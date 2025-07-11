Вітряк "Мулен Руж" знову запрацював після річного простою

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Артем Черничко
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Вітряк знаменитого паризького кабаре “Мулен Руж” знову почав обертатися, відновивши свій оригінальний вигляд після падіння минулого року.

На честь цієї події трупа з 90 танцюристів напередодні виконала фірмовий канкан на вулиці перед закладом, пише The Guardian.

У квітні 2024 року 12-метрові вітрила впали через механічну несправність. Тоді ніхто не постраждав, проте подія викликала резонанс, а мерка Парижа Анн Ідальго назвала кабаре важливою частиною культурної спадщини міста.

Нові алюмінієві вітрила були готові ще до початку Олімпійських ігор у Парижі минулого літа. Проте майже рік пішов на виготовлення й встановлення нового електричного двигуна, який обертатиме їх і живитиме сотні червоних і золотих лампочок, що прикрашають вітряк.

Відтепер вітрила обертатимуться щодня з 16:00 до 2:00.

“Мулен Руж”, засноване у 1889 році, стало символом паризького нічного життя. Його танцюристки увіковічнені на картинах таких відомих художників, а однойменний мюзикл 2001 року закріпив за кабаре культовий статус.

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Опубліковано: 11 липня 2025
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