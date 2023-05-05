На Золотоворітській відокремили велодоріжку стовпцями-делініаторами після скарг на паркування автівок

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Марія Іващук
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У Києві на Золотоворітській після скарг через паркування автівок велодоріжки відокремили стовпцями-делініаторами.

Стовпці замінили з'ємні пластикові борти, які водії масово ігнорували, розповіла виданню Tvoemisto.tv киянка Дарія Сипигіна, яка активно боролась за повернення делініаторів.

«Після багатьох тижнів сізіфових зусиль ми виграли боротьбу проти порушників, які систематично масово незаконно паркувалися на велосмузі, зневажаючи велосипедистів і наражаючи їх і пішоходів на небезпеку... Ця історія — хороше нагадування про те, що кожен може змінити стан речей навколо себе», – каже Дарія.

Деліаніатори на Золотоворітській встановили у червні 2022 року, а велосипедну смугу облаштували ще у 2020 році. Втім у вересні 2022 року делініатори на Золотоворітській пошкодили, а на велодоріжках почали паркуватись автівки.

Фото: Дарія Сипигіна-Твоє Місто

Опубліковано: 05 травня 2023
Велодоріжки
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