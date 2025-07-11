Від карпачо до суші: 7 нових страв із кабачками

Поки інтернетом несуться жарти про те, як вродило кабачків цього року, підібрали кілька ідей щодо їх приготування. Всі рецепти універсальні: можна використовувати як світло-зелені, так і жовті кабачки або ж темні цукіні.

Карпачо з кабачків

Перше, що варто пам'ятати: кабачки та цукіні можна їсти сирими. Молоді, невеличкі плоди мають дуже ніжну текстуру й солодкуватий смак. Тому термічної обробки не потребують. Ці овочі є чудовою основою для салатів, де їх можна використовувати замість огірків. А також з них можна приготувати карпачо — такий собі веганський аналог страви з яловичиною.

Знадобиться:

невеличкі кабачки — 2 шт.

оливкова олія — 5 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

зелений базилік — 3 гілочки

сіль, перець — на смак

пармезан, рукола, горішки — для подачі

Як готувати

Нарізати кабачки дуже тонкими скибками — найзручніше це зробити за допомогою терки-мандолини, але можна впоратися і дуже гострим ножем. Викласти кабачки по колу на велику пласку тарілку. Посипати сіллю й грубо меленим перцем. З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер, додати олію та лимонний сік. Перебити до гладкої, однорідної консистенції. Полийте кабачки базиліковою олією, посипте пластівцями пармезану та горішками. Прикрасьте руколою і подавайте.

Канапка з кабачком

У продовження теми сирих кабачків пропонуємо приготувати з ними канапку — на сніданок зранку, швидку перекуску посеред дня або під келих улюбленого вина ввечері. Звісно, кабачки або цукіні для цієї страви можна й посмажити чи запекти. Проте, якщо використати молоді кабачки невеличкого розміру й просто порізати їх сирими, на приготування цього тосту знадобиться не більше 5 хвилин.

Знадобиться:

молодий кабачок — 1 шт.

м'який сир — 2 ст. л.

улюблений хліб — 1 скибка

молодий горошок — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

олія, лимонна цедра — для подачі

Як готувати

Молодий горошок опустити в підсолену киплячу воду на 1 хвилину. Дістати з води, відкинути на дуршляк, потім перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологість. Кабачки помити, витерти насухо, нарізати тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Хліб підсушити в тостері, духовці або на сковороді без масла. Коли буде готовий, викласти на нього м'який сир — свіжу моцарелу, фету, бринзу або домашній кисломолочний. Зверху покласти горошок і стрічки кабачків. Посипати сіллю й перцем, натерти трохи лимонної цедри та трошки полити олією.

Биті кабачки

Биті кабачки — аналог страви з огірків. Різниця лише в тому, що кабачки можна використовувати як сирі, так і смажені. Смак кардинально різний, але смачно буде в обох випадках, обіцяємо.

Якщо хочете використати сирі биті кабачки, тут усе максимально просто: невеличкі кабачки відбити качалкою для тіста, поки вони не репнуть. Скласти в миску, додати кунжутну олію, соєвий соус, дрібно нашаткований чилі, часник і зелену цибулю. Додати трошки рисового оцту та кунжутного насіння й добре перемішати. Їсти їх можна одразу, власне, їх для цього і б'ють – структура порушується, кабачки практично миттєво вбирають у себе всю заправку. Але пропонуємо трошки складніший рецепт.

Знадобиться:

молоді кабачки — 2–3 шт.

лимон — 1 шт.

каперси — 1 ст. л.

петрушка — 1 невеликий пучок

діжонська гірчиця — 2 ч. л.

оливкова олія — 3 ст. л.

пластівці чилі — на смак

сіль — на смак

зелень — для подачі

Як готувати

З лимона зняти цедру й вичавити сік. Кабачки відбити качалкою для тіста, поки вони не репнуть. Скласти в миску, додати олію, половину лимонного соку й трохи солі. Перекласти на розпечену пательню, трошки змащену олією (зовсім трошки!) та обсмажити на великому вогні, помішуючи, поки на кабачках не утворяться засмаглі підпалини. Петрушку й каперси дрібнесенько нашаткувати, скласти в миску, додати олію, гірчицю, чилі та залишки лимонного соку. Добре перемішати, полити соусом підсмажені биті кабачки. Прикрасити свіжою зеленню (наприклад, руколою) і подавати.

Суші з кабачками

Оскільки молоді кабачки спокійно їдять сирими, їх можна використовувати і в приготуванні суші-ролів. Замість огірків або разом із ними — за бажанням. Даємо простий вегетаріанський рецепт суші з кабачками. Як варіант можна додати в начинку й солону червону рибу, крабові палички або креветки.

Знадобиться:

рис для суші — 1 склянка

кабачок або цукіні — 2 шт.

морква — 1 шт.

