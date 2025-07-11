Від карпачо до суші: 7 нових страв із кабачками
Поки інтернетом несуться жарти про те, як вродило кабачків цього року, підібрали кілька ідей щодо їх приготування. Всі рецепти універсальні: можна використовувати як світло-зелені, так і жовті кабачки або ж темні цукіні.
Карпачо з кабачків
Перше, що варто пам'ятати: кабачки та цукіні можна їсти сирими. Молоді, невеличкі плоди мають дуже ніжну текстуру й солодкуватий смак. Тому термічної обробки не потребують. Ці овочі є чудовою основою для салатів, де їх можна використовувати замість огірків. А також з них можна приготувати карпачо — такий собі веганський аналог страви з яловичиною.
Знадобиться:
- невеличкі кабачки — 2 шт.
- оливкова олія — 5 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
- зелений базилік — 3 гілочки
- сіль, перець — на смак
- пармезан, рукола, горішки — для подачі
Як готувати
- Нарізати кабачки дуже тонкими скибками — найзручніше це зробити за допомогою терки-мандолини, але можна впоратися і дуже гострим ножем.
- Викласти кабачки по колу на велику пласку тарілку. Посипати сіллю й грубо меленим перцем.
- З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер, додати олію та лимонний сік. Перебити до гладкої, однорідної консистенції.
- Полийте кабачки базиліковою олією, посипте пластівцями пармезану та горішками. Прикрасьте руколою і подавайте.
Канапка з кабачком
У продовження теми сирих кабачків пропонуємо приготувати з ними канапку — на сніданок зранку, швидку перекуску посеред дня або під келих улюбленого вина ввечері. Звісно, кабачки або цукіні для цієї страви можна й посмажити чи запекти. Проте, якщо використати молоді кабачки невеличкого розміру й просто порізати їх сирими, на приготування цього тосту знадобиться не більше 5 хвилин.
Знадобиться:
- молодий кабачок — 1 шт.
- м'який сир — 2 ст. л.
- улюблений хліб — 1 скибка
- молодий горошок — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- олія, лимонна цедра — для подачі
Як готувати
- Молодий горошок опустити в підсолену киплячу воду на 1 хвилину. Дістати з води, відкинути на дуршляк, потім перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологість.
- Кабачки помити, витерти насухо, нарізати тонкими стрічками за допомогою овочечистки.
- Хліб підсушити в тостері, духовці або на сковороді без масла. Коли буде готовий, викласти на нього м'який сир — свіжу моцарелу, фету, бринзу або домашній кисломолочний.
- Зверху покласти горошок і стрічки кабачків. Посипати сіллю й перцем, натерти трохи лимонної цедри та трошки полити олією.
Биті кабачки
Биті кабачки — аналог страви з огірків. Різниця лише в тому, що кабачки можна використовувати як сирі, так і смажені. Смак кардинально різний, але смачно буде в обох випадках, обіцяємо.
Якщо хочете використати сирі биті кабачки, тут усе максимально просто: невеличкі кабачки відбити качалкою для тіста, поки вони не репнуть. Скласти в миску, додати кунжутну олію, соєвий соус, дрібно нашаткований чилі, часник і зелену цибулю. Додати трошки рисового оцту та кунжутного насіння й добре перемішати. Їсти їх можна одразу, власне, їх для цього і б'ють – структура порушується, кабачки практично миттєво вбирають у себе всю заправку. Але пропонуємо трошки складніший рецепт.
Знадобиться:
- молоді кабачки — 2–3 шт.
- лимон — 1 шт.
- каперси — 1 ст. л.
- петрушка — 1 невеликий пучок
- діжонська гірчиця — 2 ч. л.
- оливкова олія — 3 ст. л.
- пластівці чилі — на смак
- сіль — на смак
- зелень — для подачі
Як готувати
- З лимона зняти цедру й вичавити сік.
- Кабачки відбити качалкою для тіста, поки вони не репнуть. Скласти в миску, додати олію, половину лимонного соку й трохи солі.
- Перекласти на розпечену пательню, трошки змащену олією (зовсім трошки!) та обсмажити на великому вогні, помішуючи, поки на кабачках не утворяться засмаглі підпалини.
