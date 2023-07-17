У Львові відновили історичні дубові двері на вулиці Івана Франка

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували історичні дубові двері в будинку на вулиці Івана Франка, 144.

Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини», яке й координувало процес відновлення.

Двері потребували цілого комплексу робіт. Фахівці вирівняли їхню конструкцію та відчистили двері від великої кількості шарів старої фарби. Щоби було видно природну структуру дерева, двері не фарбували, а тільки затонували та покрили водостійким лаком, повідомив майстер-реставратор Ігор Вардзаль.

Також під час реставрації відновили втрачені дерев’яні елементи, виготовили і встановили нові клямки та засклення.

Це вже другі автентичні двері, які відновили мешканці в цьому під’їзді: нещодавно реставратори так само привели до ладу двері-віяла, які були в поганому стані.

Загалом реставраційні роботи вартували 53 300 грн. Із цієї суми фонд оплатив 37 310 грн, а іншу частину — мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубліковано: 17 липня 2023
Львів
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