Скільки у Києві внутрішніх переселенців, та в яких районах зареєстровано найбільше

234
Марія Іващук
share share

За період повномасштабної війни у Києві зареєстрували майже 250 тисяч людей, які переїхали до столиці через агресію рф, повідомляють в КМДА.

Із них понад 45 тисяч – це діти. Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані у Дарницькому районі Києва – майже 40 тисяч, Оболонському – більше 30 тисяч і Святошинському – близько 29 тисяч..

Усього з 2014 року в Києві зареєструвалися понад 384 тисячі внутрішньо переміщених осіб, із яких близько 66 тисяч – діти.

«Найбільше людей переїжджають із Донецької та Луганської областей. Також багато з Херсонської, Харківської та Запорізької. Ми також розуміємо, що кількість людей значно більша, адже не всі стають на облік як ВПО» – розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Читайте також: Як проєкт Vsimdim будує перше модульне містечко для переселенців на Київщині з програмою працевлаштування

Фото: Diana Hansen

Опубліковано: 05 травня 2023
share share
На Саксаганського з будинку зняли 42-метрову рекламну конструкцію-змійку: фото На Саксаганського з будинку зняли 42-метрову рекламну конструкцію-змійку: фото Київський інженер зібрав для ЗСУ багі «Дракаріс»: що він уміє Київський інженер зібрав для ЗСУ багі «Дракаріс»: що він уміє Комп'ютерна академія IT Step придбала ліцей "Глобус" на Троєщині Комп'ютерна академія IT Step придбала ліцей "Глобус" на Троєщині У Львові планують збудувати новий мікрорайон із трьома ЖК та інфраструктурою У Львові планують збудувати новий мікрорайон із трьома ЖК та інфраструктурою У Києві відкрили кіоск-театр з аудіоперформансами: як він працює У Києві відкрили кіоск-театр з аудіоперформансами: як він працює На Золотоворітській відокремили велодоріжку стовпцями-делініаторами після скарг на паркування автівок На Золотоворітській відокремили велодоріжку стовпцями-делініаторами після скарг на паркування автівок Як проєкт Vsimdim будує перше модульне містечко для переселенців на Київщині з програмою працевлаштування Як проєкт Vsimdim будує перше модульне містечко для переселенців на Київщині з програмою працевлаштування «Життєлюб» розшукує переселенців та киян старшого віку для стажування в українських компаніях «Життєлюб» розшукує переселенців та киян старшого віку для стажування в українських компаніях
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.