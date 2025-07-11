Вітряк "Мулен Руж" знову запрацював після річного простою

Вітряк знаменитого паризького кабаре “Мулен Руж” знову почав обертатися, відновивши свій оригінальний вигляд після падіння минулого року.

На честь цієї події трупа з 90 танцюристів напередодні виконала фірмовий канкан на вулиці перед закладом, пише The Guardian.

У квітні 2024 року 12-метрові вітрила впали через механічну несправність. Тоді ніхто не постраждав, проте подія викликала резонанс, а мерка Парижа Анн Ідальго назвала кабаре важливою частиною культурної спадщини міста.

The sails of the landmark red windmill atop the Moulin Rouge, the most celebrated cabaret club in Paris, began to turn again for the first time since they fell off in 2024 pic.twitter.com/mVsKKbm9sj — Reuters (@Reuters) July 11, 2025

Нові алюмінієві вітрила були готові ще до початку Олімпійських ігор у Парижі минулого літа. Проте майже рік пішов на виготовлення й встановлення нового електричного двигуна, який обертатиме їх і живитиме сотні червоних і золотих лампочок, що прикрашають вітряк.

Відтепер вітрила обертатимуться щодня з 16:00 до 2:00.

“Мулен Руж”, засноване у 1889 році, стало символом паризького нічного життя. Його танцюристки увіковічнені на картинах таких відомих художників, а однойменний мюзикл 2001 року закріпив за кабаре культовий статус.