Від карпачо до суші: 7 нових страв із кабачками

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Марія Сердюк
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Поки інтернетом несуться жарти про те, як вродило кабачків цього року, підібрали кілька ідей щодо їх приготування. Всі рецепти універсальні: можна використовувати як світло-зелені, так і жовті кабачки або ж темні цукіні.

Карпачо з кабачків

Перше, що варто пам'ятати: кабачки та цукіні можна їсти сирими. Молоді, невеличкі плоди мають дуже ніжну текстуру й солодкуватий смак. Тому термічної обробки не потребують. Ці овочі є чудовою основою для салатів, де їх можна використовувати замість огірків. А також з них можна приготувати карпачо — такий собі веганський аналог страви з яловичиною.

Знадобиться:

  • невеличкі кабачки — 2 шт.
  • оливкова олія — 5 ст. л.
  • лимонний сік — 1 ст. л.
  • зелений базилік — 3 гілочки
  • сіль, перець — на смак
  • пармезан, рукола, горішки — для подачі

Як готувати

  1. Нарізати кабачки дуже тонкими скибками — найзручніше це зробити за допомогою терки-мандолини, але можна впоратися і дуже гострим ножем.
  2. Викласти кабачки по колу на велику пласку тарілку. Посипати сіллю й грубо меленим перцем.
  3. З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер, додати олію та лимонний сік. Перебити до гладкої, однорідної консистенції.
  4. Полийте кабачки базиліковою олією, посипте пластівцями пармезану та горішками. Прикрасьте руколою і подавайте.

Канапка з кабачком

У продовження теми сирих кабачків пропонуємо приготувати з ними канапку — на сніданок зранку, швидку перекуску посеред дня або під келих улюбленого вина ввечері. Звісно, кабачки або цукіні для цієї страви можна й посмажити чи запекти. Проте, якщо використати молоді кабачки невеличкого розміру й просто порізати їх сирими, на приготування цього тосту знадобиться не більше 5 хвилин.

Знадобиться:

  • молодий кабачок — 1 шт.
  • м'який сир — 2 ст. л.
  • улюблений хліб — 1 скибка
  • молодий горошок — 1 ст. л.
  • сіль, перець — на смак
  • олія, лимонна цедра — для подачі

Як готувати

  1. Молодий горошок опустити в підсолену киплячу воду на 1 хвилину. Дістати з води, відкинути на дуршляк, потім перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологість.
  2. Кабачки помити, витерти насухо, нарізати тонкими стрічками за допомогою овочечистки.
  3. Хліб підсушити в тостері, духовці або на сковороді без масла. Коли буде готовий, викласти на нього м'який сир — свіжу моцарелу, фету, бринзу або домашній кисломолочний.
  4. Зверху покласти горошок і стрічки кабачків. Посипати сіллю й перцем, натерти трохи лимонної цедри та трошки полити олією.

Биті кабачки

Биті кабачки — аналог страви з огірків. Різниця лише в тому, що кабачки можна використовувати як сирі, так і смажені. Смак кардинально різний, але смачно буде в обох випадках, обіцяємо.

Якщо хочете використати сирі биті кабачки, тут усе максимально просто: невеличкі кабачки відбити качалкою для тіста, поки вони не репнуть. Скласти в миску, додати кунжутну олію, соєвий соус, дрібно нашаткований чилі, часник і зелену цибулю. Додати трошки рисового оцту та кунжутного насіння й добре перемішати. Їсти їх можна одразу, власне, їх для цього і б'ють – структура порушується, кабачки практично миттєво вбирають у себе всю заправку. Але пропонуємо трошки складніший рецепт.

Знадобиться:

  • молоді кабачки — 2–3 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • каперси — 1 ст. л.
  • петрушка — 1 невеликий пучок
  • діжонська гірчиця — 2 ч. л.
  • оливкова олія — 3 ст. л.
  • пластівці чилі — на смак
  • сіль — на смак
  • зелень — для подачі

Як готувати

  1. З лимона зняти цедру й вичавити сік.
  2. Кабачки відбити качалкою для тіста, поки вони не репнуть. Скласти в миску, додати олію, половину лимонного соку й трохи солі.
  3. Перекласти на розпечену пательню, трошки змащену олією (зовсім трошки!) та обсмажити на великому вогні, помішуючи, поки на кабачках не утворяться засмаглі підпалини.
  4. Петрушку й каперси дрібнесенько нашаткувати, скласти в миску, додати олію, гірчицю, чилі та залишки лимонного соку. Добре перемішати, полити соусом підсмажені биті кабачки.
  5. Прикрасити свіжою зеленню (наприклад, руколою) і подавати.

