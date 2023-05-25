"Заплаву орхідей" та "Гай хижих птахів" в Голосіївському районі оголосили пам'ятками природи

Київрада підтримала оголошення ботанічної пам'ятки "Заплава орхідей" та зоологічної пам'ятки "Гай хижих птахів" у Голосіївському районі, повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

Територія "Заплави орхідей" за проєктом включатиме заплаву струмка Віта, довжиною близько два кілометри. Тут знайдено рідкісний вид орхідей, мешкає 25 видів птахів, значна частина з яких — зникаючі й охороняються Бернською конвенцією.

"Гай хижих птахів" — природній об'єкт в 105,1 га. Ці ліси є притулком для багатьох червонокнижних тварин.

Охоронний статус забороняє забудову цих територій.

Фото: Нижньосульський національний природний парк