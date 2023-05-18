В охоронній зоні на Хрещатику будують ТЦ з підземними поверхами

На Хрещатику, 23Б реконструюють закинуту споруду, яка раніше була рестораном «Гімалаї». Там хочуть звести ТРЦ.

Про це пише «Твоє місто».

Згідно з проєктом, будівля має бути двоповерхова. Так вона не перевищуватиме дозволені вісім метрів. Однак, як виявилося, забудовник вирішив звести ще й підземні поверхи.

У соцмережі почали викладати відео робіт важкою технікою. В одному з них автор повідомив , що багатоповерховий ТРЦ зводять у підпірній стіні двох житлових будинків, пам’яток архітектури та містобудування, охоронні номери 486-Кв та 163-Кв, де розташовані опори цих будинків.

«Уже знищено саму охоронну зону, зруйновано ліву терасу та проламано лівий під’їзд пам’ятки архітектури, охоронний номер 163-Кв», — зазначив дописувач.

Водночас головний архітектор проєкту Олександр Кумейко повідомив виданню «Хмарочос», що «абсолютно нормально використовувати підземний простір, коли робота йде в щільній забудові».

«Головне, щоб це було враховано під час отримання вихідних даних і проведенню всіх досліджень та розрахунків. У моєму проєкті це все враховано. І коли ми говоримо про поверховість — то мої слова були, є і будуть — поверховість будівлі — два поверхи», — розповів архітектор.

Коментуючи вплив будівництва на сусідні будинки, Кумейко заявив, що глибокі й досить великого перерізу палі потрібні для того, щоб унеможливити вплив будівництва на існуючі будинки і схил.

«Ці палі є огородженням котловану, які будуть сприймати на себе всі навантаження як від навколишньої забудови на наш об’єкт, так і від нашої будівлі на навколишню забудову… Роботи проводяться згідно затвердженого проєкту. Затвердження проєкту здійснено в повній відповідності до діючого законодавства. Тому будь-які маніпуляції щодо неврахованості підземних рівнів — є лише переживанням на пустому місці.», — заявив він.

Зазначимо, що попередня поверховість нової будівлі становила шість поверхів. За деякий час її знизили до чотирьох, а потім — до двох.

«У нас є обмеження від Мінкульта — висота не більше восьми метрів. Ми це відобразили в проєкті», — зазначив Кумейко.

За словами архітектора, проєкт реконструкції пройшов погодження в департаменті охорони культурної спадщини й на містобудівній раді департаменту архітектури й містобудування.

Попри те, що візуалізації благоустрою ділянки досі розроблять, у мережі давно з’явилися варіанти того, як виглядатиме ТЦ.

Нагадаємо, що власниками старої будівлі й новими забудовниками є одна й та сама компанія — ТОВ «Олімп- ЛТД».

Раніше ми писали, що на Рейтарській зупинили роботи, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Візуалізації: «Едельбург архітект»