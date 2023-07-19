Шевченківська РДА будує укриття на Закарпатті за $400 000

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Марія Іващук
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Шевченківська РДА замовила ремонт у дитячому таборі “Зачарована Долина” в селі Осій Хустського району Закарпатської області із будівництвом укриття.

На це з бюджету столиці виділили $400 тисяч, повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

Проєктна вартість будівництва 14 млн грн, така вартість відображена в проєктних розрахунках. Договір на проєктування за 360 тисяч гривень вже підписано, зазначив він.

Згідно з даними Prozorro, у таборі буде побудоване укриття на 140 людей.

“Я чесно не розумію, як можна робити укриття за 14 млн в Закарпатті, коли в Києві їх не вистачає. Це приблизно 14 укриттів можна відремонтувати”, – пише Ємець.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва у межах кримінального провадження перевіряє факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовцями Шевченківської РДА.

Опубліковано: 19 липня 2023
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