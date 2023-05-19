Київрада затвердила забудову промзони 26-поверхівками біля станції “Київ-Дніпровський”

720
Марія Іващук
share share

У Київраді затвердили детальний план території, яким передбачається забудова житловими багатоповерхівками промрайону Воскресенський у Дніпровському районі, повідомляє Уніан.

Проєктом передбачено будівництво нового ЖК з восьми 26-поверхових будинків на території бази АТ «Київметал» по просп. Визволителів, 1-9. Будинки, які планують звести, частково потрапляють в санітарно-захисну зону вантажної станції «Київ-Дніпровський».

Детальний план територій охоплює загалом площу 115,9 га. Йдеться про територію, що обмежена: проспектом Броварським, проспектом Визволителів, бульваром Перова, проспектом Алішера Навої, вулицею Райдужною та вулицею Челябінською.

Візуалізація ЖК Freedom

Прийнятий проєкт дозволить також побудовати багатоповерхові гаражі загальною місткістю 1564 машино-місць, а також паркінги на 1564 машиномісця.

Як зазначає видання «Київвлада», мова йде про ЖК Freedom.

Раніше ми писали детальніше про проєкт будівництва та реакцію мешканців Воскресенки та Райдужного.

Опубліковано: 19 травня 2023
share share
«Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє» «Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє» На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька» Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька» На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином Чи треба вдруге платити за проїзд після відбою тривоги: пояснюють у КМДА Чи треба вдруге платити за проїзд після відбою тривоги: пояснюють у КМДА Землі Оксани Марченко під Києвом повернули державі Землі Оксани Марченко під Києвом повернули державі Два ветерани на протезах йдуть з Києва та Житомира назустріч, щоб зібрати гроші для київського госпіталю Два ветерани на протезах йдуть з Києва та Житомира назустріч, щоб зібрати гроші для київського госпіталю
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.