- Петрушку й каперси дрібнесенько нашаткувати, скласти в миску, додати олію, гірчицю, чилі та залишки лимонного соку. Добре перемішати, полити соусом підсмажені биті кабачки.
- Прикрасити свіжою зеленню (наприклад, руколою) і подавати.
Суші з кабачками
Оскільки молоді кабачки спокійно їдять сирими, їх можна використовувати і в приготуванні суші-ролів. Замість огірків або разом із ними — за бажанням. Даємо простий вегетаріанський рецепт суші з кабачками. Як варіант можна додати в начинку й солону червону рибу, крабові палички або креветки.
Знадобиться:
- рис для суші — 1 склянка
- кабачок або цукіні — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- вершковий сир — пів склянки
- норі — 4 листи
Для рису:
- рис для суші — 1 склянка
- вода — півтори склянки
- рисовий оцет — 2 ст. л.
- цукор — 1 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
Як готувати
- Приготувати рис. Добре промити його: скласти у велику миску, залити холодною водою. Ретельно промити рис руками, злити воду. Повторити 5–6 разів, поки вода не стане прозорою.
- Потім залити чистою холодною водою й залишити на 30 хвилин. Злити воду, перекласти рис у каструлю з товстим дном, влити півтори склянки води. Накрити кришкою й довести до кипіння на середньому вогні. Потім зменшити вогонь до мінімуму та варити 10 хвилин під кришкою (не відкривати!). Після цього зняти з вогню й залишити під кришкою ще на 10 хвилин, аби рис "дійшов".
- Тим часом підготувати заправку: змішати рисовий оцет, цукор і сіль у невеликій каструльці. Нагріти, щоб розчинилися сіль і цукор, але не доводити до кипіння. Отриману заправку влити в рис й обережно перемішати дерев’яною або силіконовою лопаткою, зробивши "нарізальні" рухи, щоб не зім’яти зерна.
- Остудити рис до кімнатної температури — після цього можна використовувати для ролів. Розподілити рис по листу норі, залишивши невеликий край без начинки.
- Один кабачок нарізати тонкою соломкою. Інший — тонкими широкими смужками за допомогою овочечистки. Моркву порізати тонкою соломкою.
- Викласти в центр рису на листку норі вершковий сир тонким шаром, зверху — соломку з цукіні та моркви. Щільно скрутити рол і вкрити його смужками з кабачків. Нарізати на порційні шматки та подавати.
Стир-фрай з куркою і кабачками
Стир-фрай — це спосіб швидкого обсмажування інгредієнтів на сильному вогні з постійним помішуванням. Продукти зазвичай смажаться у сковороді вок або на звичайній великій пательні. Від звичайного смаження стир-фрай відрізняється дуже високою температурою (все готується 5–10 хвилин), мінімумом олії (інгредієнти не "топляться" в жирі, а лише легко обсмажуються). Завдяки цьому овочі залишаються злегка хрусткими, не перевареними.
Знадобиться:
- куряче філе — 500 г
- кабачок або цукіні — 2 шт.
- соєвий соус — 3 ст. л.
- кунжутна олія — 2 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- зелена цибуля — 2 шт.
- мед — 1 ст. л.
- свіжий тертий імбир — 1 ч. л.
- устричний соус або соус хойсін — 1 ч. л. (на бажання)
- сіль і перець — на смак
- кунжут, кінза — для подачі
Як готувати
- Нарізати куряче філе рівномірними шматочками. Помити цукіні й нарізати півкільцями або кубиками. Дрібно подрібнити цибулю та часник.
- Розігріти кунжутну олію на великій глибокій сковороді. Покласти шматочки курки й обсмажити до золотистої скоринки та повної готовності. Перекласти курку на тарілку.
- У тій самій сковороді (за потреби додати ще трохи олії) обсмажити цибулю та часник до прозорості. Додати тертий імбир і обсмажити все разом ще кілька секунд.
- Додати цукіні та смажити все разом 3–5 хвилин на сильному вогні. Потім повернути курку до сковороди, додати соєвий соус, мед, а також соус хойсін або устричний соус (на бажання). Перемішати, щоб рівномірно покрити інгредієнти соусом. Прогріти все разом ще пару хвилин.