Суші з кабачками

Оскільки молоді кабачки спокійно їдять сирими, їх можна використовувати і в приготуванні суші-ролів. Замість огірків або разом із ними — за бажанням. Даємо простий вегетаріанський рецепт суші з кабачками. Як варіант можна додати в начинку й солону червону рибу, крабові палички або креветки.

Знадобиться:

  • рис для суші — 1 склянка
  • кабачок або цукіні — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • вершковий сир — пів склянки
  • норі — 4 листи

Для рису:

  • рис для суші — 1 склянка
  • вода — півтори склянки
  • рисовий оцет — 2 ст. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.

Як готувати

  1. Приготувати рис. Добре промити його: скласти у велику миску, залити холодною водою. Ретельно промити рис руками, злити воду. Повторити 5–6 разів, поки вода не стане прозорою.
  2. Потім залити чистою холодною водою й залишити на 30 хвилин. Злити воду, перекласти рис у каструлю з товстим дном, влити півтори склянки води. Накрити кришкою й довести до кипіння на середньому вогні. Потім зменшити вогонь до мінімуму та варити 10 хвилин під кришкою (не відкривати!). Після цього зняти з вогню й залишити під кришкою ще на 10 хвилин, аби рис "дійшов".
  3. Тим часом підготувати заправку: змішати рисовий оцет, цукор і сіль у невеликій каструльці. Нагріти, щоб розчинилися сіль і цукор, але не доводити до кипіння. Отриману заправку влити в рис й обережно перемішати дерев’яною або силіконовою лопаткою, зробивши "нарізальні" рухи, щоб не зім’яти зерна.
  4. Остудити рис до кімнатної температури — після цього можна використовувати для ролів. Розподілити рис по листу норі, залишивши невеликий край без начинки.
  5. Один кабачок нарізати тонкою соломкою. Інший — тонкими широкими смужками за допомогою овочечистки. Моркву порізати тонкою соломкою.
  6. Викласти в центр рису на листку норі вершковий сир тонким шаром, зверху — соломку з цукіні та моркви. Щільно скрутити рол і вкрити його смужками з кабачків. Нарізати на порційні шматки та подавати.

Стир-фрай з куркою і кабачками

Стир-фрай — це спосіб швидкого обсмажування інгредієнтів на сильному вогні з постійним помішуванням. Продукти зазвичай смажаться у сковороді вок або на звичайній великій пательні. Від звичайного смаження стир-фрай відрізняється дуже високою температурою (все готується 5–10 хвилин), мінімумом олії (інгредієнти не "топляться" в жирі, а лише легко обсмажуються). Завдяки цьому овочі залишаються злегка хрусткими, не перевареними.

Знадобиться:

  • куряче філе — 500 г
  • кабачок або цукіні — 2 шт.
  • соєвий соус — 3 ст. л.
  • кунжутна олія — 2 ст. л.
  • часник — 2 зубчики
  • зелена цибуля — 2 шт.
  • мед — 1 ст. л.
  • свіжий тертий імбир — 1 ч. л.
  • устричний соус або соус хойсін — 1 ч. л. (на бажання)
  • сіль і перець — на смак
  • кунжут, кінза — для подачі

Як готувати

  1. Нарізати куряче філе рівномірними шматочками. Помити цукіні й нарізати півкільцями або кубиками. Дрібно подрібнити цибулю та часник.
  2. Розігріти кунжутну олію на великій глибокій сковороді. Покласти шматочки курки й обсмажити до золотистої скоринки та повної готовності. Перекласти курку на тарілку.
  3. У тій самій сковороді (за потреби додати ще трохи олії) обсмажити цибулю та часник до прозорості. Додати тертий імбир і обсмажити все разом ще кілька секунд.
  4. Додати цукіні та смажити все разом 3–5 хвилин на сильному вогні. Потім повернути курку до сковороди, додати соєвий соус, мед, а також соус хойсін або устричний соус (на бажання). Перемішати, щоб рівномірно покрити інгредієнти соусом. Прогріти все разом ще пару хвилин.
  5. Перед подачею посипати кунжутом і свіжою кінзою. Подавати з вареними рисом або скляною локшиною.

