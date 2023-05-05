Скільки у Києві внутрішніх переселенців, та в яких районах зареєстровано найбільше

За період повномасштабної війни у Києві зареєстрували майже 250 тисяч людей, які переїхали до столиці через агресію рф, повідомляють в КМДА.

Із них понад 45 тисяч – це діти. Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані у Дарницькому районі Києва – майже 40 тисяч, Оболонському – більше 30 тисяч і Святошинському – близько 29 тисяч..

Усього з 2014 року в Києві зареєструвалися понад 384 тисячі внутрішньо переміщених осіб, із яких близько 66 тисяч – діти.

«Найбільше людей переїжджають із Донецької та Луганської областей. Також багато з Херсонської, Харківської та Запорізької. Ми також розуміємо, що кількість людей значно більша, адже не всі стають на облік як ВПО» – розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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