох громадах області.

Проєкт реалізується у співпраці з Міжнародною організацією з міграції IOM Ukraine та Німецьким державним банком розвитку KfW за підтримки Уряду Німеччини.

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