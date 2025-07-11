В Абу-Дабі відкриють Музей шейха Зайда за проєктом Foster + Partners: фото

У грудні 2025 року в культурному кварталі Саадіят в Абу-Дабі відкриють Музей національної спадщини шейха Зайда.

Проєкт розробила британська архітектурна студія Foster + Partners, пише Dezeen.

Фото: Zayed National Museum / Dezeen

Фото: Zayed National Museum / Dezeen

Фото: Zayed National Museum / Dezeen

Будівництво музею розпочали ще у 2010 році. Його назвали на честь засновника ОАЕ — шейха Зайда бін Султана Аль Нахаяна. Інституція буде присвячена історії та культурі емірату, від палеоліту до сучасності.

Будівлю увінчують п’ять сталевих ґратчастих веж у формі крил сокола. Вони працюватимуть як теплові димарі та забезпечуватимуть природну вентиляцію. Сам музей вбудований у бетонний пагорб, форма якого відсилає до топографії Еміратів.

Простір займатиме два рівні та матиме насичену програму. Там проходитимуть виставки, публічні заходи, освітні й дослідницькі ініціативи.

Усередині передбачено шість постійних галерей у формі капсул і один виставковий простір для тимчасових проєктів. Там зберігатимуться артефакти доби бронзи й заліза, а також знакові історичні об’єкти на кшталт манускрипта “Блакитний Коран” і найдавнішої у світі перлини з Абу-Дабі.

Проєкт поєднує сучасну архітектуру з естетикою традиційного арабського дизайну та принципами гостинності. Згідно з попереднім планом, дах мав бути озеленений, але на нових зображеннях ця деталь відсутня.

Музей стане частиною культурного кластера на острові Саадіят, де вже працюють Лувр Абу-Дабі (архітектор Жан Нувель) і міжрелігійний комплекс Abrahamic Family House (бюро Adjaye Associates). Поряд також зводять музей Гуггенгайма за проєктом Френка Гері та галерею teamLab Phenomena. А студія BIG працює над житловим комплексом поблизу музею.

Фото: Zayed National Museum / Dezeen