Майже, як до вторгнення: у КМДА розповіли, скільки людей живе у Києві

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Марія Іващук
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Наразі у Києві мешкає понад 3,6 мільйона людей, розповів радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець в ефірі каналу «Еспресо».

Показник майже зрівнявся із тим, що був до повномасштабного вторгнення, коли у столиці проживали 3,9 мільйона людей.

Він додав, що завдяки цьому у місті збільшується економічна активність, податки з якої витрачають, зокрема, на національну безпеку.

У березні 2022 року у Києві залишались 1,3 мільйона людей. Протягом квітня в місті перебували приблизно півтора мільйона мешканців.

Фото: Artem Zhukov

Опубліковано: 03 травня 2023
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