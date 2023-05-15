На Рейтарській під виглядом реставрації зносять історичну пам’ятку

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Ірина Маймур
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На вулиці Рейтарській під виглядом реставрації зносять «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будівельна компанія «НЕСТ» вирішила проводити на Рейтарській «реставрацію зі знесенням дворових будівель». Однак основна будівля за номером 37 та дворова за номером 37А — це пам’ятки історії місцевого значення. За інформацією Департаменту культурної спадщини КМДА, проєкт знесення з ними ніхто не погоджував.

У компанії «НЕСТ» зазначають, що від пам’ятки має залишитись лише фасад. Забудовник стверджує, що вони реставрують його, аби «пристосувати будівлю до сучасних умов». За словами Дмитра Перова, це означає, що фасад суттєво видозмінять. Також активіст повідомляє, що сам власник уклав на споруду охоронний договір.

Наразі будівлю вже позбавили внутрішніх вікон та готують до демонтажу. Роботи ведуться навіть у вихідні.

Демонтаж пам’ятки триває попри відкрите кримінальне провадження. Поліція відкрила його за частиною першою статті 298 Кримінального кодексу (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини та знищення, руйнування чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, що карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, обмеженням волі до двох років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років).

Будинок на Рейтарській, 37 звели в 1900-х роках. В його зведенні брав участь архітектор Іван Бєляєв. У будівлі розташовувалася Київська повітова земська управа.

Раніше ми писали, що прокуратура вимагає власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 15 травня 2023
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