Кабачковий гратен

Гратен — французька страва, яка запікається в духовці до появи золотистої, хрусткої скоринки зверху. Найчастіше скоринку створюють завдяки поєднанню сиру, вершків і панірувальних сухарів. Найвідоміший гратен має назву дофінуа, його готують з нарізаної тонкими кружальцями картоплі. Проте гратен також можна приготувати з будь-яких інших овочів.

Знадобиться:

  • цукіні — 2 шт.
  • жовтий або зелений кабачок — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • олія — 2 ст. л.
  • жирні вершки — пів склянки
  • тертий пармезан — пів склянки
  • терта моцарела — пів склянки
  • панірувальні сухарі — пів склянки
  • сушений чебрець — 1 ч. л.
  • чебрець, базилік — 1 ч. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Розігріти духовку до 190 °C. Змастити олією форму для запікання (розміром приблизно 23×33 см).
  2. Цибулю й часник дрібно нашаткувати. Обсмажити в олії до прозорості.
  3. Цукіні та кабачки нарізати кружальцями однакової товщини. Викласти половину у форму рівним шаром. Посипати сіллю, перцем, половиною чебрецю й базиліку.
  4. Додати цибулю з часником, рівномірно розподілити обсмажену суміш поверх першого шару овочів. Викласти решту цукіні й кабачка зверху. Знову посипати сіллю, перцем, рештою чебрецю й базиліку.
  5. Рівномірно залити все вершками. Посипати тертим пармезаном і моцарелою.
  6. Змішати панірувальні сухарі й трошки оливкової олії — посипати цю суміш поверх сиру. Поставити форму в духовку та запікати приблизно 30 хвилин, доки верх не стане золотистим, а овочі — м’якими.

Кабачкова лазанья

Кабачкова лазанья — низьковуглеводна та безглютенова варіація популярної італійської страви. Замість листів лазаньї — скибки кабачків, а замість соусу бешамель, який готується на основі борошна, сирний крем з рикоти й пармезану. Загалом, це надзвичайно ефективний і смачний спосіб використати за один раз велику кількість кабачків, які вам передадуть добрі родичі.

Знадобиться:

  • кабачки або цукіні — 4–5 шт.
  • яловичий фарш — 700 г
  • томати у власному соку — 800 г
  • томатний сік — 500 мл
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.
  • морква — 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • суміш італійських трав — 2 ст. л.
  • олія — 1 ст. л.
  • цукор — 2 ст. л.
  • базилік свіжий — 2 гілочки
  • сир рикота — 450 г
  • тертий пармезан — пів склянки
  • яйце — 1 велике
  • терта моцарела — 2 склянки
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Розігріти духовку до 190 °C. Змастити форму для запікання кулінарним спреєм або олією. Відставити.
  2. Кабачки або цукіні тонко нарізати вздовж широкими пластинками. Цибулю, моркву й часник почистити, дрібно нашаткувати. З базиліку обірвати листочки й дрібно нарізати.
  3. У великій сковороді розігріти олію. Викласти цибулю, моркву й часник, обсмажити, помішуючи, на середньому вогні, поки овочі не стануть м'якими. Потім додати фарш і смажити, розділяючи грудочки лопаткою, поки мясо не втратить колір.
  4. Додати до фаршу томати у власному соку (якщо вони цілі, подрібнити ножем або товкачкою для пюре) і томатний сік. Додати свіжий базилік і суміш італійських трав. Приправити цукром, а також сіллю та перцем. Довести до кипіння, потім тушкувати 3–4 хвилини на слабкому вогні.
  5. У мисці змішати рикоту, тертий пармезан і яйце до однорідності. Це буде заміна соусу бешамель.
  6. Зібрати лазанью. На дно форми викласти шар м’ясного соусу. Зверху вкрити шаром зі скибочок цукіні. На цукіні рівномірно розкласти сирну суміш, потім — шар тертої моцарели.
  7. Повторити шари в такому ж порядку, поки не закінчаться інгредієнти. Завершальний шар має бути із тертої моцарели. Готову лазанью накрити фольгою та поставити в духовку на 20 хвилин.
  8. Потім зняти фольгу та запікати ще 20–25 хвилин, поки сир зверху не почне вкриватися пухирцями. Дістати з духовки й дати постояти 10 хвилин перед подачею.

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Опубліковано: 11 липня 2025
рецепт Їжа
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