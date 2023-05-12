Прокуратура вимагає власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського

Київська міська прокуратура подала судовий позов із вимогою зобов’язати власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського.
Про це повідомили в ГО Мапа Реновації».
«Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь прокуратури! Тепер у власника є місяць на виконання цієї вимоги», — написали активісти організації.
У «Мапі Реновації» пояснили, у чому цінність пам’ятки:
Нагадаємо, що завдяки зусиллям «Мапи Реновації» 2021 року 120-річний особняк Баккалинського отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва.
Раніше ми писали, що суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському.
Фото: «Мапа Реновації»