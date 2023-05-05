На Саксаганського з будинку зняли 42-метрову рекламну конструкцію-змійку: фото

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Марія Іващук
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У Києві з фасаду будівлі на Саксаганського демонтували 42-метрову рекламну конструкцію, повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА.

Конструкція складалася з чотирьох окремих рекламних засобів, розміщених у два шари. Тепер конструкція зберігатиметься на складі комунальників.

«Правилами заборонено закривати декоративні елементи фасаду і розміщувати вивіски і рекламні засоби на відстані менше двох метрів від пам’ятного знаку», – додали в Управлінні.

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Опубліковано: 05 травня 2023
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