Прокуратура вимагає власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського

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Ірина Маймур
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Київська міська прокуратура подала судовий позов із вимогою зобов’язати власника укласти охоронний договір на особняк Баккалинського.

Про це повідомили в ГО Мапа Реновації».

«Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь прокуратури! Тепер у власника є місяць на виконання цієї вимоги», — написали активісти організації.

У «Мапі Реновації» пояснили, у чому цінність пам’ятки:

  • особняк Баккалинського — це один із небагатьох уцілілих одноповерхових маєтків у Києві;
  • він виконаний у стилі неокласицизм, збережено автентичний цегляний декор та обʼємно-просторові характеристики.
  • будівля має окрему історичну цінність для Лук’янівки, оскільки утворює ансамбль разом з іншими військовими спорудами цього району. Збережені мілітарні будівлі допомагають краще зрозуміти історію місцевості та людей, котрі її населяли.

Нагадаємо, що завдяки зусиллям «Мапи Реновації» 2021 року 120-річний особняк Баккалинського отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва.

Раніше ми писали, що суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському.

Фото: «Мапа Реновації»

Опубліковано: 12 травня 2023
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