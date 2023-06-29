У Києві «лежачі поліцейські» можуть замінити «берлінськими подушками»

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Марія Іващук
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У межах першої за два роки “Київської майстерні міста” представники громадськості та КМДА обговорили можливість встановлення на дорогах Києва “берлінських подушок” замість “лежачих поліцейських”.

Про це повідомляють “Пасажири Києва”.

“Домовилися про потребу опрацювати найближчим часом питання встановлення «берлінських подушок» на заміну застарілому засобу заспокоєння руху – «лежачим поліцейським» – в першу чергу там, де проходить рух громадського транспорту”

Берлінська подушка (speed cushion) є штучною нерівністю з гуми, яку розташовують на дорозі, щоб легкові автівки знижували швидкість.

Ширина подушки є такою, що приватні автівки мають виїхати на підвищення одним колесом, а спецтехніка та громадський транспорт, які мають більш широку колісну базу, пропускають цю нерівність між колесами, що не впливає на їхній рух. “Берлінську подушку” також можуть без зупинки об’їжджати велосипеди або самокати.

Київська майстерня міста – це зустріч представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та представників підпорядкованих йому комунальних підприємств з громадськістю, транспортними експертами та урбаністами з приводу якісної реалізації проєктів у транспортній інфраструктурі Києва, яка буде зручною для людей і відповідатиме вимогам сталої мобільності.

Від громадськості брали участь організації “Пасажири Києва”, U-Cycle, Urban Crew та “Федерація велосипедного спорту м.Києва”.

У 2021 році першу “берлінську подушку” встановили у Львові.

Опубліковано: 29 червня 2023
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