- Перед подачею посипати кунжутом і свіжою кінзою. Подавати з вареними рисом або скляною локшиною.
Кабачковий гратен
Гратен — французька страва, яка запікається в духовці до появи золотистої, хрусткої скоринки зверху. Найчастіше скоринку створюють завдяки поєднанню сиру, вершків і панірувальних сухарів. Найвідоміший гратен має назву дофінуа, його готують з нарізаної тонкими кружальцями картоплі. Проте гратен також можна приготувати з будь-яких інших овочів.
Знадобиться:
- цукіні — 2 шт.
- жовтий або зелений кабачок — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- олія — 2 ст. л.
- жирні вершки — пів склянки
- тертий пармезан — пів склянки
- терта моцарела — пів склянки
- панірувальні сухарі — пів склянки
- сушений чебрець — 1 ч. л.
- чебрець, базилік — 1 ч. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Розігріти духовку до 190 °C. Змастити олією форму для запікання (розміром приблизно 23×33 см).
- Цибулю й часник дрібно нашаткувати. Обсмажити в олії до прозорості.
- Цукіні та кабачки нарізати кружальцями однакової товщини. Викласти половину у форму рівним шаром. Посипати сіллю, перцем, половиною чебрецю й базиліку.
- Додати цибулю з часником, рівномірно розподілити обсмажену суміш поверх першого шару овочів. Викласти решту цукіні й кабачка зверху. Знову посипати сіллю, перцем, рештою чебрецю й базиліку.
- Рівномірно залити все вершками. Посипати тертим пармезаном і моцарелою.
- Змішати панірувальні сухарі й трошки оливкової олії — посипати цю суміш поверх сиру. Поставити форму в духовку та запікати приблизно 30 хвилин, доки верх не стане золотистим, а овочі — м’якими.
Кабачкова лазанья
Кабачкова лазанья — низьковуглеводна та безглютенова варіація популярної італійської страви. Замість листів лазаньї — скибки кабачків, а замість соусу бешамель, який готується на основі борошна, сирний крем з рикоти й пармезану. Загалом, це надзвичайно ефективний і смачний спосіб використати за один раз велику кількість кабачків, які вам передадуть добрі родичі.
Знадобиться:
- кабачки або цукіні — 4–5 шт.
- яловичий фарш — 700 г
- томати у власному соку — 800 г
- томатний сік — 500 мл
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- суміш італійських трав — 2 ст. л.
- олія — 1 ст. л.
- цукор — 2 ст. л.
- базилік свіжий — 2 гілочки
- сир рикота — 450 г
- тертий пармезан — пів склянки
- яйце — 1 велике
- терта моцарела — 2 склянки
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Розігріти духовку до 190 °C. Змастити форму для запікання кулінарним спреєм або олією. Відставити.
- Кабачки або цукіні тонко нарізати вздовж широкими пластинками. Цибулю, моркву й часник почистити, дрібно нашаткувати. З базиліку обірвати листочки й дрібно нарізати.
- У великій сковороді розігріти олію. Викласти цибулю, моркву й часник, обсмажити, помішуючи, на середньому вогні, поки овочі не стануть м'якими. Потім додати фарш і смажити, розділяючи грудочки лопаткою, поки мясо не втратить колір.
- Додати до фаршу томати у власному соку (якщо вони цілі, подрібнити ножем або товкачкою для пюре) і томатний сік. Додати свіжий базилік і суміш італійських трав. Приправити цукром, а також сіллю та перцем. Довести до кипіння, потім тушкувати 3–4 хвилини на слабкому вогні.
- У мисці змішати рикоту, тертий пармезан і яйце до однорідності. Це буде заміна соусу бешамель.
- Зібрати лазанью. На дно форми викласти шар м’ясного соусу. Зверху вкрити шаром зі скибочок цукіні. На цукіні рівномірно розкласти сирну суміш, потім — шар тертої моцарели.
- Повторити шари в такому ж порядку, поки не закінчаться інгредієнти. Завершальний шар має бути із тертої моцарели. Готову лазанью накрити фольгою та поставити в духовку на 20 хвилин.
- Потім зняти фольгу та запікати ще 20–25 хвилин, поки сир зверху не почне вкриватися пухирцями. Дістати з духовки й дати постояти 10 хвилин перед подачею.