вершковий сир — пів склянки

норі — 4 листи

Для рису:

рис для суші — 1 склянка

вода — півтори склянки

рисовий оцет — 2 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

Як готувати

Приготувати рис. Добре промити його: скласти у велику миску, залити холодною водою. Ретельно промити рис руками, злити воду. Повторити 5–6 разів, поки вода не стане прозорою. Потім залити чистою холодною водою й залишити на 30 хвилин. Злити воду, перекласти рис у каструлю з товстим дном, влити півтори склянки води. Накрити кришкою й довести до кипіння на середньому вогні. Потім зменшити вогонь до мінімуму та варити 10 хвилин під кришкою (не відкривати!). Після цього зняти з вогню й залишити під кришкою ще на 10 хвилин, аби рис "дійшов". Тим часом підготувати заправку: змішати рисовий оцет, цукор і сіль у невеликій каструльці. Нагріти, щоб розчинилися сіль і цукор, але не доводити до кипіння. Отриману заправку влити в рис й обережно перемішати дерев’яною або силіконовою лопаткою, зробивши "нарізальні" рухи, щоб не зім’яти зерна. Остудити рис до кімнатної температури — після цього можна використовувати для ролів. Розподілити рис по листу норі, залишивши невеликий край без начинки. Один кабачок нарізати тонкою соломкою. Інший — тонкими широкими смужками за допомогою овочечистки. Моркву порізати тонкою соломкою. Викласти в центр рису на листку норі вершковий сир тонким шаром, зверху — соломку з цукіні та моркви. Щільно скрутити рол і вкрити його смужками з кабачків. Нарізати на порційні шматки та подавати.

Стир-фрай з куркою і кабачками

Стир-фрай — це спосіб швидкого обсмажування інгредієнтів на сильному вогні з постійним помішуванням. Продукти зазвичай смажаться у сковороді вок або на звичайній великій пательні. Від звичайного смаження стир-фрай відрізняється дуже високою температурою (все готується 5–10 хвилин), мінімумом олії (інгредієнти не "топляться" в жирі, а лише легко обсмажуються). Завдяки цьому овочі залишаються злегка хрусткими, не перевареними.

Знадобиться:

куряче філе — 500 г

кабачок або цукіні — 2 шт.

соєвий соус — 3 ст. л.

кунжутна олія — 2 ст. л.

часник — 2 зубчики

зелена цибуля — 2 шт.

мед — 1 ст. л.

свіжий тертий імбир — 1 ч. л.

устричний соус або соус хойсін — 1 ч. л. (на бажання)

сіль і перець — на смак

кунжут, кінза — для подачі

Як готувати

Нарізати куряче філе рівномірними шматочками. Помити цукіні й нарізати півкільцями або кубиками. Дрібно подрібнити цибулю та часник. Розігріти кунжутну олію на великій глибокій сковороді. Покласти шматочки курки й обсмажити до золотистої скоринки та повної готовності. Перекласти курку на тарілку. У тій самій сковороді (за потреби додати ще трохи олії) обсмажити цибулю та часник до прозорості. Додати тертий імбир і обсмажити все разом ще кілька секунд. Додати цукіні та смажити все разом 3–5 хвилин на сильному вогні. Потім повернути курку до сковороди, додати соєвий соус, мед, а також соус хойсін або устричний соус (на бажання). Перемішати, щоб рівномірно покрити інгредієнти соусом. Прогріти все разом ще пару хвилин. Перед подачею посипати кунжутом і свіжою кінзою. Подавати з вареними рисом або скляною локшиною.

Кабачковий гратен

Гратен — французька страва, яка запікається в духовці до появи золотистої, хрусткої скоринки зверху. Найчастіше скоринку створюють завдяки поєднанню сиру, вершків і панірувальних сухарів. Найвідоміший гратен має назву дофінуа, його готують з нарізаної тонкими кружальцями картоплі. Проте гратен також можна приготувати з будь-яких інших овочів.

Знадобиться:

цукіні — 2 шт.

жовтий або зелений кабачок — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

олія — 2 ст. л.

жирні вершки — пів склянки

тертий пармезан — пів склянки

терта моцарела — пів склянки

панірувальні сухарі — пів склянки

сушений чебрець — 1 ч. л.

чебрець, базилік — 1 ч. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Розігріти духовку до 190 °C. Змастити олією форму для запікання (розміром приблизно 23×33 см). Цибулю й часник дрібно нашаткувати. Обсмажити в олії до прозорості. Цукіні та кабачки нарізати кружальцями однакової товщини. Викласти половину у форму рівним шаром. Посипати сіллю, перцем, половиною чебрецю й базиліку. Додати цибулю з часником, рівномірно розподілити обсмажену суміш поверх першого шару овочів. Викласти решту цукіні й кабачка зверху. Знову посипати сіллю, перцем, рештою чебрецю й базиліку. Рівномірно залити все вершками. Посипати тертим пармезаном і моцарелою. Змішати панірувальні сухарі й трошки оливкової олії — посипати цю суміш поверх сиру. Поставити форму в духовку та запікати приблизно 30 хвилин, доки верх не стане золотистим, а овочі — м’якими.

Кабачкова лазанья

Кабачкова лазанья — низьковуглеводна та безглютенова варіація популярної італійської страви. Замість листів лазаньї — скибки кабачків, а замість соусу бешамель, який готується на основі борошна, сирний крем з рикоти й пармезану. Загалом, це надзвичайно ефективний і смачний спосіб використати за один раз велику кількість кабачків, які вам передадуть добрі родичі.

Знадобиться:

кабачки або цукіні — 4–5 шт.

яловичий фарш — 700 г

томати у власному соку — 800 г

томатний сік — 500 мл

ріпчаста цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

часник — 2 зубчики

суміш італійських трав — 2 ст. л.

олія — 1 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

базилік свіжий — 2 гілочки

сир рикота — 450 г

тертий пармезан — пів склянки

яйце — 1 велике

терта моцарела — 2 склянки

сіль, перець — на смак

Як готувати