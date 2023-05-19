Київрада затвердила забудову промзони 26-поверхівками біля станції “Київ-Дніпровський”

У Київраді затвердили детальний план території, яким передбачається забудова житловими багатоповерхівками промрайону Воскресенський у Дніпровському районі, повідомляє Уніан.

Проєктом передбачено будівництво нового ЖК з восьми 26-поверхових будинків на території бази АТ «Київметал» по просп. Визволителів, 1-9. Будинки, які планують звести, частково потрапляють в санітарно-захисну зону вантажної станції «Київ-Дніпровський».

Детальний план територій охоплює загалом площу 115,9 га. Йдеться про територію, що обмежена: проспектом Броварським, проспектом Визволителів, бульваром Перова, проспектом Алішера Навої, вулицею Райдужною та вулицею Челябінською.

Візуалізація ЖК Freedom

Прийнятий проєкт дозволить також побудовати багатоповерхові гаражі загальною місткістю 1564 машино-місць, а також паркінги на 1564 машиномісця.

Як зазначає видання «Київвлада», мова йде про ЖК Freedom.

Раніше ми писали детальніше про проєкт будівництва та реакцію мешканців Воскресенки та Райдужного.