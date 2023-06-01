Дивіться, як у Львові відреставрують корпус УКУ, що є історичною пам'яткою

У Львові планують відреставрувати головний корпус Українського католицького університету.

Архітектори пропонують добудувати нові багатофункціональні простори на території внутрішнього двору, в яких зокрема буде розташована студентська їдальня, простір для навчання та дозвілля студентів, конференц-зал і навчальні аудиторії.

Для облаштування прибудов, планують демонтувати існуючу котельню з влаштуванням нової окремостоячої будівлі з допоміжними технічними приміщеннями.

“Завданням проекту є перетворити малоактивний, затінений новими проектами УКУ в парковому містечку, історичний корпус університету, в повністю функціональний, сучасний, зручний та багатофункційний корпус з власною харизмою і привабливістю”, – зазначається в описі проєкту архітектурного бюро abmk.

Фасади запроєктують із світлопрозорих конструкцій, через які буде проглядатися історичний фасад будівлі.

Благоустрій планують облаштувати в межах внутрішнього подвір'я та зробити його інклюзивним.

Крім того, передбачено облаштування вільної від автомобілів пішохідної зони вздовж північно-східного фасаду. У внутрішньому дворі також буде розташована зовнішня тераса при обідньому залі їдальні, велостоянка та зелені рекреаційні зони.

Також передбачено відновлення й збереження історичного фасаду будинку та втрачених елементів ліпнини, відновлення автентичних елементів інтер’єру.

